Tek bir ligden 5 kulüp... Şampiyonlar Ligi'ndeki ek kontenjan mücadelesi sonuçlandı

Sayı, istisnai bir durumda artmaya adaydır.

İngiltere Premier Lig, 2026-2027 sezonunda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki edisyonu için beşinci kontenjanı elde ettiğini kesinleştirdi.

İngiliz “Sky Sports” ağının aktardığına göre, bu sezon Premier Lig sıralamasında ilk beşte yer alan takımlar, İngiliz kulüplerinin performans katsayısı sıralamasında zirvede yer almasının ardından kıtanın en önemli turnuvasının gelecek sezonunda İngiltere’yi temsil edecek.

Bu gelişme, Arsenal’in dün salı akşamı turnuvanın mevcut edisyonunda çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından geldi.

Böylece İngiltere Premier Lig, Avrupa performans katsayısı sıralamasında liderliğini sürdürmesi sayesinde üst üste ikinci kez ek bir kontenjan elde etmiş oldu.

Ayrıca okuyun:

Video: Madridli protestolar.. Hakem Bayern’in golünde elle oynamayı görmezden mi geldi?

Bayern Münih, Real Madrid karşısında “çeyrek asırlık laneti” bozuyor

Mbappe, Ronaldo’nun başarısına doğru ilerliyor.. ve Real Madrid’in serisini kurtarıyor

İkili mücadele ve eski bir rövanş.. Mbappe 9 pozisyondan sonra Neuer’in direncini kırıyor

Arbeloa’nın hesaplarını altüst etti.. Real Madrid’in yıldızı Bayern’e karşı belirleyici maçta yok

    Şu anda Liverpool ligde beşinci sırada, ancak altıncı sıradaki Chelsea’nin sadece bir puan önünde.

    Buna rağmen, Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki edisyonunda daha fazla sayıda İngiliz kulübü yer alabilir.

    Şu anda dördüncü sırada bulunan Aston Villa, Avrupa Ligi’ni kazanır ve sezonu ilk dört dışında tamamlarsa, İngiltere turnuvaya altı takımla katılabilir; aynı senaryo Liverpool için de Şampiyonlar Ligi’nde geçerlidir.

    Herhangi bir İngiliz takımı bir Avrupa kupasını kazanır ve sezonu beşinci sırada bitirirse, altıncı sıradaki takım da Şampiyonlar Ligi’ne katılacaktır.

    İki takım Avrupa kupalarını kazanır ve sezonu beşinci ve altıncı sıralarda tamamlarsa, yedinci sıradaki takım eleme bileti alacaktır.

    Ayrıca Nottingham Forest, Avrupa Ligi’ni kazanması hâlinde Şampiyonlar Ligi’ne katılabilir.

  • İkinci ek koltuğu kim alıyor?

    Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), performans açısından en iyi iki lige iki ek kontenjan veriyor. İngiltere Ligi bunlardan birini garantilemişken, diğer kontenjan için rekabet sürüyor.

    Bu koltuğu kapatmaya en yakın ülke İspanya görünüyor; Almanya ve Portekiz’in önünde.

    Şu anda UEFA katsayısında İngiliz kulüpleri 25.013 puanla ilk sırada yer alırken, İspanyol kulüpleri 20.281 puanla onları takip ediyor. Bu arada Real Madrid, aynı gece sahasında Bayern Münih’e 1-2 yenildi.

    Alman kulüpleri 19.714 puanla üçüncü sırada, ardından 18.900 puanla Portekiz, sonra da 18.714 puanla İtalya geliyor.

  • نöbet sistemi nasıl çalışır?

    Her ülke, kulüplerinin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’ndeki sonuçlarına göre puan alır.

    Daha sonra toplam puan, Avrupa kupalarına katılan kulüp sayısına bölünür ve ülkeler puan ortalamasına göre sıralanır.

    Galibiyet 2 puan, beraberlik 1 puan kazandırır; mağlubiyet ise puan kazandırmaz.

    Ayrıca lig aşamasındaki takım sıralamasına ve eleme turlarında ilerlemeye göre ek puanlar verilir.

    Bu ek puanlar, diğer iki turnuvaya kıyasla Şampiyonlar Ligi’nde daha yüksektir.

    Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasını lider bitiren takım 12 ek puan alırken, Avrupa Ligi lideri 6 puan, Konferans Ligi lideri ise 4 puan alır.

