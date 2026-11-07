24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-EUR-NATIONS-POR-WALAFP
Çeviri:

Tekrarlanması güç başarılar: Ronaldo yakın zamanda kırılmayacak 9 rekor bıraktı

FEATURES
C. Ronaldo
L. Messi
Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Dünya Kupası
Portekiz
Arjantin
Danimarka

Ronaldo gidiyor ama rakamları ardından gelecek olana korkutucu bir meydan okuma dayatıyor

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN

Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla uluslararası kariyerine perdeyi indirirken, arkasında kırılması uzun yıllar alabilecek ve belki de bazılarını hiçbir oyuncunun tekrarlayamayacağı olağanüstü bir rekorlar ve başarılar mirası bıraktı.

Portekiz'in kaptanı, ülkesinin formasıyla 234 maça çıkıp bu maçlarda 146 gol kaydettikten sonra uluslararası sahneden ayrıldı ve milli takımlar düzeyinde futbolun tarihi gol kralı oldu. Ayrıca Portekiz'i 2016 Avrupa Uluslar Kupası şampiyonluğuna taşıdı ve ardından siciline UEFA Uluslar Ligi'nde iki kupa daha ekledi.

Dünya Kupası, kariyeri boyunca Ronaldo'ya nasip olmasa da, altı farklı turnuvadaki katılımlarında 11 gol kaydederek turnuvada damgasını vurdu ve adını futbol tarihinin en önde gelen yıldızları arasına yazmaya devam etti.

Yirmi yılı aşkın süren kariyeri sayesinde Portekizli yıldız, birçok uluslararası rekoru kırdı ancak özellikle 9 başarı var ki, bunları kırmak son derece zor görünüyor.

  • Milli maçların tarihi gol kralı

    Ronaldo, 146 golle milli takımlar düzeyindeki tarihi gol kralları listesinin zirvesinde yer alıyor; bu sayede bu yıl içinde milli takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arjantinli Lionel Messi'nin 20 gol önünde, İranlı Ali Daei'nin ise 38 gol önünde bulunuyor.

    94 golle Romelu Lukaku, Ronaldo'nun rakamına en yakın aktif oyuncu olarak öne çıkıyor; ancak 33 yaşına gelmiş olması Portekizli yıldızı yakalama görevini zorlaştırıyor. Aynı durum, 92 golün sahibi Polonyalı Robert Lewandowski için de geçerli; her ne kadar hâlâ bu sayıyı artırabilecek durumda olsa da.

    Harry Kane ise İngiltere Milli Takımı ile hanesini güçlendirmeye devam etme şansına sahip, ancak Ronaldo'nun rakamına ulaşıp onu geçmesi için 50'den fazla gol atması gerekiyor.

    65 golün sahibi Norveçli Erling Haaland, bu rakama teorik olarak yaklaşabilecek en dikkat çekici isimlerden biri olabilir; ancak şansı, ülkesinin milli takımının katılacağı büyük turnuvaların sayısına bağlı kalacak. Özellikle de 2026 Dünya Kupası'nın, Norveç'in EURO 2000'den bu yana bir büyük turnuvadaki ilk boy gösterişi olduğu düşünüldüğünde.

    Fransız Kylian Mbappé ise 67 milli takım golüne sahip; bu rakam, kendisiyle Ronaldo arasındaki farkın büyüklüğünü gözler önüne seriyor, zira Portekiz kaptanının toplamının yarısına bile ulaşabilmiş değil.

  • Uluslararası maçlarda en çok forma giyen oyuncular

    Ronaldo bu muazzam gol rakamına olağanüstü sayıda maç oynamadan ulaşmadı; nitekim 234 maçla Portekiz formasıyla milli düzeyde en çok forma giyen oyuncular listesinin de zirvesinde yer alıyor.

    Portekizli yıldız, Arjantin ile 208 maç oynayan Messi'ye 26 maç fark atıyor. Hırvat Luka Modric ise Real Madrid'deki eski takım arkadaşının 28 maç gerisinde üçüncü sırada bulunuyor; üstelik 41 yaşında milli kariyerinin sonuna yaklaşmasına rağmen. Bilgiler PlanetFootball ağının yayımladığı bir rapora dayanıyor.

    Al Sadd'ın kaptanı Katarlı Hassan Al Haydos, 193 milli maçla Ronaldo'nun rakamına en yakın aktif oyuncu konumunda; ancak zirveye yaklaşmak için hâlâ çok sayıda maça ihtiyacı var.

    Bu rakamın kırılmasını zorlaştıran unsur ise Ronaldo'nun 23 yıl boyunca Portekiz Milli Takımı'nın formasını savunmuş olması; bu, herhangi bir oyuncunun tekrarlamasının zor olduğu olağanüstü bir süre.

  • Otuz yaşından sonra milli takımda en çok gol atan isimler

    Ronaldo'nun gol atma etkinliği yaş ilerledikçe azalmadı; aksine istatistikleri, kariyerinin ikinci yarısında gol üretiminin daha da arttığını gösteriyor.

    Portekizli yıldız, ülkesinin milli takımıyla otuz yaşına geldikten sonra 94 gol kaydederken, bu yaştan önce yalnızca 52 gol atmıştı; yani bu dönemde önceki gollerinin neredeyse iki katına ulaştı.

    Bu listede onun arkasında, otuz yaşına geldikten sonra Arjantin forması altında 68 gol kaydeden Messi geliyor.

    Ronaldo'nun rekorunu kırma şansı ise son derece zor görünüyor; zira futbol tarihinde o golleri attıkları yaşa bakılmaksızın yalnızca dört oyuncu 94 ya da daha fazla uluslararası gol kaydetti.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Uluslararası maçlarda en çok gol atanlar

    Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 96 farklı maçta fileleri havalandırmayı başardı; bu da uzun yıllar boyunca süregelen gol üretkenliğini yansıtan bir rakam.

    Bu başarı yalnızca attığı gol sayısıyla sınırlı değil, aynı zamanda gol kaydettiği maç sayısıyla da ilgili. Bu, uluslararası futbol tarihinde yalnızca Ronaldo, Messi ve Ali Daei'nin ulaşabildiği bir rakam.

  • Farklı milli takımlara karşı en çok gol atan isimler

    Ronaldo'nun gol katkısı 49 farklı milli takıma uzandı; Portekiz forması altında bu kadar rakibin ağlarını havalandırmayı başardı.

    Portekizli yıldız, bu rakamda Messi'yi üç milli takım farkıyla geride bırakıyor; bu da onun farklı futbol ekollerinden ve kıtalardan rakiplere karşı gol atabilme kabiliyetini yansıtıyor.

    Dünya Kupası'na katılan milli takım sayısının artması, gelecek nesillere yeni rakiplerle karşılaşma konusunda daha fazla fırsat sunabilecek olsa da bu rakama ulaşmak karmaşık bir görev olmaya devam edecek. Özellikle bu rekorun kırılması çok sayıda milli takıma karşı maç oynamayı gerektiriyor; bu da elemelerin ve uluslararası turnuvaların kura çekimiyle de bağlantılı bir durum.

  • Farklı yıllarda en çok gol atan isimler

    Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla 23 farklı yıl boyunca uluslararası goller kaydetti; bu başarı, yirmi yılı aşkın bir kariyer boyunca gol atma seviyesini koruyabilme yeteneğini yansıtıyor.

    Başka bir oyuncunun bu rakamı geçebilmesi için uluslararası kariyerine çok erken yaşta başlaması, kırklı yaşlarına kadar devam etmesi ve bu süre boyunca her yıl hiç ara vermeden en az bir gol atması gerekecek.

    Bu, yalnızca kariyerin uzunluğuyla değil, tüm bu süre boyunca düzenli bir şekilde gol atmayı sürdürebilme kabiliyetiyle de ilgili olan olağanüstü bir meydan okuma.

  • Avrupa Uluslar Kupası'nın tarihi gol kralı

    Dünya Kupası'nda tarihi gol rekoruna ulaşmayı başaramamasına rağmen Ronaldo, turnuvada 14 gol kaydederek Avrupa Uluslar Kupası tarihinin gol kralları listesinde tek başına zirvede yer alıyor.

    Portekiz'in kaptanı, 9 golle ikinci sırada bulunan Fransız Michel Platini'nin beş gol önünde bulunuyor.

    İspanyol Alvaro Morata ve İngiliz Harry Kane ise 7'şer golle takip ediyor, ancak her ikisi de turnuvanın bir sonraki baskısının başlamasıyla sırasıyla 35 ve 34 yaşında olacaklar.

    Ronaldo'nun rekorunun peşine düşmek için en önemli adaylardan biri Kane olabilir, fakat elinde yalnızca bir fazladan şans bulunabilir. Eğer bir sonraki turnuva onun son turnuvası olursa, rekoru geçmek için 8 gol kaydetmesi gerekecek; bu ise tek bir baskıda yalnızca Platini'nin ulaşabildiği bir başarı.

    Ayrıca Ronaldo, turnuva tarihinde 20'den fazla maç oynayan kalecilerin dışındaki yalnızca iki oyuncudan biri konumunda. Bu da onun gol sayısına yaklaşmak isteyen her oyuncunun son derece yüksek bir gol ortalamasına ihtiyaç duyacağı anlamına geliyor.

  • Avrupa Uluslar Kupası tarihinde en çok forma giyen oyuncular

    Gol kralları listesinin zirvesinde yer almasının yanı sıra Ronaldo, Avrupa Uluslar Kupası'nda en çok maça çıkan oyuncu rekorunu da elinde tutuyor; turnuvada 30 maç oynadı.

    Bu başarıyı geçmenin zorluğu şu noktada yatıyor: finale ulaşmak için yalnızca 7 maç oynamak gerekiyor; bu da herhangi bir oyuncunun Portekizli yıldızın rakamını aşabilmesi için en az dört ardışık turnuvada finale çıkması, ardından bir maç daha oynaması gerektiği anlamına geliyor.

    Görev kolay görünmüyor; özellikle de Avrupa Futbol Federasyonu'nun turnuvayı genişletme planlarını daha önce rafa kaldırmış olması, rekoru kırmanın yaklaşık 20 yıllık bir uluslararası kariyer gerektirebileceği ve oyuncunun katıldığı her turnuvada dikkat çekici sonuçlar elde etmesi gerektiği anlamına geliyor.

  • Farklı Dünya Kupası edisyonlarında en çok gol atan isimler

    Ronaldo ve Messi, Dünya Kupası'nın 6 farklı edisyonunda forma giyen kaleci olmayan tek iki futbolcu konumunda yer alıyor. Ancak Portekizli yıldız, oynadığı altı edisyonun tamamında gol atmış olması sayesinde ek bir başarıyla öne çıkıyor.

    Bu başarının tekrarlanması son derece güç görünüyor; zira herhangi bir futbolcunun uluslararası sahalarda yaklaşık yirmi yıl boyunca sürekli yer almasını, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası'nın her edisyonuna katılmasının garanti altına alınmasını ve tüm edisyonlarda gol atmasını gerektiriyor.

    Turnuvanın dört yılda bir düzenlendiği göz önüne alındığında, altı edisyona ulaşmak tek başına muazzam bir meydan okuma teşkil ediyor; her birinde gol atmak ise bunun çok daha ötesinde.

Gelecek maçlar
POR

POR

UEFA Nations League A

14 Kas 2026

DEN

DEN