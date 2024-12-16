SON DAKİKA: Barcelona'da Lamine Yamal depremi!

Getty Images SportAditya Gokhale ve Can ÖzerSON DAKİKA: Barcelona'da Lamine Yamal depremi!L. YamalBarcelonaLa LigaŞampiyonlar LigiBarcelona, Leganes'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada İspanyol gencin oyundan alınmasının ardından Lamine Yamal'ın form durumundan emin değil.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaBarcelona, Leganes'e 1-0 yenildiLamine Yamal yeni bir sakatlık geçiriyorSon 2024 maçı için geri dönme olasılığı düşükFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱