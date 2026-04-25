Southampton, FA Cup yarı finalinde Manchester City karşısında neden sarı forma giyiyor?
1976'nın kahramanlarını anmak
Southampton, Wembley'de Manchester City ile karşılaşmak üzere sahaya çıktığında, arkasında oyuncu isimleri bulunmayan özel bir sarı forma giyecek. Bu anma forması, kulübün tam 50 yıl önce Manchester United'ı yenerek kupayı kaldırdığı 1976 FA Kupası'ndaki başarısına doğrudan bir saygı duruşu niteliğinde.
Her zamanki kırmızı-beyaz çizgili formadan uzaklaşma kararı, kulübün 141 yıllık tarihindeki en ikonik ana bir selam niteliğinde. 1976'daki bu zafer, Southampton'ın tek büyük kupası olmaya devam ediyor ve mevcut kadro, sarı-mavi renkli formayı giyerek Lawrie McMenemy'nin efsanevi takımının ruhunu canlandırmayı hedefliyor.
Eckert, Saints'e City karşısında "cesur olmalarını" tavsiye ediyor
Southampton teknik direktörü Tonda Eckert, bu maçın önemini vurgulayarak, takımının Manchester City’nin kalitesine karşı zorlanacağını, ancak top kendilerindeyken bir vites daha yükseltmeleri gerektiğini kabul etti. Saints’i 20 maçlık yenilmezlik serisine taşıyan Alman teknik adam, kupa serüveninden gelen ivmenin hayati önem taşıdığına inanıyor.
Eckert, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Son haftalarda bu hikayeyi yeniden yazdığımızı düşündüm," dedi. "Kupanın ligdeki performansımıza da yardımcı olduğu oldukça açık – bence durum tam da böyle."
"Elbette Championship'te maçlar kazanarak özgüven kazanırsınız, ancak Premier League'deki takımlarla rekabet edebileceğinizi gördüğünüzde daha da fazla özgüven kazanırsınız. Bence bu çok normal – bu, oyuncular için olduğu kadar teknik ekip ve takımın çevresinde çalışan herkes için de geçerli."
"Bence biri diğerinin önünde engel teşkil etmiyor. Bunun futbol kulübü için ne anlama geldiğini, Wembley'e bizimle birlikte kaç taraftarın seyahat edeceğini düşünürseniz, bunun hiçbir şeye engel olduğunu göremiyorum."
Tarihi bir kupa serüveni için tutarlı bir görünüm
Saints, bu sezon FA Cup mücadelesinde sarı renkli anma formalarını kalıcı bir unsur haline getirdi ve yarı finale kadar her turda bu formayı giydi. Bu forma adeta bir uğur tılsımı gibi işlev gördü; Southampton, Premier Lig devleri Arsenal ve Fulham’ı eleyerek son dört takım arasına yükseldi.
FA, kulübün Wembley sahnesinde 1976'dan esinlenen bu formayı giymeye devam etmesi için özel izin verdi. Yaklaşık 36.000 Southampton taraftarının ulusal stadyumu doldurması bekleniyor. Taraftarların çoğu, 1976'da şampiyon olan kadronun imzalarının ince bir şekilde yer aldığı klasik formaların yeniden üretildiğini içeren sınırlı sayıda üretilen 50. yıl dönümü serisini giyecek.
Bir hayalin nihai dönüşünün peşinde
Southampton'ın galibiyeti, kulübün 50. yıl dönümünde kupayı kaldırma fırsatı yaratacak ve bu, kulübün ilk zaferinin zaman çizelgesini yansıtacak. Bugünkü karşılaşmanın galibi, Mayıs ayında Wembley'e dönerek büyük finalde Chelsea ya da Leeds United ile karşı karşıya gelecek. Play-off'lar, Premier Lig'e dönüş için en olası yol gibi görünürken, FA Cup finaline çıkmak, Eckert'in teknik direktörlükteki ilk tam sezonuna tarihi bir artı katacaktır.