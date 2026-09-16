"Bu yeni anlaşmayı duyurmaktan gurur duyuyoruz" dedi Sky Sport, News and Entertainment EVP’si Giuseppe De Bellis, "bu anlaşma Sporun Evi'nin Avrupa teklifini daha da zenginleştiriyor ve Sky’ın UEFA’nın premium ortağı olduğunu teyit ediyor. Sky gibi Avrupa futbolunun büyük yıldızlarının evi olanlar için Nations League, European Qualifiers ve EURO 2028, bu süper kahramanların yeteneğini ve performanslarını anlatmak açısından temel bir sahne. Ancak bu satın alma aynı zamanda İtalyan futbolunun kıtasal ya da küresel düzeydeki yerini yeniden kazanma yoluna inanmak anlamına da geliyor; mavi formayı giyen ve İtalyan milli takımlar futbolunun onurunu yeniden tesis etme görevi taşıyan oyuncuları keşfetme yolculuğunda izleyiciye eşlik etmek demek. Bu anlatı, Sky Sport’un tüm branşlarda mavi formaların başrolde olduğu yer olması yönündeki kararla da süreklilik taşıyor. Abonelerimize yönelik yeni bir taahhüt bu; onlar spor, eğlence, haber ve orijinal yapımları bir araya getirebilen benzersiz bir editoryal ekosistemin keyfini çıkarmaya devam edebilecek."



