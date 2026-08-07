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Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

Çeviri:

Şok senaryo: Rodri transferi Barcelona yıldızını zora sokuyor

FEATURES
La Liga
Barcelona
F. de Jong
H. Flick
Rodri
İspanya

Manchester City'nin yıldızı İspanyol Rodri ile yapılacak bir anlaşma, Barcelona'nın orta sahasında beklenmedik bir senaryonun kapısını aralıyor.

Barça'nın teknik direktörü Hansi Flick, birkaç gün önce bu mevkiye bir oyuncu transfer etmenin öncelik olmadığını vurgulamıştı; ancak kulüp, Rodri'nin gelişini stratejik bir transfer olarak değerlendiriyor. 

Bu kararın alınmasına yardımcı olan etkenler arasında, Marc Casadó'nun ayrılığının yakın olması ve Frenkie de Jong'un yaşadığı ve Hollandalı oyuncuyu son derece karmaşık bir duruma sokacak diz sakatlığı yer alıyor. 

"Sport" gazetesi, bir haberinde, Rodri'nin gelişinden kısa ve orta vadede en çok zarar görecek oyuncunun de Jong olabileceğini belirtti.

Hollandalı yıldız, kendisini ilk on birde yer bulamaz halde bulabilir; ayrıca geleceği de tamamen belirsizliğe sürüklenmiş durumda.

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    De Jong'un sakatlığı Barcelona ve Flick'i öfkelendirdi

    Sezon hazırlık dönemi, De Jong'un maruz kaldığı ani sakatlık nedeniyle kötü bir şekilde başladı; oyuncu, tatilini geçirdikten sonra spor kompleksine dizinde bir sakatlıkla geldi. 

    Bu durum, Barcelona yönetimi içinde, özellikle de bu tür bir sakatlıktan muzdarip olmasına rağmen oyuncunun Dünya Kupası'nın son dakikalarını nasıl oynayabildiğini anlamayan Flick tarafında büyük bir öfkeye yol açtı.

    Hollanda Milli Takımı'na ve oyuncunun kendisine yönelik bir öfke söz konusuydu; ayrıca takım, net bir şekilde asli orta saha oyuncusundan yoksun kalarak önemli bir aksilikle karşılaştı.

    Sağlık ekibi, oyuncunun sakatlığını sağ dizin iç yan bağında yırtık olarak teşhis etti ve Barça içindeki eğilim, sorunu çözmek için cerrahi bir müdahale yapılması yönündeydi; bunun sonucunda 4 aylık bir yokluk bekleniyordu. 

    Ancak sonunda, yaklaşık iki ay sürecek konservatif tedavi tercih edildi ve oyuncu şu anda bu tedavi sürecinden geçiyor. 

    Dizin bu şekilde iyileşip iyileşmeyeceğini kimse kesin olarak söyleyemiyor; sorunun devam etmesi halinde ise Hollandalı oyuncunun cerrahi müdahaleden geçmekten başka seçeneği kalmayacak. İşte o zaman yeni bir sorun ortaya çıkabilir.

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  • frenkie-de-jong(C)Getty Images

    De Jong'un yokluğu maaş tavanında yer açıyor

    Barcelona, tıbbi değerlendirmelere ve De Jong'un hislerine ve durumuna saygı gösterecek; ancak toparlanma süreci doğru yönde ilerlemezse kulübün ameliyat yaptırmayla ilgilenebileceğini kimse gizlemiyor. Bunun nedeni, kulübün De Jong'u uzun süreli sakatlar listesine dahil edebilmesi ve böylece maaş tavanında oyuncu kaydetmek için kullanılabilecek bir alandan yararlanabilmesi.

    Barcelona birçok transfer gerçekleştirdi ve büyük yatırımlar yaptı; maaş faturasında yer açması gerekecek. 

    Julian Alvarez ayarında bir forvetle anlaşmaya varması durumunda bu konu daha da önem kazanacak; ancak bu mesele henüz tartışılmadı, yine de her an gündeme gelebilir.

    De Jong ameliyat olsa da olmasa da La Liga'ya Barcelona ile başlayamayacak; Rodri ise tam olarak hazır bir şekilde dönüyor, çünkü sırtına yapılan basit cerrahi müdahale önemli bir sakatlık dönemi gerektirmiyor. 

  • Frenkie de JongGetty

    De Jong'a Barcelona kadrosunda yer kalmayacak

    Manchester City orta saha oyuncusunun, Hollandalının oynamaya alışkın olduğu bir mevkide ilk on birde yer almak için Barcelona'ya geleceği açık görünüyor.

    İlk on birdeki bir başka mevkinin ise neredeyse kesin olarak Pedri'ye ait olduğu anlaşılıyor. Flick ise genellikle Dani Olmo ya da Fermin Lopez gibi daha hücum eğilimli üçüncü bir orta saha oyuncusuna güveniyor.

    Tüm bunların yanı sıra, şu ana kadar kulübün üzerine oynadığı isimlerden biri olan Marc Bernal'in de tam olarak Rodri'nin mevkiinde oynadığını hesaba katmak gerekiyor. Ayrıca Gavi de bu mevkide oynayabiliyor, dolayısıyla De Jong'a yer kalmayacak.

    Bu yeni senaryoda, özellikle De Jong'un maaşının yüksek olması ve oynayacak dakika bulamaması durumunda, sürdürülemez bir hale gelebilecek olan durumun nasıl gelişeceğini görmek gerekecek.

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