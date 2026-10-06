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Lionel Messi - ليونيل ميسي - Kooora OnlyKooora.com
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Son danstan sonra: Messi gizli imparatorluğunun hazinelerini açıyor

FEATURES
L. Messi
Arjantin - Benin
Arjantin
Benin
Hazırlık Maçları
Inter Miami CF - DC United
Inter Miami CF
DC United
ABD 1
Arjantin
Benin
ABD
Mısır
Fas
Cezayir
Tunus
Suudi Arabistan
Irak

Kulüpler ve milyarlar arasında yeni bir hayat

Lionel Messi'nin geleceğine dair soru artık yalnızca krampanlarını ne zaman bir kenara bırakacağı ya da Arjantin forması altında son kez hangi maça çıkacağıyla ilgili değil; artık futbol tarihinin en büyük kariyerlerinden birinin sona ermesinin ardından neler inşa edeceğiyle ilgili.

Messi, Arjantin Milli Takımı ile son maçını oynamaya hazırlanıyor. Buenos Aires'teki Monumental Stadı'nda Benin ile oynanacak hazırlık maçı, tarihî ve olağanüstü duygusal bir atmosfer taşıyan bir geceye sahne olacak.

Bu, kariyerinin 208. milli maçı olacak. Ülkesinin milli takımıyla en çok forma giyen ve Arjantin'in tarihî gol kralı olan oyuncu, uzun yıllar boyunca eşsiz bir miras bırakmasının ardından Arjantinli taraftarlara veda edecek.

Messi, ülkesini dünya zaferine taşıdıktan ve milli takımın tarihinde silinmez bir iz bıraktıktan sonra, efsane Diego Maradona'nın yanı sıra Arjantin tarihinin en büyük oyuncusu olarak geniş çapta kabul görüyor.

Messi, Arjantin'in Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinden sadece altı hafta sonra, 31 Ağustos'ta milli takımdaki kariyerini sonlandırdığını açıklamış ve artık milli takıma sunacak bir şeyinin kalmadığını hissettiğini vurgulamıştı.

Buna rağmen Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, kaptanına kapıyı açık bırakmış; isterse kararından vazgeçebileceğini ve bu aşamada fikir değiştirmenin ayıp bir şey olmadığını belirtmişti.

Ancak tüm göstergeler, Messi'nin milli takım kariyerindeki bu bölümün gerçekten de sonuna yaklaştığını teyit eder gibi görünüyor.



  • Columbus Crew v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Messi geleceğini seçiyor: Futbol hâlâ sahnenin kalbinde

    Kulüp düzeyinde ise kariyerinin yakın bir sonuna dair hiçbir işaret bulunmuyor. Messi'nin Inter Miami ile sözleşmesi 2028 sezonu sonuna kadar uzanıyor; sözleşmede yıllık bir gözden geçirme maddesi de yer alıyor. Kendisine yakın isimler, zorunlu tarih gelmeden kulüpten ayrılmasını beklemiyor.

    Dahası, Messi fiziksel ya da zihinsel açıdan hâlâ oynamaya devam edebileceğini hissederse, ilişkiyi uzatma ihtimali oldukça güçlü görünüyor. Kendisine yakın olanlara bundan sonra neyi planladığı sorulduğunda ise yalnızca gülümsemekle yetiniyorlar; çünkü Messi hiçbir zaman uzun vadeli planlar yapan oyunculardan olmadı, bir sonraki maça ve onun getirdiği zorluklara odaklanmaya alışkındı.

    Yine de önümüzdeki dönemin hatları artık net bir şekilde şekillenmeye başladı. Messi futbola bağlı kalmaya devam edecek; çünkü hayatı boyunca ona eşlik eden bu oyundan tamamen uzaklaşmak son derece zor görünüyor. Ancak aynı zamanda ilgi alanlarını iş ve yatırım dünyasına doğru genişletiyor ve yeşil sahanın sınırlarını aşan bir imparatorluk kurmaya çoktan başladı.

    Messi'nin sportif direktör ya da bir kulüp başkanının danışmanı olması fikri her zaman ilgisini çekti; çünkü bazı yönetici pozisyonlarının dayattığı sürekli seyahat, telefon görüşmeleri ve toplantılarla ilişkili günlük baskıları yaşamadan karar alma merkezlerine yakın olmak istiyor.

    Son zamanlarda, bir teknik direktör ya da bir kulüp sahibi olmak arasında hangi seçeneği tercih ettiği sorulduğunda, Messi açıkça sahibi olmayı seçti. Sebep ona mantıklı geliyor; çünkü teknik direktör her hafta sonuç baskısı altında yaşıyor, pek çok ayrıntıyla ilgileniyor ve kendisini sürekli olarak krizler, sakatlıklar ve eleştirilerle karşı karşıya buluyor.

    Sahip ise kulübün genel rotasını daha sakin bir konumdan ve maç baskısından nispeten uzak bir noktadan çizebiliyor. Ancak Messi, yalnızca teknik direktörü atayıp sonra sahneden çekilen bir sahip olmak istemiyor; aksine ayrıntılara dahil olmak, kararlar almak ve projeyle ilgili her şeyi takip etmek istiyor.


  • Ballon D'Or : Ceremony At Theatre Du Chatelet In ParisGetty Images Sport

    Eldense ve Cornella: Messi'nin futbol imparatorluğunun gerçek başlangıcı

    İspanya'da futbol projesini inşa etmeye yönelik ilk adımlar şimdiden atılmış durumda. Barcelona'nın banliyölerinde yer alan ve beşinci lig seviyesinde mücadele eden UE Cornellà kulübü, bu projenin ilk yapı taşlarından biri oldu. Messi, nisan ayında kulübü satın alarak genç oyuncuları geliştirmek için bir kuluçka merkezi haline getirmeyi amaçladı.

    Ardından, İspanya İkinci Ligi'nde mücadele eden CD Eldense kulübüyle en önemli adım geldi. 1 Ekim'de kulübün mülkiyetinin Messi'ye geçtiği açıklandı; şu an İspanya Yüksek Spor Konseyi'nden nihai onayın alınması bekleniyor.

    Bu sezon ilk görevi mütevazı ve net görünse de (küme düşmekten kurtulmak) Eldense'nin, Messi'nin futbol projesinde merkezî kulüp olması bekleniyor. Bu sebeple, yeni sahibin gelişiyle eş zamanlı olarak teknik sorumluluğu üstlenmesi için Villarreal'in eski teknik direktörü Javi Calleja göreve getirildi.

    Mevcut plan, her iki kulübün de Messi'nin güvendiği kişiler aracılığıyla yönetilmesine dayanıyor; bu kişiler, Messi bu projeye daha fazla vakit ayırabilecek hale gelene kadar onunla kulüpler arasında bağlantı noktası olacak. Messi, sonuçları uzaktan izlemekle yetinmiyor, Eldense maçlarını kendi bilgisayarı üzerinden sürekli takip ediyor.

    Real Oviedo'yu 4-1 yenmelerinin ardından, yeni sahip sıfatıyla ilk mesajı Instagram hesabı üzerinden geldi. "Aupa Deportivo" yazdı; bu, "İleri Deportivo" anlamına gelen bir tezahürat ifadesi.

    Messi isminin etkisi ortaya çıkmakta gecikmedi; birkaç gün içinde yaklaşık 12 şirket kulübe sponsorluk için başvuruda bulundu. Bunların arasında, eski sahiplerle hâlihazırda görüşen ancak nihai bir anlaşmaya varamamış markalar ve Arjantinli yıldızla daha önceden ticari ilişkileri bulunan şirketler de yer alıyordu.

    Uruguay'da ise Messi, yakın dostu Luis Suárez ile birlikte başka bir projeye başladı. İkili, Mayıs 2025'te Deportivo LSM kulübünü kurdu ve takım ilk sezonunda ülkenin üçüncü ligine yükselmeyi başardı.

    Başlangıçta daha geniş bir kulüpler ağı oluşturma fikirleri vardı; ancak bu takımları ligin farklı kademelerinde yönetmek için gereken maliyetlerin yüksekliği, projeye yönelik hevesin kısa sürede azalmasına yol açtı.

    Bu nedenle, geniş bir kulüpler ağı kurma fikri şu an için gündemde değil; Messi'nin asıl odak noktası ise Eldense'nin İspanyol futbolunda ayaklarını yere basıp basamayacağını görmek.

    Miami'de ise Messi'yi başka bir bağ bekliyor; Inter Miami ile yaptığı sözleşmenin maddeleri, kariyerini noktalamasının ardından kulüpte bir mülkiyet payına sahip olmasını öngörüyor. Ancak ABD'de kendisine ait yeni bir kulüp kurmak şu anki planları arasında yer almıyor.


  • Miami Open Presented by Itau 2025 - Day 11Getty Images Sport

    Plana dönüşmeyen hayal ve diğer tutku

    Messi'nin Arjantin'deki köklerine geri dönmesi, taraftarlar için cazip bir fikir olmaya devam ediyor; özellikle de çocukluğunu geçirdiği Rosario kentinde formasını giydiği Newell's Old Boys'a duyduğu duygusal bağ göz önüne alındığında. Ancak gerçek şu ki, bu fikir hiçbir zaman resmi olarak gündeme bile gelmedi.

    Belki bu fikir, Luis Suárez ile birlikte oturup mate içerken aklına gelebilir; tıpkı Barcelona'ya dönme ya da tarihsel olarak Maradona'nın adıyla özdeşleşen kulüp Napoli ile kısa süreli bir deneyim yaşama fikrinin aklına gelebileceği gibi.

    Ancak Messi'ye yakın isimler, bu senaryolardan herhangi birinin gerçekleşmesini beklemiyor. Mevcut planları temelde Avrupa ve Miami etrafında dönüyor; bu sırada deniz kenarında ve Barcelona kentine yakın bir yer olan Castelldefels'teki kusursuz aile evi onu bekliyor; burası kendisi ve ailesi için ideal bir istikrar noktasını temsil ediyor.

    Kulüp sahipliği projesinin önemli bir yönünü oluştursa da, genç futbolu Messi'nin ilgi alanlarında özel bir yere sahip. Newell's Old Boys bu yönde güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor; zira kulüp, bu yıl "Messi Kupası"na katılan 16 akademiden biri konumunda.

    Arjantinli yıldızın ilgisi, turnuvaya yalnızca adını koymakla sınırlı değil; oğlunun maçlarını ve turnuvaya özel etkinlikleri takip etmeye özen gösteriyor, ayrıca yaş kategorilerindeki müsabakaları desteklemek için zamanının ve parasının bir bölümünü ayırıyor. Bu bilgiler "BBC Sport" tarafından aktarıldı.

    Turnuva başlangıçta sekiz takımın katılımıyla başlamıştı, ancak Messi geçen yıl organizatörleri şaşırttı; yalnızca bir ya da iki maça, belki de finale katılması beklenirken, ortaya çıkıp turnuva boyunca tüm maçları takip etti.

    Mevcut sezonda katılımcı sayısı iki katına çıkarak 16 takıma ulaştı; müsabakalar 25 Ekim'de Florida eyaletindeki Inter Miami tesislerinde başlayacak.

    Turnuvada Atlético Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Arsenal ve UE Cornellà gibi önemli kulüpler ve akademiler ile birlikte başka bir dizi takım da yer alıyor.

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    Sahadan milyarlık iş dünyasına

    Futbolun dışında Messi, haziran ayında Forbes dergisinin net servetini yaklaşık 1,1 milyar dolar olarak tahmin etmesini kısmen açıklayan devasa bir yatırım portföyü oluşturmayı başardı; önceki yıl boyunca yıllık geliri futbol ve ticari yatırımlar arasında yaklaşık 140 milyon dolara ulaşmıştı.

    2017 yılında imzaladığı Adidas şirketiyle yaptığı uzun vadeli ortaklık, en bilinen ticari anlaşmalarından biri olmaya devam ediyor. Ayrıca Messi, Ibiza'dan Andorra'ya kadar uzanan altı butik oteli bünyesinde bulunduran MiM Hotels projesinin de sahibi; bu oteller 1 Kasım'dan itibaren yürürlükte olan bir kiralama anlaşması uyarınca Melia grubu tarafından yönetiliyor.

    MiM ismi, Messi'nin adı ile Majestic otel grubunun birleşiminden ortaya çıktı; oteller ise Melia Collection grubu bünyesinde yönetiliyor. Memleketi Rosario'da ise aile şirketi, Parana Nehri'ne bakan 24 evi içeren Carrasco M konut projesine yatırım yapıyor; satış işlemlerini ise Arjantinli yıldız Angel Di Maria'ya ait emlak acentesi yürütüyor.

    Messi ayrıca Katalonya bölgesinde beş şube açmayı planlayan El Club de la Milanesa restoran zincirinde de bir hisseye sahip; bunların ilki Castelldefels bölgesinde olacak.

    İş sadece gayrimenkul, otel ve restoranlarla sınırlı kalmadı; Messi, içecek kapları ve malzemeleri konusunda uzmanlaşmış Stanley şirketiyle iş birliği içinde özel bir koleksiyon çıkararak Güney Amerika'nın ünlü geleneksel içeceği mate dünyasına da adım attı.

    Bu ortaklık, Stanley'in bir sporcuyla imzaladığı ilk uzun vadeli anlaşma niteliğinde olup Messi, koleksiyonda kullanılan malzeme ve renklerin seçimine bizzat katıldı.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NEW YORKAFP

    İş insanı: Bir imparatorluğa dönüşen başlangıç

    Messi'nin iş dünyasındaki yolculuğu, kariyerinin ilk günlerinden itibaren oğlunun işlerini yöneten babası Jorge'nin katılımıyla başladı. Jorge Messi, yıllarca oğlunun yakın çevresindeki en önemli isimlerden biri olduktan sonra ağustos ayında 68 yaşında hayatını kaybetti.

    Ancak Messi'nin iş imparatorluğunun daha sonra genişleyip daha organize ve istikrarlı bir ağa dönüşmesinden önce, bazı erken tavsiyeler ve kararlar ailenin İspanyol vergi makamlarıyla sorun yaşamasına neden oldu.

    Şirket, televizyon prodüksiyonu, pazarlama, medya, ticari ortaklıklar ve diğer alanlarda uzmanlaşmış kollar içeriyordu; bu faaliyetler, babasının yaşadığı ciddi sağlık kriziden önce zaten yerleşik hale gelmişti.

    Bugün Messi, işlerini yöneten bir grup insana güveniyor; bunların bazıları Barcelona'daki ilk yıllarından beri yanında. Yatırım fırsatları titiz inceleme ve denetim süreçlerinden geçiyor; böylece Messi'ye yalnızca kendisini rahat hissettiği teklifler ulaşıyor. Nihayetinde iş dünyasıyla ilişkisinin niteliği konusunda karar sahibi kendisi ve kimsenin ona belirli bir yol dayatmasına izin vermiyor.

    Yatırım portföyünün büyüklüğüne ve projelerinin genişliğine rağmen Messi, kendisini deneyimi tamamlanmış bir iş insanı olarak görmüyor. Geçen kasım ayında Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'na katıldığı sırada Messi şöyle konuştu: "İş dünyası ilgimi çeken bir konu. Öğrenmeye devam etmek istiyorum çünkü hiçbir şey bilmiyorum ve hâlâ yolun başındayım."

    Belki de bu cümle, önümüzdeki dönemle ilgili vizyonunu açıklanmış herhangi bir plandan daha iyi özetliyor. Futbolun zirvesinde yirmi yılı aşkın süre geçiren Messi, oyundan tamamen ayrılmaya hazır görünmüyor; ancak aynı zamanda oyunun etrafında yeni bir dünya inşa etmeye başladı.

    Kulüp sahipliğinden genç yeteneklere yatırıma, gayrimenkul, otel ve restoranlardan büyük ticari ortaklıklara kadar adını taşıyan bir imparatorluk yavaş yavaş şekilleniyor. Yine de içindeki oyuncu, her şeyden önce bir oyuncu olarak kalıyor.

    Yatırım portföyü etkileyici bir hale geldi, projeleri genişliyor ve kulüp sahibi olarak konumu belirginleşiyor; ancak Messi hâlâ sahada daha fazla başarı peşinde.

    Belki de önümüzdeki dönemin en çarpıcı çelişkisi bu olacak: uluslararası kariyerine perde indirmeye yaklaşan bir efsane, imparatorluğunun hatlarını çizmeye şimdiden başlamış bir iş insanı, ayrıntılara yaklaşmak isteyen bir kulüp sahibi ve devam etmek için yeni bir sebep arayan bir oyuncu.

    Messi'nin Arjantin ile dönemi neredeyse sona erdi, ancak Messi'nin kendi hikâyesi henüz sona yaklaşmadı.

Hazırlık Maçları
Arjantin crest
Arjantin
ARG
Benin crest
Benin
BEN
ABD 1
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
DC United crest
DC United
DCU