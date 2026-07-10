Ancak sadece bu da değil: Rice ayrıca uyluk ve sırtında kas sorunları yaşıyor. Son olarak iki antrenmanı kaçırdı. Cumartesi saat 23.00’te Norveç ile oynanacak maçta tekrar sahaya çıkıp çıkamayacağı şu anda belirsiz görünüyor.
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Takımın kilit oyuncusu takımdan izole edildi! Norveç maçı öncesinde İngiltere’nin sorunları
Onun yokluğu, teknik direktör Thomas Tuchel için büyük bir darbe olur. Rice, hızla yükselen yıldız Elliot Anderson’ın yanında İngiltere’nin çift altı pozisyonunda tartışmasız bir yer edinmiştir. Grup aşamasının son maçında Panama karşısında dinlendirildiğinde, 10 numara Jude Bellingham biraz geriye çekilmiş ve Morgan Rogers da kadroya dahil edilmişti.
Tuchel, sağ bek pozisyonunda da kadro sorunlarıyla boğuşuyor. Jarell Quansah’ın cezasına karşı yapılan itiraz reddedildi. Reece James’in uyluk sakatlığından sonra zamanında forma girebileceği henüz belirsiz. Eğer giremezse, ya Djed Spence ya da ek bir stoper bu boşluğu dolduracak. Muhtemelen Ezri Konsa sağa kayacak ve John Stones merkezde ilk 11’de yer alacak.
Norveç’te de kadro sorunları yaşanıyor
Bu arada rakip Norveç’te de bazı oyuncuların rahatsızlığı nedeniyle kadro konusunda endişeler var. Kaleci Örjan Nyland, Fox’a verdiği demeçte, “Kendi sorunlarımız var ve elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ancak takım doktoru şu anda çok yoğun” dedi. “Biraz boş vaktimiz vardı, belki bu süre zarfında biri enfeksiyon kapmıştır. Umarım her şey yolunda gider ve Cumartesi günü İngiltere’ye tamamen dinlenmiş bir kadroyla karşı çıkabiliriz.”
Stale Solbakken basın toplantısı sırasında birkaç kez öksürdü ve şöyle konuştu: “Klima sistemleri, çok sayıda uçuş, soyunma odaları ve tüm bu tür şeyler var. 50’den fazla kişiyiz. Bu durumda bir veya iki kişinin enfekte olmaması bile olağandışı olurdu.”
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