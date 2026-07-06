Tochil: Trump, Balojun’da olduğu gibi Kwansa’nın sınır dışı edilmesini iptal edebilir belki

"Peki, o zaman Declan Rice’ın ilk dakikada gördüğü sarı kart ne olacak? Bu konuyu şimdi sonsuza kadar tartışabiliriz. Bence o sarı kart değildi. Onu geri alacak mıyız? Peki Fransa, Paraguay karşısında Olısse’nin gördüğü ve uyarıyı hak etmeyen sarı kartı geri alacak mı?"

Ve şöyle vurguladı: “Bu işin sonu nereye varacak? Kuralları bilmiyorum ve bu soruyu cevaplayacak doğru kişi de değilim. Sadece ne olacağını bekleyip göreceğim.”

Trump, İngiltere’nin galibiyetinin ardından Truth Social platformu üzerinden Harry Kane’i övmüş ve onu “harika bir oyuncu” olarak nitelendirmişti.

Tuchel’e, İngiltere kaptanının Kwansa meselesiyle ilgili olarak ABD Başkanı’na seslenip seslenemeyeceği sorulduğunda, gülümseyerek “Belki… Bu iyi bir başlangıç noktası” diye yanıt verdi.

Temyiz olasılığı hakkında tekrar sorulduğunda Tuchel, “Bu işin başı nereden, sonu nereye varır? Kararları iptal edebilir miyiz, edemez miyiz? Tam olarak ne oluyor?” dedi.

Ve şöyle devam etti: “Sorduğum soru şu: Sınırı nerede çizeceğiz? Bunun cevabını bilmiyorum. Bu iş nereye varacak? Hak etmediğini düşündüğümüz her sarı kart için mi itiraz edeceğiz? Yoksa doğru olmadığını düşündüğümüz her kırmızı kart için mi? Peki bunu kim belirleyecek?”