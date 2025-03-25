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Liverpool FC v Ipswich Town FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

SON DAKİKA: Trent Alexander-Arnold'ın yeni takımı açıklandı!

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Trent Alexander-Arnold'ın yaz aylarında serbest transfer yoluyla Real Madrid'e katılmak üzere İspanyol deviyle prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

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Haberin devamı aşağıda
  • Alexander-Arnold, Madrid ile prensip anlaşmasına vardı
  • Santiago Bernabeu'da beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
  • Liverpool'un sözleşme uzatma umutları azalıyor
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