Çeviri:
Thomas Frank, eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun rakibi olarak futbola geri dönecek
Eski Tottenham teknik direktörlerinin kapışması
Frank ve Postecoglou bu yaz rekabetlerini yeniden alevlendirecek, ancak bu kez mücadele teknik alan yerine televizyon stüdyosunda yaşanacak.
Kısa süre önce Tottenham'ın teknik direktörlüğünü yapan her iki menajer de, 2026 Dünya Kupası için rakip yayıncılar tarafından kapıldı. Frank, BBC'nin baş analistlerinden biri olarak çalışmayı kabul ederken, Postecoglou ise ITV'ye uzman görüşü sunmak üzere bir anlaşma imzaladı.
Kariyerindeki düşüşler
Frank için bu hamle, Şubat ayında Tottenham tarafından görevden alınmasından bu yana ilk kamuoyu önündeki görünüşü oldu. 52 yaşındaki teknik adam, Kuzey Londra’da zorlu bir dönem geçirdi ve 38 maçın sadece 13’ünü kazanabildi.
%34,2'lik galibiyet oranı, kulüp tarihindeki tüm kalıcı teknik direktörler arasında en kötü oran olarak kayıtlara geçti, ancak geçici teknik direktör Igor Tudor'un daha sonra başarısız olması, Frank'in itibarına vurulmuş darbenin etkisini biraz hafifletmiş olabilir.
Postecoglou da, Nottingham Forest'taki 39 günlük kısa görev süresinin Ekim ayında Chelsea'ye evinde yenildikten sonra sona ermesinin ardından benzer şekilde düşük profilli bir tutum sergilemişti.
All-Star kadroları açıklandı
Frank ve Postecoglou'nun kadroya katılması, İngiltere'nin iki büyük yayıncısı arasında süren geniş çaplı yetenek savaşının bir parçası. BBC'nin, Wayne Rooney, Alan Shearer ve Joe Hart gibi efsanevi isimlerin yer aldığı yorumcu kadrosuna eski Arsenal forveti Olivier Giroud'u da ekleyerek kadrosunu güçlendirdiği öğrenildi.
Giroud'un ekibe katılması, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek ve 48 takımın katılacağı genişletilmiş turnuvayı yayınlamakla görevli ekibe Avrupa havası katıyor.
ITV ise Andros Townsend'ı kadrosuna katarak bu hamleye yanıt verdi. Eski İngiltere milli takım oyuncusu, Gary Neville, Ian Wright ve Roy Keane'den oluşan köklü üçlüyle birlikte yer alacak.
New York'un lüksü ve Salford'un sürdürülebilirliği
İki yayıncının lojistik yaklaşımları birbirinden daha farklı olamazdı. ITV, ev sahibi ülkenin cazibesinden yararlanarak, Manhattan silüetinin manzarasına sahip, cam duvarlı bir stüdyoyu Brooklyn’de kurdu. Sunucular Mark Pougatch ve Laura Woods, turnuva süresince New York’ta kalacak ve oldukça daha büyük bir reklam bütçesinden yararlanacak.
Buna karşılık BBC, daha muhafazakar ve çevreye duyarlı bir strateji tercih etti. Mark Chapman, Gabby Logan ve Kelly Cates'in de aralarında bulunduğu ana sunum ekibi, çeyrek final aşamasına kadar Salford stüdyolarında kalacak.