SON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! İspanyol basını duyurdu...

Getty Images SportRitabrata Banerjee ve Can ÖzerSON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! İspanyol basını duyurdu...Real MadridC. AncelottiTransfersBarcelonaLa LigaReal Madrid'de tarihi Süper Kupa yenilgisinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaReal, önümüzdeki yaz Ancelotti'yi değiştirebilirİtalyan hocanın üzerindeki baskı artıyorİspanya Süper Kupa finalinde Barça'ya 5-2 kaybettilerFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱