Thomas Frank, Fulham'da Alvaro Arbeloa'nın yerine geçmek için en güçlü aday olarak öne çıktı

Haberlere göre Arbeloa'nın durumu, geçen hafta sonu Ipswich Town deplasmanında duraklama dakikalarında gelen moral bozucu 2-1'lik yenilginin ardından daha da kötüleşti. Sahadaki sorunlara ek olarak, eski Real Madrid teknik direktörü ile A takımın deneyimli oyuncularından birkaçı arasında anlaşmazlık yaşandığına dair haberlerle kulüp içindeki gerilim de gün yüzüne çıktı. Buna rağmen eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, maç sonrası gelen sert tepkiler karşısında geri adım atmadı ve artan baskı altında pes ettiği yönündeki iddiaları reddetti.