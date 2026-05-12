Thomas Frank, eski Tottenham teknik direktörü Ange Postecoglou'nun rakibi olarak futbola geri dönecek

Frank ve Postecoglou bu yaz rekabetlerini yeniden alevlendirecek, ancak bu kez mücadele teknik alan yerine televizyon stüdyosunda yaşanacak.

Kısa süre önce Tottenham'ın teknik direktörlüğünü yapan her iki menajer de, 2026 Dünya Kupası için rakip yayıncılar tarafından kapıldı. Frank, BBC'nin baş analistlerinden biri olarak çalışmayı kabul ederken, Postecoglou ise ITV'ye uzman görüşü sunmak üzere bir anlaşma imzaladı.