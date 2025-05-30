SON DAKİKA: Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de! İşte sözleşme detayı...

Getty/GOALChris Burton ve Can ÖzerSON DAKİKA: Trent Alexander-Arnold resmen Real Madrid'de! İşte sözleşme detayı...T. Alexander-ArnoldReal MadridLiverpoolDünya Kupası ŞampiyonasıTransfersLa LigaPremier LigReal Madrid, Liverpool ile bağlarını koparan Trent Alexander-Arnold ile Kulüpler Dünya Kupası öncesinde anlaşmaya varıldığını doğruladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAnfield'da anlaşma bozulduİspanya'da yeni bir meydan okuma kabul edildiBlancos ücret ödemeyi kabul ettiFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱