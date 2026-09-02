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'Tarihte bir ilk!' - Asyalı süperstarlar Avrupa'da ses getiren transferlere imza attı
Asyalı yıldızlar tarihi transferlere imza attı
Asya futbolu, kıtanın seçkin yeteneklerinin Avrupa'nın en üst liglerine önemli transferler yapmasıyla birlikte tarihi bir yaz transfer dönemini kutladı. Dönemin öne çıkan ismi, Feyenoord'dan Ligue 1 ekibi LOSC Lille'e dört yıllık sözleşmeyle 15 milyon euro karşılığında transfer olan Eredivisie gol kralı Ayase Ueda oldu.
İngiltere'de kaleci Zion Suzuki, Parma'dan Aston Villa'ya transferini tamamlayarak Premier League'de forma giyen ilk Japon file bekçisi olarak tarihe geçti. Bu arada Güney Koreli orta saha oyuncusu Lee Kang-in, Paris Saint-Germain'de iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandığı görkemli dönemi kapatarak La Liga'nın iddialı ekiplerinden Atletico Madrid'e katıldı.
Bu dikkat çekici transferler, Asyalı oyuncuların Avrupa'daki en üst düzey rekabette hızla artan etkisini ve piyasa değerini gözler önüne seriyor.
- AFP
Kıta genelinde büyük değişiklikler
Transfer hareketliliği, manşetlere çıkan hamlelerin çok ötesine uzandı; birçok milli takımın kilit ismi stratejik çevre değişikliklerine imza attı. Güney Koreli forvet Hwang Hee-chan, Wolverhampton Wanderers'tan Bundesliga ekibi Schalke 04'e kiralık olarak transferini tamamlarken, vatandaşı Hwang In-beom da Feyenoord'dan Primeira Liga (Portekiz) şampiyonu FC Porto'ya geçti.
Iraklı milli kanat oyuncusu Marko Farji, Venezia'dan Eredivisie kulübü sc Heerenveen'e dört yıllık sözleşmeyle bonservisiyle transfer oldu. Özbekistan'da ise golcü Eldor Shomurodov, Türkiye'nin en üst liginde 22 golle gol krallığında zirveyi paylaşmasının ardından İstanbul Başakşehir'e kiralık transferini 2,8 milyon euro karşılığında kalıcı hale getirdi.
"Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir varlığı olan bir kulüp olan LOSC'a katıldığım için çok mutluyum," dedi Ueda, Fransa'ya varışının ardından. "Bu kulüp beni gerçekten cezbetti, özellikle de futbol tarzı nedeniyle."
Engelleri aşıyor ve rekorlar kırıyor
Bu yaz ayrıca Orta Doğulu yetenekler için Avrupa'nın en üst düzey liglerinde dönüm noktası niteliğinde başarılara sahne oldu. Suudi Arabistanlı savunmacı Saud Abdulhamid, Fransız kulübünün Coupe de France ve Trophee des Champions'u kazanmasına yardımcı olduktan sonra RC Lens ile sözleşmesini 2029'a kadar uzattı ve Avrupa'da büyük bir kupa kazanan ilk Suudi oyuncu oldu. Bu sırada İran Milli Takımı kaptanı Alireza Jahanbakhsh, serbest oyuncu olarak Eredivisie ekibi Excelsior Rotterdam'a katılarak Hollanda futboluna dönüşünü tamamladı.
Japon savunmacı Ko Itakura, Ajax'tan Borussia Monchengladbach'a dört yıllık sözleşmeyle dönerken, vatandaşı Kodai Sano da NEC'den Eredivisie şampiyonu PSV'ye transfer olarak kariyerinde bir adım yükseldi.
Öte yandan Güney Koreli savunmacı Seol Young-woo, Red Star Belgrade'dan FC Augsburg'a katıldı ve Alman kulübünün tarihindeki dördüncü Güney Koreli oyuncu oldu.
- Getty Images Sport
Avrupa kupaları kampanyalarına hazırlanırken
Kayıt son tarihlerinin artık sona ermesiyle birlikte bu oyuncular, önlerindeki sezon için yeni kulüplerindeki düzene kendilerini yerleştirmeye odaklanacak.
Ueda, Lee ve Abdulhamid'in de aralarında bulunduğu bu yıldızların birçoğu, UEFA Şampiyonlar Ligi gibi Avrupa kupalarında boy gösterecek.
Asya futbolunu dünya sahnesinde yükseltmeyi sürdürürken ivme kazanmaları, maç kondisyonlarını korumaları ve bunu devam ettirmeleri adına performansları yakından takip edilecek.
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