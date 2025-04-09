SON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! Arda Güler'i oynatmadı, kapı dışarı atıldı....

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili ortaya bomba bir son dakika iddiası atıldı.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Madrid, Arsenal'e 3-0 mağlup oldu

La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaybedebilir

Ancelotti muhtemelen kovulacak Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱