Southampton, FA Cup yarı finalinde Manchester City karşısında neden sarı forma giyiyor?

Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, bu maçın önemini vurgulayarak, takımının Manchester City’nin kalitesine karşı zorlanacağını, ancak top kendilerindeyken bir vites daha yükseltmeleri gerektiğini kabul etti. Saints’i 20 maçlık yenilmezlik serisine taşıyan Alman teknik adam, kupa serüveninden gelen ivmenin hayati önem taşıdığına inanıyor.

Eckert, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Son haftalarda bu hikayeyi yeniden yazdığımızı düşündüm," dedi. "Kupanın ligdeki performansımıza da yardımcı olduğu oldukça açık – bence durum tam da böyle."

"Elbette Championship'te maçlar kazanarak özgüven kazanırsınız, ancak Premier League'deki takımlarla rekabet edebileceğinizi gördüğünüzde daha da fazla özgüven kazanırsınız. Bence bu çok normal – bu, oyuncular için olduğu kadar teknik ekip ve takımın çevresinde çalışan herkes için de geçerli."

"Bence biri diğerinin önünde engel teşkil etmiyor. Bunun futbol kulübü için ne anlama geldiğini, Wembley'e bizimle birlikte kaç taraftarın seyahat edeceğini düşünürseniz, bunun hiçbir şeye engel olduğunu göremiyorum."