Suudi Prensi, Kylian Mbappe'yi Pro Lig'de görmek istiyorCan ÖzerGettyKylian MbappeSaudi Pro LeagueCristiano RonaldoTransfersParis Saint-GermainReal MadridAl Nassr FCLaLigaLigue 1Suudi Arabistan'ı "transfer pazarının canavarı" olarak tanımlayan Prens, Kylian Mbappe'yi Cristiano Ronaldo'nun yanında görmek istiyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaFransız yıldız 2023'te PSG'den ayrılmadıSerbest oyuncu olma yolunda ilerliyorOrta Doğu'daki kulüplere hâlâ cazip geliyor