Şu an için Arjantinli oyuncuyu Metropolitano'dan çıkarabilecek gerçek bir seçenek olarak görünen tek takım Arsenal, ancak sorun Julian'ın kendisinin hâlâ Arsenal formasını giymeye tam olarak ikna olmamasında yatıyor.

İkinci yol ise oyuncu için çok daha zor; Atletico Madrid'de kalmaya devam etmek ve özür dilemek üzerine kurulu.

Julian Alvarez'in bir adım geri atması, mevcut durumu kabullenmesi ve Atletico Madrid taraftarının güvenini yeniden kazanmak için çalışması gerekecek.

Atletico Madrid'in tavrını her zamankinden daha da sertleştirmesinin ardından durum özellikle karmaşık bir hâl aldı; kulüp Julian'ın Barcelona'ya satılık olmadığını vurgulamakla yetinmiyor, yönetim kurulu da tamamen bu kararın arkasında saf tuttu.

Arsenal, dev bir transferi tamamlayacak mali güce sahip ve gelişmeleri hâlâ yakından takip ediyor.

Julian Alvarez ise artık, Madrid'de kalma riskini göze alarak Barcelona'ya transfer olma isteğine sonuna kadar tutunmaya devam mı edeceğine, yoksa Arsenal'e kapıyı mı aralayacağına karar vermek zorunda.