SON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! Arda Güler'i oynatmadı, kapı dışarı atıldı....

Getty Images SportPeter McVitie ve Can ÖzerSON DAKİKA: Real Madrid'de Carlo Ancelotti depremi! Arda Güler'i oynatmadı, kapı dışarı atıldı....Real MadridC. AncelottiArsenal - Real MadridArsenalŞampiyonlar LigiReal Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili ortaya bomba bir son dakika iddiası atıldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaMadrid, Arsenal'e 3-0 mağlup olduLa Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluklarını kaybedebilirAncelotti muhtemelen kovulacakFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱