Düdüğü çaldığında her şeyin bittiği maçlar vardır, bir de gerçek hikâyesi bitiş düdüğünün ardından başlayan maçlar vardır. Körfez Kupası yarı finalindeki Suudi Arabistan ile Katar karşılaşması ikinci türe aittir; çünkü sonucu yalnızca finale yükselecek takımın kimliğini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Suudi Arabistan Milli Takımı'nın önümüzdeki günlerinin de nasıl şekilleneceğini tayin edebilir.

Karşılaşma görünüşte, herkesin birbirini çok iyi tanıyan iki milli takım arasında çetin bir maç beklediği bir Körfez klasiğidir; ancak özellikle Suudi Arabistan açısından hesaplar daha karmaşık görünüyor.

Galibiyet, kupaya doğru atılacak yeni bir adım ve belki de birçok sesin susturulması anlamına geliyor; buna karşın bir yenilgi eleştiriye ardına kadar kapılar açabilir ve teknik direktör, oyuncular ile yetkililer dosyasını yeniden gündemin ön sıralarına taşıyabilir.