Şok senaryo: Rodri transferi Barcelona yıldızını zora sokuyor

Manchester City'nin yıldızı İspanyol Rodri ile yapılacak bir anlaşma, Barcelona'nın orta sahasında beklenmedik bir senaryonun kapısını aralıyor.

Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, birkaç gün önce bu mevkiye bir oyuncu transfer etmenin öncelik olmadığını vurgulamıştı; ancak kulüp, Rodri'nin gelişini stratejik bir transfer olarak değerlendiriyor.

Bu kararın alınmasına yardımcı olan etkenler arasında, Marc Casadó'nun ayrılığının yakın olması ve Frenkie de Jong'un yaşadığı ve Hollandalı oyuncuyu son derece karmaşık bir duruma sokacak diz sakatlığı yer alıyor.

"Sport" gazetesi, bir haberinde, Rodri'nin gelişinden kısa ve orta vadede en çok zarar görecek oyuncunun de Jong olabileceğini belirtti.

Hollandalı yıldız, kendisini ilk on birde yer bulamaz halde bulabilir; ayrıca geleceği de tamamen belirsizliğe sürüklenmiş durumda.