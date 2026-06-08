İngiltere milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Dünya Kupası öncesinde orta saha yıldızı Jude Bellingham'ın ilk 11'de yer almak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.
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Süperstar ile gergin ilişkiler: Thomas Tuchel, Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha yaratacak mı?
Real Madrid'in bu profesyonel oyuncusu, 11 Haziran'da ABD, Meksika ve Kanada'da başlayacak XXL finalleri öncesinde Tuchel'in belirttiği gibi, olası ilk 11 adaylarından biri.
"Roller her an değişebilir, ancak şu anda 14, 15 olası ilk 11 oyuncusu var ve Jude de onlardan biri," dedi Tuchel. Eski Bayern ve Dortmund teknik direktörünün Bellingham ile biraz gergin bir ilişkisi olduğu söyleniyor.
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Tuchel, Bellingham'ın davranışını "itici" olarak nitelendirdi
22 yaşındaki oyuncu, Tuchel'in Ocak 2025'te göreve gelmesinden bu yana sadece dört kez ilk on birde sahaya çıktı ve üç kez yedek kulübesinden oyuna girdi. Bunun yerine Tuchel, Aston Villa'dan Morgan Rogers'a güvendi; Rogers, Tuchel yönetimindeki 13 maçın 12'sinde forma giydi.
Tuchel'in selefi Gareth Southgate döneminde Bellingham tartışmasız bir performans göstericiydi; 2024 Avrupa Şampiyonası'nda yedi maçta sadece 29 dakika kaçırdı. Sakatlıklar onu geride bıraktı, buna ek olarak Tuchel ile sürekli anlaşmazlıklar yaşandı.
Haziran 2025'te Senegal'e karşı oynanan hazırlık maçında (1-3) alınan yenilginin ardından Tuchel, Bellingham'ın saha içindeki davranışını "itici" olarak nitelendirdi, ancak daha sonra bunun için özür diledi. Kasım ayında Tuchel, Arnavutluk'a karşı oynanan eleme maçında (2-0) Bellingham'ın oyundan alınmasının ardından onun davranışını "inceleyeceğini" söyledi.
- The FA
Tuchel, Dünya Kupası'nın sondan bir önceki maçında Bellingham'ı yedek kulübesine aldı - ve onu kaptan olarak sahaya sürdü
Geçen Cumartesi günü Yeni Zelanda ile oynanan Dünya Kupası hazırlık maçının sonuncusundan bir önceki maçta Three Lions'ın 1-0 galibiyetinde, Bellingham ikinci yarıya oyuna girdikten sonra kaptanlık pazubandını taktı. Bunun üzerine Tuchel, oyuncudan oldukça etkilendiğini gösterdi. "Jude'un kesinlikle kararlılık ve azim sahibi olduğu görülüyor," diyen Tuchel, orta saha oyuncusunun "enerji dolu" ve "mükemmel formda" olduğunu belirtti.
İngiltere, Çarşamba günü Kosta Rika ile Dünya Kupası'na son hazırlık maçını oynayacak. L Grubu'nda ise 17 Haziran'da Hırvatistan, 23 Haziran'da Gana ve 27 Haziran'da Panama ile karşılaşacak.