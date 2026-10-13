AFP
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Thomas Frank, Fulham'da Alvaro Arbeloa'nın yerine geçmek için en güçlü aday olarak öne çıktı
Frank, bir numaralı hedef olarak öne çıkıyor
talkSPORT'a göre Frank, Arbeloa'nın görevine son verilmesi hâlinde Craven Cottage'da teknik direktörlük koltuğuna oturmak için en güçlü aday. İspanyol teknik adamın geleceği, Fulham'ın ligin ilk altı maçında galibiyet alamayıp puan tablosunun dibinde rakiplerinden uzak kalmasının ardından tehlikeye girdi. Liverpool ve Manchester United karşısında kayda değer beraberlikler elde etse de takımın yalnızca iki puan toplayabilmesi, kulüp yönetimini ciddi biçimde endişelendirdi.
- Every Second Media
Soyunma odasındaki gerilim giderek tırmanıyor
Haberlere göre Arbeloa'nın durumu, geçen hafta sonu Ipswich Town deplasmanında duraklama dakikalarında gelen moral bozucu 2-1'lik yenilginin ardından daha da kötüleşti. Sahadaki sorunlara ek olarak, eski Real Madrid teknik direktörü ile A takımın deneyimli oyuncularından birkaçı arasında anlaşmazlık yaşandığına dair haberlerle kulüp içindeki gerilim de gün yüzüne çıktı. Buna rağmen eleştirilerin hedefindeki teknik direktör, maç sonrası gelen sert tepkiler karşısında geri adım atmadı ve artan baskı altında pes ettiği yönündeki iddiaları reddetti.
Alternatif seçenekler yönetim kurulunun kısa listesine girdi
Frank, Marco Silva'nın Benfica'ya ayrılmasının ardından yaz aylarında da Fulham'ın radarındaydı. Ancak talkSPORT'un edindiği bilgiye göre, şubatta Tottenham tarafından görevden alınmasından bu yana çalışmayan Danimarkalı teknik direktör yüksek bir maaş talep edecek. Eski Tottenham teknik direktörünün yanı sıra Ipswich Town'ın eski teknik direktörü Kieran McKenna da yönetimin ihtimallere karşı hazırladığı kısa aday listesinde yer almayı sürdürüyor.
- Getty Images Sport
Kritik maçlar teknik direktörün kaderini belirleyecek
Arbeloa'nın kaderini, cumartesi günü ligin yeni takımı Hull City'ye karşı evinde oynayacağı kritik maçla başlayan önündeki iki karşılaşma belirleyecek gibi görünüyor. Ardından Coventry City deplasmanına çıkacak olan takımın moralini yükseltip düşme hattından uzaklaşabilmesi için bu maçı da kazanması gerekiyor. Arbeloa iki maçtan da tam puan alamazsa yönetimin kasım ayındaki millî maç arasından önce görevine son vermesi bekleniyor.
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