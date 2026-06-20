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CM Spalletti Allegri 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

Spalletti, Carnevali, Allegri ve Galliani… Ne akşam yemeği ama!

Juventus
AC Milan
SSC Napoli
Sassuolo

Forte dei Marmi’de, İtalyan futbolunun önde gelen isimleriyle bir akşam yemeği

Giovanni Carnevali, Luciano Spalletti, Massimiliano Allegri, Adriano Galliani ve Giovanni Rossi. Hepsi birlikte Forte dei Marmi’deki Fortino’da akşam yemeğinde bir araya geldi. IlBianconero.com tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, Juventus'un şu anki genel müdürü ve teknik direktörü (Carnevali ve Spalletti), Juventus ve Milan'ın eski teknik direktörü ve Napoli'nin gelecek dönem teknik direktörü (Allegri), Milan'ın eski genel müdürü (Galliani) ve Sassuolo'nun eski sportif direktörü (Rossi) bir arada görülüyor. Transfer dönemi ve gelecek sezon öncesinde, Juventus, Milan, Napoli ve... Sassuolo arasında İtalyan futbol tarihinin önemli bir bölümünü yansıtan bir yaz fotoğrafı.





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