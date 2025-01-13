Real Madrid v FC Barcelona: Spanish Super CupGetty Images Sport
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

SON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! İspanyol basını duyurdu...

Real MadridC. AncelottiTransfersBarcelonaLa Liga

Real Madrid'de tarihi Süper Kupa yenilgisinin ardından teknik direktör Carlo Ancelotti ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Real, önümüzdeki yaz Ancelotti'yi değiştirebilir
  • İtalyan hocanın üzerindeki baskı artıyor
  • İspanya Süper Kupa finalinde Barça'ya 5-2 kaybettiler
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱