Manchester United, Marcus Rashford'ın maaşının büyük bir kısmını karşılamayı kabul eden Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olduğunu doğruladı.

Article continues below Article continues below Article continues below Haberin devamı aşağıda Rashford, Man Utd'dan ayrılmayı garantiledi

Altı aylık kiralık anlaşması imzaladı

Villa'nın satın alma seçeneği de var Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱