Arsenal FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First LegGetty Images Sport
Peter McVitie ve Can Özer

SON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! Arda Güler'i oynatmadı, kapı dışarı atıldı....

Real MadridC. AncelottiArsenal - Real MadridArsenalŞampiyonlar Ligi

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili ortaya bomba bir son dakika iddiası atıldı.

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  • Madrid, Arsenal'e 3-0 mağlup oldu
  • La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaybedebilir
  • Ancelotti muhtemelen kovulacak
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