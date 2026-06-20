Spalletti, Carnevali, Allegri ve Galliani… Ne akşam yemeği ama!

Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Adriano Galliani ve Giovanni Rossi. Hepsi birlikte Forte dei Marmi’deki Fortino’da akşam yemeğinde bir araya geldi. IlBianconero.com tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Juventus'un şu anki genel müdürü ve teknik direktörü (Carnevali ve Spalletti), Juventus ve Milan'ın eski teknik direktörü ve Napoli'nin gelecek dönem teknik direktörü (Allegri), Milan'ın eski genel müdürü (Galliani) ve Sassuolo'nun eski sportif direktörü (Rossi) bir arada görülüyor. Transfer dönemi ve gelecek sezon öncesinde, Juventus, Milan, Napoli ve... Sassuolo arasında İtalyan futbol tarihinin önemli bir bölümünü yansıtan bir yaz fotoğrafı.







