Suudi Prensi, Kylian Mbappe'yi Pro Lig'de görmek istiyor

Can Özer
Kylian Mbappe PSG 2023-24 Champions LeagueGetty
Kylian MbappeSaudi Pro LeagueCristiano RonaldoTransfersParis Saint-GermainReal MadridAl Nassr FCLaLigaLigue 1

Suudi Arabistan'ı "transfer pazarının canavarı" olarak tanımlayan Prens, Kylian Mbappe'yi Cristiano Ronaldo'nun yanında görmek istiyor.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Fransız yıldız 2023'te PSG'den ayrılmadı
  • Serbest oyuncu olma yolunda ilerliyor
  • Orta Doğu'daki kulüplere hâlâ cazip geliyor

Editörün Seçtikleri