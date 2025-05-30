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Trent Alexander-Arnold Real Madrid GFXGetty/GOAL
Chris Burton ve Can Özer

SON DAKİKA: Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de! İşte sözleşme detayı...

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Real Madrid, Liverpool ile bağlarını koparan Trent Alexander-Arnold ile Kulüpler Dünya Kupası öncesinde anlaşmaya varıldığını doğruladı.

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Haberin devamı aşağıda

  • Anfield'da anlaşma bozuldu

  • İspanya'da yeni bir meydan okuma kabul edildi

  • Blancos ücret ödemeyi kabul etti

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