Onun yokluğu, teknik direktör Thomas Tuchel için büyük bir darbe olur. Rice, hızla yükselen yıldız Elliot Anderson’ın yanında İngiltere’nin çift altı pozisyonunda tartışmasız bir yer edinmiştir. Grup aşamasının son maçında Panama karşısında dinlendirildiğinde, 10 numara Jude Bellingham biraz geriye çekilmiş ve Morgan Rogers da kadroya dahil edilmişti.

Tuchel, sağ bek pozisyonunda da kadro sorunlarıyla boğuşuyor. Jarell Quansah’ın cezasına karşı yapılan itiraz reddedildi. Reece James’in uyluk sakatlığından sonra zamanında forma girebileceği henüz belirsiz. Eğer giremezse, ya Djed Spence ya da ek bir stoper bu boşluğu dolduracak. Muhtemelen Ezri Konsa sağa kayacak ve John Stones merkezde ilk 11’de yer alacak.