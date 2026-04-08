"Tehlikeli bir yolda" - Lamine Yamal, Barcelona'da "yanlış" davranışları nedeniyle eleştirildi
Balboa, Yamal'ın 'yanlış' tavrını sert bir şekilde eleştirdi
Eski Real Madrid kanat oyuncusu Javi Balboa, Barcelona’nın genç yıldızının son dönemdeki saha içi davranışlarını değerlendirirken sözünü sakınmadı. Popüler spor programı El Chiringuito’da konuşan Balboa, Metropolitano’daki kritik karşılaşma sırasında 18 yaşındaki oyuncunun sergilediği tavırdan duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, genç oyuncunun yeteneğinin artık sıradan hale gelen huysuzluklarını mazur göstermediğini belirtti.
Balboa, Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un maruz kaldığı eleştirilerle karşılaştırma yaparak, "Oyuncunun hangi takımda oynadığına bağlı olarak, bir şeyi ya da başka bir şeyi savunmamız harika bir şey" dedi. Balboa, "Bu yanlış. Lamine Yamal'ın yaptığı şey bana yanlış geliyor" diye ekledi.
"Birisi ona söylemeli"
Eleştiriler, Barça'nın Atlético'yu 2-1 yendiği maçta yaşanan birkaç olaydan kaynaklanıyor; özellikle de Robert Lewandowski'nin galibiyet golünü attığı an. Takımın geri kalanı, kendilerini ligin zirvesinde 7 puan farkla lider konuma taşıyan zaferi kutlarken, Yamal coşkulu kutlamalara katılmadı ve bunun yerine önceki bir oyun anı yüzünden somurtuyor gibi göründü. Balboa, bunun münferit bir an değil, oyuncu topu alamadığında gözle görülür bir hayal kırıklığı sergilediği bir davranış kalıbı olduğunu belirtti.
"Tehlikeli bir yolda ilerliyor ve birinin ona bunu söylemesi gerekiyor," diye ekledi yorumcu.
Flick, genç yeteneğin savunmasına koştu
Dışarıdan gelen eleştirilere rağmen, Barcelona teknik direktörü Flick genç yıldızına olan desteğini kamuoyu önünde kararlılıkla sürdürdü. Alman teknik adam, Yamal’ın patlamalarını disiplin sorunu olarak değil, muazzam rekabetçiliğinin bir belirtisi olarak göstermeye çalıştı.
"Unutmamamız gereken şey, Lamine'nin 18 yaşında olduğu. O inanılmaz bir oyuncu. Bazen yaptıklarını görüyorsunuz ve bunlar muhteşem... Ama o sadece 18 yaşında," dedi Flick. "Bazen onu oyundan aldığımda üzülüyor, hayal kırıklığına uğruyor olabilir. O duygusal bir oyuncu ve bu normal. Onu destekliyoruz. Büyümesine yardımcı oluyoruz. Ona göz kulak olmalıyız. Harika bir oyuncu olduğu için herkesin onu izlediğini biliyorum. Ama o daha 18 yaşında. Hepimiz hata yaparız. Onu her zaman koruyacağız. Gelecekte en iyisi olacak."
Dünya çapında şöhretin getirdiği baskıyla başa çıkmak
Yamal’ın üzerinde, onun yaşındaki bir oyuncu için eşi benzeri görülmemiş bir baskı var; bu baskı, Barcelona’daki performanslarının ötesine geçerek İspanya’nın ulusal sembolü olarak üstlendiği role kadar uzanıyor. Kısa bir süre önce, Mısır ile oynanan uluslararası dostluk maçı sırasında Müslüman karşıtı tezahüratlarda bulunan ırkçıları kınadı. Elit futbolun taktiksel gerekliliklerinin yanı sıra bu ağır toplumsal meseleleri idare etmek, ürkütücü bir görev. Şu an için, Barça hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşma hedefiyle sezonun kritik dönemine girerken, tüm gözler bu genç yetenek üzerinde.