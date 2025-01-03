SON DAKİKA: Liverpool'da Mohamed Salah depremi! Resmen açıkladı...

Getty Images SportHarry Sherlock ve Can ÖzerSON DAKİKA: Liverpool'da Mohamed Salah depremi! Resmen açıkladı...M. SalahLiverpoolTransfersPremier LigMohamed Salah, Premier Lig'e şampiyonlukla veda etmek isterken Liverpool'dan yaz aylarında ayrılacağını doğrulamış gibi görünüyor. Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaSalah'ın sözleşmesi yazın sona eriyorBunun Anfield'daki 'son yılı' olacağını söylediPremier Lig'i yeniden kazanma arzusunu özetliyorFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱