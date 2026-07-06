Tochil: Trump, Balojun’da olduğu gibi Kwansa’nın sınır dışı edilmesini iptal edebilir belki

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Ekvador maçında kırmızı kart görmesine rağmen ABD Milli Takımı’nın yıldızı Fularin Balugun’un cezasının kaldırılmasına yol açan süreci sorguladı.
FIFA, Balogun'un Bosna-Hersek maçında aldığı kırmızı kart nedeniyle verilen bir maçlık cezasının ertelenmesi üzerine, ABD'nin Belçika ile oynayacağı Dünya Kupası son 16 turu maçında forma giyebileceğini doğruladı.
Belçika Futbol Federasyonu bu karara “şaşırdığını” açıklarken, ABC News ise ABD Başkanı Donald Trump’ın FIFA Başkanı Gianni Infantino ile iletişime geçerek Balogun’un cezasının gözden geçirilmesini talep ettiğini bildirdi.
İngiliz oyuncu Kwansa, Azteka Stadyumu’nda İngiltere’nin Meksika’yı 3-2 yendiği maçta kırmızı kart görmüştü.
ESPN tarafından yayınlanan açıklamalarında Tuchel şakayla karışık bir şekilde, “Harry Kane, Başkan Trump’tan Kwansa’nın gördüğü kırmızı kartın iptal edilmesi için yardım isteyebilir belki” dedi.
Tuchel sözlerine şöyle devam etti: “Öncelikle şunu açıkça belirtmek isterim ki, Balojon’a olanlar kırmızı kart gerektirecek bir durum değildi. Ancak video teknolojisi devreye girdi ve açıkça görüldüğü üzere, hakemle birlikte VAR odasındaki 3 kişi görüntüyü incelediler ve bunun sarı kart gerektirdiğine karar verdiler; dolayısıyla karar bu şekilde verildi.”
“Bu kararı iptal etme yetkisi kimde? Ne zaman? Hangi gerekçeyle? Ve bu durum ne kadar sürecek? Bana göre bu durum sadece tuhaf. Biz sadece kararların tutarlı olmasını istiyoruz” diye ekledi.