Asya futbolu, kıtanın seçkin yeteneklerinin Avrupa'nın en üst liglerine önemli transferler yapmasıyla birlikte tarihi bir yaz transfer dönemini kutladı. Dönemin öne çıkan ismi, Feyenoord'dan Ligue 1 ekibi LOSC Lille'e dört yıllık sözleşmeyle 15 milyon euro karşılığında transfer olan Eredivisie gol kralı Ayase Ueda oldu.

İngiltere'de kaleci Zion Suzuki, Parma'dan Aston Villa'ya transferini tamamlayarak Premier League'de forma giyen ilk Japon file bekçisi olarak tarihe geçti. Bu arada Güney Koreli orta saha oyuncusu Lee Kang-in, Paris Saint-Germain'de iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı görkemli dönemi kapatarak La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid'e katıldı.

Bu dikkat çekici transferler, Asyalı oyuncuların Avrupa'daki en üst düzey rekabette hızla artan etkisini ve piyasa değerini gözler önüne seriyor.