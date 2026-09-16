Sky, kulüpler ve milli takımlar düzeyindeki UEFA organizasyonlarının evi olma yolunda giderek daha da güçleniyor: Sky Sport, Avrupa kupası gecelerindeki büyük eşleşmelerin heyecanıyla yetinmeyip Euro 2028, European Qualifiers ve 2026-2027 Nations League yayın haklarıyla kapsamını ikiye katlıyor. Böylece Sky'da ve NOW üzerinden dijital yayında, 9 Haziran-9 Temmuz 2028 tarihleri arasında Birleşik Krallık ile İrlanda Cumhuriyeti'nde oynanacak Avrupa Şampiyonası'nın 24'ü özel olmak üzere toplam 51 maçının tamamının heyecanını yaşamak mümkün olacak.
Çeviri:
Sky, UEFA Euro 2028, Nations League ve Euro Elemeleri yayın haklarını aldı
"Bu yeni anlaşmayı duyurmaktan gurur duyuyoruz" dedi Sky Sport, News and Entertainment EVP’si Giuseppe De Bellis, "bu anlaşma Sporun Evi'nin Avrupa teklifini daha da zenginleştiriyor ve Sky’ın UEFA’nın premium ortağı olduğunu teyit ediyor. Sky gibi Avrupa futbolunun büyük yıldızlarının evi olanlar için Nations League, European Qualifiers ve EURO 2028, bu süper kahramanların yeteneğini ve performanslarını anlatmak açısından temel bir sahne. Ancak bu satın alma aynı zamanda İtalyan futbolunun kıtasal ya da küresel düzeydeki yerini yeniden kazanma yoluna inanmak anlamına da geliyor; mavi formayı giyen ve İtalyan milli takımlar futbolunun onurunu yeniden tesis etme görevi taşıyan oyuncuları keşfetme yolculuğunda izleyiciye eşlik etmek demek. Bu anlatı, Sky Sport’un tüm branşlarda mavi formaların başrolde olduğu yer olması yönündeki kararla da süreklilik taşıyor. Abonelerimize yönelik yeni bir taahhüt bu; onlar spor, eğlence, haber ve orijinal yapımları bir araya getirebilen benzersiz bir editoryal ekosistemin keyfini çıkarmaya devam edebilecek."
Sky Sport’un tüm canlı etkinlikleri kapsayan editoryal anlatımı, stüdyolar, programlar ve özel yayınlarla garanti edilen günlük derinlemesine analizleri, tüm sahalardaki muhabirleri, yorumda büyük isimleri ve tam kadro sahadaki gazeteci ekibiyle. Sporun Evi’nde, 24 Eylül’de başlayacak 2026/2027 Uluslar Ligi’nin grup aşamasında yabancı milli takımlar arasındaki en iyi maçların yanı sıra, Haziran 2027’de oynanacak Uluslar Ligi Finalleri’ndeki tüm karşılaşmalar, buna İtalya Milli Takımı’nın olası maçları da dahil, takip edilebilecek. Sky’da ayrıca Euro 2028 Elemeleri’nin grup aşaması ve play-off turunda yabancı milli takımların en iyi karşılaşmalarıyla birlikte, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamındaki başlıca uluslararası hazırlık maçları da yer alacak. Yayın kapsamını tamamlayan unsur ise tüm maçların özet görüntüleri olacak.
Sky Sport, Roberto Mancini'nin yeni İtalya Milli Takımı'nı takip etme konusunda da en üst düzeyde mesai harcıyor; hedef, 2021'de Sky tarafından anlatılan ve hafızalara kazınan bir turnuvada İtalya ile zafere ulaştığı, 2028 turnuvasında yarı finaller ve final dahil 8 maçın oynanacağı Wembley'e geri dönmek. Bu kez de anlatım, Sky Sport'u ayırt eden “always on” yayın modeliyle İtalya'ya eşlik edecek: Milli Takım kamp döneminde, Coverciano'da ve Avrupa deplasmanlarında ekibin sürekli yanında olacak muhabirler; gün boyu kesintisiz yayın; Nations League ve Elemeler'de Milli Takım maçlarının tüm röportajlar, yorumlar ve görüntülerle canlı maç önü ve maç sonu yayını, her zaman maça özel maç önü ve maç sonu stüdyolarıyla ekrana gelecek. Sky Sport deneyimini her zaman ayırt eden teknolojik yenilik de anlatımın merkezinde yer almaya devam edecek; her zaman en üst seviyede bir izleme deneyimi, gelişmiş analiz araçları, öncü prodüksiyonlar ve giderek daha gelişmiş ve sürükleyici izleme seçenekleri sunulacak.
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