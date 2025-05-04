Solskjaer'den İngiliz basınına: "Umarım Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur"

GOAL/Gettyİdil Erin TetikSolskjaer'den İngiliz basınına: "Umarım Mourinho'nun kötü gecelerinden biri olur"J. MourinhoO. SolskjaerFenerbahçe - BeşiktaşFenerbahçeBeşiktaşSüper LigM. UnitedManchester United'ın eski teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ile Jose Mourinho, Fenerbahçe ile Beşiktaş derbisinde karşı karşıya gelecek.Makaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorHaberin devamı aşağıdaBeşiktaş, Fenerbahçe ile karşılaşacakSolskjaer, Mourinho'ya karşı galibiyet almak istiyorİki eski Manchester United menajeri karşı karşıya gelecekGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱