SON DAKİKA: Jude Bellingham'ın cezası açıklandı! Real Madrid'e şok üstüne şok...

Getty Images SportPeter McVitie ve Can ÖzerSON DAKİKA: Jude Bellingham'ın cezası açıklandı! Real Madrid'e şok üstüne şok...J. BellinghamReal MadridLa LigaJude Bellingham, Real Madrid'in cumartesi günü Osasuna ile berabere kaldığı maçta hakemi hedef alan yorumları nedeniyle iki maç men cezası aldı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBellingham hakeme küfrettiği için oyundan atıldıYıldız oyuncu, yetkiliye hakaret ettiğini reddettiÖnümüzdeki iki La Liga maçı için uzaklaştırıldıFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱