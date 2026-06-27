İngiliz gazeteci Pete O'Rourke ve Sky'ın ortak haberine göre, Köln ve Manchester United, 18 yaşındaki forvetin kiralık olarak transferi konusunda görüşmelerini sürdürüyor.
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"Supertalent" ile ilgili görüşmeler: 1. FC Köln, Premier Lig'de yine bir hamle yapacak mı?
Obi, Nijeryalı kökenli bir Danimarkalıdır ve henüz 14 yaşındayken FC Arsenal’e katılmış, burada İngiltere sınırlarının ötesinde de dikkatleri üzerine çekmiştir. 2024 yılında ise United’a transfer olmuş ve 17 yaşında Premier Lig’deki ilk maçına çıkmıştır.
20 kez İngiltere şampiyonu olan takımın A kadrosunda şu ana kadar sekiz maça çıktı; bunlardan birinde, bir önceki sezon 90 dakikadan fazla sahada kaldı. Ancak geçtiğimiz sezonda Premier Lig maç kadrosuna sadece bir kez dahil edildi ve yalnızca Red Devils’ın U21 takımında forma giydi.
Simpson-Pusey, Man City’den kiralık olarak oynadıktan sonra kalıcı olarak transfer edildi
Köln, santrfor Ragnar Ache için bir yedek oyuncuya kesinlikle ihtiyaç duyabilir. 1,88 metre boyundaki Obi, her halükarda oldukça sağlam bir fiziğe sahip.
Köln, son kış transfer döneminde Manchester City'den Jahmai Simpson-Pusey'i kadrosuna kattı. 20 yaşındaki genç stoper, ilk olarak sezon sonuna kadar kiralandı, ardından kalıcı olarak transfer edildi ve 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.