İngiltere Premier Lig, 2026-2027 sezonunda oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi’nin bir sonraki edisyonu için beşinci kontenjanı elde ettiğini kesinleştirdi.
İngiliz “Sky Sports” ağının aktardığına göre, bu sezon Premier Lig sıralamasında ilk beşte yer alan takımlar, İngiliz kulüplerinin performans katsayısı sıralamasında zirvede yer almasının ardından kıtanın en önemli turnuvasının gelecek sezonunda İngiltere’yi temsil edecek.
Bu gelişme, Arsenal’in dün salı akşamı turnuvanın mevcut edisyonunda çeyrek final ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon’u deplasmanda 1-0 mağlup etmesinin ardından geldi.
Böylece İngiltere Premier Lig, Avrupa performans katsayısı sıralamasında liderliğini sürdürmesi sayesinde üst üste ikinci kez ek bir kontenjan elde etmiş oldu.
