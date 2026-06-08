Süperstar ile gergin ilişkiler: Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha yaratacak mı?

22 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana sadece dört kez ilk on birde sahaya çıktı ve üç kez yedek kulübesinden oyuna girdi. Bunun yerine Tuchel, Aston Villa'dan Morgan Rogers'a güvendi; Rogers, Tuchel yönetimindeki 13 maçın 12'sinde forma giydi.

Tuchel'in selefi Gareth Southgate döneminde Bellingham tartışmasız bir performans göstericiydi; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yedi maçta sadece 29 dakika kaçırdı. Sakatlıklar onu geride bıraktı, buna ek olarak Tuchel ile sürekli anlaşmazlıklar yaşandı.

Haziran 2025'te Senegal'e karşı oynanan hazırlık maçında (1-3) alınan yenilginin ardından Tuchel, Bellingham'ın saha içindeki davranışını "itici" olarak nitelendirdi, ancak daha sonra bunun için özür diledi. Kasım ayında Tuchel, Arnavutluk'a karşı oynanan eleme maçında (2-0) Bellingham'ın oyundan alınmasının ardından onun davranışını "inceleyeceğini" söyledi.