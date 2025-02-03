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Marcus Rashford Manchester United 2025Getty Images
James Westwood ve Can Özer

SON DAKİKA: Marcus Rashford'ın yeni takımı açıklandı!

M. RashfordM. UnitedAston VillaTransfersPremier Lig

Manchester United, Marcus Rashford'ın maaşının büyük bir kısmını karşılamayı kabul eden Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olduğunu doğruladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Rashford, Man Utd'dan ayrılmayı garantiledi
  • Altı aylık kiralık anlaşması imzaladı
  • Villa'nın satın alma seçeneği de var
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