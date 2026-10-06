Lionel Messi'nin geleceğine dair soru artık yalnızca krampanlarını ne zaman bir kenara bırakacağı ya da Arjantin forması altında son kez hangi maça çıkacağıyla ilgili değil; artık futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin sona ermesinin ardından neler inşa edeceğiyle ilgili.

Messi, Arjantin Milli Takımı ile son maçını oynamaya hazırlanıyor. Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin ile oynanacak hazırlık maçı, tarihî ve olağanüstü duygusal bir atmosfer taşıyan bir geceye sahne olacak.

Bu, kariyerinin 208. milli maçı olacak. Ülkesinin milli takımıyla en çok forma giyen ve Arjantin'in tarihî gol kralı olan oyuncu, uzun yıllar boyunca eşsiz bir miras bırakmasının ardından Arjantinli taraftarlara veda edecek.

Messi, ülkesini dünya zaferine taşıdıktan ve milli takımın tarihinde silinmez bir iz bıraktıktan sonra, efsane Diego Maradona'nın yanı sıra Arjantin tarihinin en büyük oyuncusu olarak geniş çapta kabul görüyor.

Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden sadece altı hafta sonra, 31 Ağustos'ta milli takımdaki kariyerini sonlandırdığını açıklamış ve artık milli takıma sunacak bir şeyinin kalmadığını hissettiğini vurgulamıştı.

Buna rağmen Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, kaptanına kapıyı açık bırakmış; isterse kararından vazgeçebileceğini ve bu aşamada fikir değiştirmenin ayıp bir şey olmadığını belirtmişti.

Ancak tüm göstergeler, Messi'nin milli takım kariyerindeki bu bölümün gerçekten de sonuna yaklaştığını teyit eder gibi görünüyor.







