Sezonun bitmesine birkaç ay kala, kulüpler transfer stratejilerini planlamaya başlıyor. Hedef listesine alınan oyuncularla ilk temaslar kuruluyor; amaç, rakiplerin önüne geçmek için diğer kulüplerden önce harekete geçmek. Juventus, gelecek sezon için takviye arayışında etrafına bakınıyor, ancak gözü aynı zamanda kulüp içinde de; Next Gen'den keşfedilebilecek bir yetenek olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Luciano Spalletti'nin ilgiyle takip ettiği profillerden biri, Brambilla takımında oynayan ve gelecek sezon A takım için bir takviye olabilecek 2005 doğumlu sol bek David Puczka.
Spalletti'nin ilgisini çeken Juventus'un Cambiaso'nun yedeği David Puczka kimdir?
KANAT BOMBERİ
Golcü bir kanat oyuncusu: Serie C B Grubu'nda oynadığı yaklaşık 30 maçta 8 gol attı ve takım arkadaşlarına 4 asist yaptı; attığı gollerle şu ana kadar Juventus NextGen'in gol kralı konumunda. Hem golcü hem de penaltı uzmanı; attığı gollerin yarısı penaltıdan geldi. Ocak ayında üç grubun en iyi oyuncusu ödülünü kazandı; başlıca özellikleri arasında koşu ve boşluklara girme yeteneği bulunuyor; gerektiğinde tüm kanatta oynayabilen bir defansif kanat oyuncusu; Juve ile olan sözleşmesi 2027'de sona eriyor ve sezonun son aylarında Spalletti tarafından değerlendirilecek, ardından yönetimle birlikte geleceği hakkında karar verilecek.
PİYASA SOLA DOĞRU NASIL DEĞİŞİYOR
Bu oyuncunun özellikleri Andrea Cambiaso'nunkine benziyor ve 2026/27 sezonunda A takımda onun doğal yedeği haline gelmesi ihtimali de yok değil. Şu anda bu pozisyonu Filip Kostic dolduruyor ancak Sırp kanat oyuncusunun sözleşmesi sona ermek üzere ve şimdilik olası bir sözleşme uzatması için menajerleriyle herhangi bir görüşme planlanmıyor. En olası senaryo, oyuncunun bedelsiz olarak ayrılmasıdır; bu durumda yönetim, yedek oyuncular aramak için harekete geçmek zorunda kalacaktır: Elbette bazı isimler halihazırda değerlendirme aşamasındadır ve transfer hedefleri listesinde yer almaktadır, ancak David Puczka, Juventus'un yaz transfer döneminin sürprizi olabilir.