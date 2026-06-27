Obi, Nijeryalı kökenli bir Danimarkalıdır ve henüz 14 yaşındayken FC Arsenal’e katılmış, burada İngiltere sınırlarının ötesinde de dikkatleri üzerine çekmiştir. 2024 yılında ise United’a transfer olmuş ve 17 yaşında Premier Lig’deki ilk maçına çıkmıştır.

20 kez İngiltere şampiyonu olan takımın A kadrosunda şu ana kadar sekiz maça çıktı; bunlardan birinde, bir önceki sezon 90 dakikadan fazla sahada kaldı. Ancak geçtiğimiz sezonda Premier Lig maç kadrosuna sadece bir kez dahil edildi ve yalnızca Red Devils’ın U21 takımında forma giydi.