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Saudi Arabia and Indonesia - AFC Asian qualifiers 4th Round Group BGetty Images Sport
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Çeviri:

Suudi Arabistan - Katar: Alev alabilecek bir Körfez klasiği!

FEATURES
Analysis
Suudi Arabistan - Katar
Suudi Arabistan
Katar
Gulf Cup
Suudi Arabistan
Katar

Beklenen ateşli mücadele

Düdüğü çaldığında her şeyin bittiği maçlar vardır, bir de gerçek hikâyesi bitiş düdüğünün ardından başlayan maçlar vardır. Körfez Kupası yarı finalindeki Suudi Arabistan ile Katar karşılaşması ikinci türe aittir; çünkü sonucu yalnızca finale yükselecek takımın kimliğini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki günlerinin de nasıl şekilleneceğini tayin edebilir.

Karşılaşma görünüşte, herkesin birbirini çok iyi tanıyan iki milli takım arasında çetin bir maç beklediği bir Körfez klasiğidir; ancak özellikle Suudi Arabistan açısından hesaplar daha karmaşık görünüyor.

Galibiyet, kupaya doğru atılacak yeni bir adım ve belki de birçok sesin susturulması anlamına geliyor; buna karşın bir yenilgi eleştiriye ardına kadar kapılar açabilir ve teknik direktör, oyuncular ile yetkililer dosyasını yeniden gündemin ön sıralarına taşıyabilir.

  • Mağlubiyet Suudi Arabistan'ı ateşleyebilir

    Suudi Arabistan Milli Takımı bu karşılaşmaya yalnızca bir eleme maçı gözüyle bakmıyor; çünkü bu aşamada elenmek, eleştirmenlere takımın görünümü ve seviyesi hakkında, en önemlisi de atanması esasen Yasser Al-Mishal'ın önceki yönetimiyle bağlantılı olan Georgios Donis hakkında zor sorular sormaları için geniş bir alan açacak.

    Bu nedenle Katar karşısında yaşanacak herhangi bir başarısızlık, hızla sonucun sınırlarını aşan bir tartışmaya dönüşebilir. Donis'in seçimi doğru muydu? Yunan teknik adam gerçekten rekabet edebilecek bir takım kurmayı başardı mı? Oyuncular sahada olup bitenlerin sorumluluğunu taşıyor mu? Ardından en büyük soru yeniden mevcut yönetime dönüyor: Aynı projeye devam mı edecekler, yoksa yeni bir değişiklik arayışına mı başlayacaklar?

    Sorun şu ki, Suudi Arabistan'ın yarı finaldeki yolculuğu sona ererse bu sorular uzun süre beklemeyecek; çünkü taraftarlar başarısızlığın ardından genellikle fazla zaman tanımaz, özellikle de milli takımın şampiyonluk için mücadele etmesi beklenirken kendi sahasında ve kendi taraftarları önünde oynadığı bir dönemde.

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    Donis için Katar karşılaşması, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçtiğinden bu yana en hassas maçlarından biri olabilir. Çünkü bu maç ona yalnızca finale ulaşma fırsatı vermekle kalmıyor, aynı zamanda tercihinin önceki yönetimin kararının bir uzantısı olmadığını kanıtlama fırsatı da sunuyor.

    Yunan teknik adamın, milli takımın sahada net bir karaktere sahip olduğunu ve güçlü bir rakip karşısında eleme maçının üstesinden gelebileceğini göstermesi gerekiyor; özellikle de kararlardaki herhangi bir geri adım ya da kafa karışıklığı eleştiriler için yeni bir malzemeye dönüşebileceği için.

    Daha da önemlisi, Donis yalnızca Katar ile karşılaşmayacak, aynı zamanda farklı türden bir baskıyla da yüzleşecek: Suudi Arabistan ile birlikte yürüttüğü projenin devam etmeyi hak ettiğini kanıtlama baskısı. Çünkü eleme, geçtiğimiz dönemde aldığı her kararı tartışmaya açık hâle getirebilir; buna karşılık bir üst tura çıkmak ise ona eleştirilerin gürültüsünden uzak bir şekilde çalışmaya devam etmek için daha geniş bir alan sağlayacak.

  • Klasiko hesap tanımaz

    Ancak bu karşılaşmayı yalnızca Suudi Arabistan'ın krizine indirgemek, Katar Milli Takımı'na haksızlık olurdu; çünkü Katar bu maça yalnızca rakibini ilgilendiren bir hikâyenin bir parçası olmak için çıkmayacak. Katar'ın kendine özgü motivasyonları var ve yarı finalde Suudi Arabistan'ı yenmenin finale ulaşmak ve kupa için mücadele etmek anlamına geldiğini biliyor.

    İşte bu yüzden maç iki taraf açısından da ateşli geçecek; özellikle de Suudi Arabistan ile Katar maçları çoğu zaman kendine has bir karaktere sahip olduğundan, yüksek konsantrasyon, taraftar baskısıyla ve küçük ayrıntılarla başa çıkabilme becerisi gerektiriyor.

    Hiçbir taraf için kolay bir maç beklenemez; çünkü yarı finalin doğası her topu hesaplı kılar ve her hata karşılaşmanın gidişatını değiştirebilir.

    Katar, Suudi Arabistan'ın saflarındaki herhangi bir açığı kullanmanın yollarını ararken, Suudi Arabistan maçın başından itibaren kendi oyun anlayışını dayatmaya ve sahip olduğu güç unsurlarını değerlendirmeye çalışacak.

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  • Suudi Arabistan avantajı elinde tutuyor ancak sahanın da söyleyeceği bir söz var

    Kâğıt üzerinde Suudi Arabistan Milli Takımı'nın teknik durumu daha ikna edici görünüyor; özellikle saha ve seyirci avantajından yararlanmak, bu çapta bir karşılaşmada Suudi Arabistan'a ek bir ivme kazandırabilecek bir unsur.

    Suudi taraftarlar, finale yükselme peşinde tribünlerdeki yerini alacak ve bu destek, takımın erken gol bulması halinde olumlu bir baskıya dönüşebilir; ancak golün gecikmesi ya da Katar'ın oyun ritmini dayatmaya başlaması durumunda bir yük haline de gelebilir.

    İşte burada Dönis ve oyuncularının görevi, teorik üstünlüğü sahada gerçek bir üstünlüğe çevirmek olacak; çünkü Katar, final biletini onlara bedavaya vermeyecek.

    Eğer Suudi Arabistan teknik ve taraftar durumunu iyi değerlendirmeyi başarırsa, tur atlamaya yaklaşabilir; ancak karmaşık hesapların içine girer ve baskının kararlarına sızmasına izin verirse, kendisini uzun bir gecenin içinde bulabilir.

    Sonuç olarak Suudi Arabistan ve Katar, çok fazla hatayı kaldırmayacak bir Körfez klasikosu ile karşı karşıya; fakat en büyük tehlike özellikle Suudi tarafında görünüyor. Zira galibiyet, finale giden yolu açabilir ve Dönis ile oyunculara büyük bir özgüven dozu verebilir; buna karşılık mağlubiyet, teknik direktör ve oyunculardan önceki yönetimin kararlarına kadar herkesi ateşe atabilir ve belki de bizzat Dönis'in geleceğini soru işaretine dönüştürebilir.

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