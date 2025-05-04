Jose Mourinho Ole Gunnar SolskjaerGOAL/Getty
İdil Erin Tetik

Solskjaer'den İngiliz basınına: "Umarım Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur"

J. MourinhoO. SolskjaerFenerbahçe - BeşiktaşFenerbahçeBeşiktaşSüper LigM. United

Manchester United'ın eski teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ile Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinde karşı karşıya gelecek.

Makaleye aşağıda devam ediliyor

Makaleye aşağıda devam ediliyor

Makaleye aşağıda devam ediliyor

Haberin devamı aşağıda
  • Beşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacak
  • Solskjaer, Mourinho'ya karşı galibiyet almak istiyor
  • İki eski Manchester United menajeri karşı karşıya gelecek
GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱