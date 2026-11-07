Tekrarlanması güç başarılar: Ronaldo yakın zamanda kırılmayacak 9 rekor bıraktı

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Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla uluslararası kariyerine perdeyi indirirken, arkasında kırılması uzun yıllar alabilecek ve belki de bazılarını hiçbir oyuncunun tekrarlayamayacağı olağanüstü bir rekorlar ve başarılar mirası bıraktı.

Portekiz'in kaptanı, ülkesinin formasıyla 234 maça çıkıp bu maçlarda 146 gol kaydettikten sonra uluslararası sahneden ayrıldı ve milli takımlar düzeyinde futbolun tarihi gol kralı oldu. Ayrıca Portekiz'i 2016 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve ardından siciline UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa daha ekledi.

Dünya Kupası, kariyeri boyunca Ronaldo'ya nasip olmasa da, altı farklı turnuvadaki katılımlarında 11 gol kaydederek turnuvada damgasını vurdu ve adını futbol tarihinin en önde gelen yıldızları arasına yazmaya devam etti.

Yirmi yılı aşkın süren kariyeri sayesinde Portekizli yıldız, birçok uluslararası rekoru kırdı ancak özellikle 9 başarı var ki, bunları kırmak son derece zor görünüyor.