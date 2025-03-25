SON DAKİKA: Trent Alexander-Arnold'ın yeni takımı açıklandı!

Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerSON DAKİKA: Trent Alexander-Arnold'ın yeni takımı açıklandı!T. Alexander-ArnoldReal MadridLiverpoolTransfersPremier LigLa LigaTrent Alexander-Arnold'ın yaz aylarında serbest transfer yoluyla Real Madrid'e katılmak üzere İspanyol deviyle prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaAlexander-Arnold, Madrid ile prensip anlaşmasına vardıSantiago Bernabeu'da beş yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyorLiverpool'un sözleşme uzatma umutları azalıyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱