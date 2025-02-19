CA Osasuna v Real Madrid CF - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Peter McVitie ve Can Özer

SON DAKİKA: Jude Bellingham'ın cezası açıklandı! Real Madrid'e şok üstüne şok...

J. BellinghamReal MadridLa Liga

Jude Bellingham, Real Madrid'in cumartesi günü Osasuna ile berabere kaldığı maçta hakemi hedef alan yorumları nedeniyle iki maç men cezası aldı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Bellingham hakeme küfrettiği için oyundan atıldı
  • Yıldız oyuncu, yetkiliye hakaret ettiğini reddetti
  • Önümüzdeki iki La Liga maçı için uzaklaştırıldı
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