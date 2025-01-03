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West Ham United FC v Liverpool FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Harry Sherlock ve Can Özer

SON DAKİKA: Liverpool'da Mohamed Salah depremi! Resmen açıkladı...

M. SalahLiverpoolTransfersPremier Lig

Mohamed Salah, Premier Lig'e şampiyonlukla veda etmek isterken Liverpool'dan yaz aylarında ayrılacağını doğrulamış gibi görünüyor.

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Haberin devamı aşağıda
  • Salah'ın sözleşmesi yazın sona eriyor
  • Bunun Anfield'daki 'son yılı' olacağını söyledi
  • Premier Lig'i yeniden kazanma arzusunu özetliyor
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