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FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

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Tochil: Trump, Balojun’da olduğu gibi Kwansa’nın sınır dışı edilmesini iptal edebilir belki

Meksika - İngiltere
Meksika
İngiltere
Dünya Kupası
T. Tuchel
F. Balogun
Meksika
İngiltere
ABD

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Ekvador maçında kırmızı kart görmesine rağmen ABD Milli Takımı’nın yıldızı Fularin Balugun’un cezasının kaldırılmasına yol açan süreci sorguladı.

FIFA, Balogun'un Bosna-Hersek maçında aldığı kırmızı kart nedeniyle verilen bir maçlık cezasının ertelenmesi üzerine, ABD'nin Belçika ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçında forma giyebileceğini doğruladı.

Belçika Futbol Federasyonu bu karara “şaşırdığını” açıklarken, ABC News ise ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile iletişime geçerek Balogun’un cezasının gözden geçirilmesini talep ettiğini bildirdi.

İngiliz oyuncu Kwansa, Azteka Stadyumu’nda İngiltere’nin Meksika’yı 3-2 yendiği maçta kırmızı kart görmüştü.

ESPN tarafından yayınlanan açıklamalarında Tuchel şakayla karışık bir şekilde, “Harry Kane, Başkan Trump’tan Kwansa’nın gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için yardım isteyebilir belki” dedi.

Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle şunu açıkça belirtmek isterim ki, Balojon’a olanlar kırmızı kart gerektirecek bir durum değildi. Ancak video teknolojisi devreye girdi ve açıkça görüldüğü üzere, hakemle birlikte VAR odasındaki 3 kişi görüntüyü incelediler ve bunun sarı kart gerektirdiğine karar verdiler; dolayısıyla karar bu şekilde verildi.”

“Bu kararı iptal etme yetkisi kimde? Ne zaman? Hangi gerekçeyle? Ve bu durum ne kadar sürecek? Bana göre bu durum sadece tuhaf. Biz sadece kararların tutarlı olmasını istiyoruz” diye ekledi.

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    Harry Kane, Trump'a seslenmek için harekete geçecek mi?

    "Peki, o zaman Declan Rice’ın ilk dakikada gördüğü sarı kart ne olacak? Bu konuyu şimdi sonsuza kadar tartışabiliriz. Bence o sarı kart değildi. Onu geri alacak mıyız? Peki Fransa, Paraguay karşısında Olısse’nin gördüğü ve uyarıyı hak etmeyen sarı kartı geri alacak mı?"

    Ve şöyle vurguladı: “Bu işin sonu nereye varacak? Kuralları bilmiyorum ve bu soruyu cevaplayacak doğru kişi de değilim. Sadece ne olacağını bekleyip göreceğim.”

    Trump, İngiltere’nin galibiyetinin ardından Truth Social platformu üzerinden Harry Kane’i övmüş ve onu “harika bir oyuncu” olarak nitelendirmişti. 

    Tuchel’e, İngiltere kaptanının Kwansa meselesiyle ilgili olarak ABD Başkanı’na seslenip seslenemeyeceği sorulduğunda, gülümseyerek “Belki… Bu iyi bir başlangıç noktası” diye yanıt verdi.

    Temyiz olasılığı hakkında tekrar sorulduğunda Tuchel, “Bu işin başı nereden, sonu nereye varır? Kararları iptal edebilir miyiz, edemez miyiz? Tam olarak ne oluyor?” dedi.

    Ve şöyle devam etti: “Sorduğum soru şu: Sınırı nerede çizeceğiz? Bunun cevabını bilmiyorum. Bu iş nereye varacak? Hak etmediğini düşündüğümüz her sarı kart için mi itiraz edeceğiz? Yoksa doğru olmadığını düşündüğümüz her kırmızı kart için mi? Peki bunu kim belirleyecek?”

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