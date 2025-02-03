Getty ImagesJames Westwood ve Can ÖzerSON DAKİKA: Marcus Rashford'ın yeni takımı açıklandı!M. RashfordM. UnitedAston VillaTransfersPremier LigManchester United, Marcus Rashford'ın maaşının büyük bir kısmını karşılamayı kabul eden Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olduğunu doğruladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaRashford, Man Utd'dan ayrılmayı garantilediAltı aylık kiralık anlaşması imzaladıVilla'nın satın alma seçeneği de varFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱