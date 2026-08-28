Julian Alvarez'in geleceğine dair nihai karar son aşamasına girdi. Barcelona, Arjantinli forvete olan ilgisini sürdürürken, Atletico Madrid ise Katalan kulübüyle müzakere kapısını kapatmaya devam ediyor.
Barcelona Başkanı Joan Laporta geçtiğimiz çarşamba günü, kulübünün oyuncuyla anlaşma yapma hedefinden vazgeçmediğini teyit etti. Öte yandan Atletico Madrid, bir açıklama yayımlayarak kulüp yönetim kurulunun, müzakere süreci boyunca Katalan takımının sergilediğini düşündüğü tavırlar nedeniyle oyuncuyu Barcelona'ya satmama kararına verdiği desteği ortaya koydu.
"Sport" gazetesinin Cadena Ser radyosuna dayanarak aktardığına göre, Alvarez'in ailesi son saatler içinde, oyuncunun menajeri Fernando Hidalgo ve avukatları da dahil olmak üzere ekibinin tüm üyeleriyle 5 saatten fazla süren bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı şafak saatlerine kadar sürdü.
Toplantının amacı, durumu analiz etmek ve oyuncunun Barcelona forması giymesinin giderek zorlaşması karşısında sonunda Arsenal'in teklifini kabul etmesi mi, yoksa Atletico Madrid ile ilişkisini yeniden düzeltmeye çalışması mı gerektiğini değerlendirmekti; bunlar şu an için uygulanabilir tek iki seçenek durumunda.
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