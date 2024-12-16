FC Barcelona v CD Leganes - La Liga EA SportsGetty Images Sport
Aditya Gokhale ve Can Özer

SON DAKİKA: Barcelona'da Lamine Yamal depremi!

L. YamalBarcelonaLa LigaŞampiyonlar Ligi

Barcelona, Leganes'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada İspanyol gencin oyundan alınmasının ardından Lamine Yamal'ın form durumundan emin değil.

Article continues below

Article continues below

Article continues below

Haberin devamı aşağıda
  • Barcelona, Leganes'e 1-0 yenildi
  • Lamine Yamal yeni bir sakatlık geçiriyor
  • Son 2024 maçı için geri dönme olasılığı düşük
Follow GOAL on WhatsApp! 🟢📱