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imago-sport-1081817831.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Sırrı şafak vakti saatlerinde: Alvarez ailesinden kararlı bir hamle

Transfers
La Liga
Barcelona
Atletico Madrid
Arsenal
J. Alvarez
İspanya
Arjantin

Álvarez'in önünde iki seçenek: Atlético Madrid'in inatçı tutumu sonrası

Julian Alvarez'in geleceğine dair nihai karar son aşamasına girdi. Barcelona, Arjantinli forvete olan ilgisini sürdürürken, Atletico Madrid ise Katalan kulübüyle müzakere kapısını kapatmaya devam ediyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta geçtiğimiz çarşamba günü, kulübünün oyuncuyla anlaşma yapma hedefinden vazgeçmediğini teyit etti. Öte yandan Atletico Madrid, bir açıklama yayımlayarak kulüp yönetim kurulunun, müzakere süreci boyunca Katalan takımının sergilediğini düşündüğü tavırlar nedeniyle oyuncuyu Barcelona'ya satmama kararına verdiği desteği ortaya koydu.

"Sport" gazetesinin Cadena Ser radyosuna dayanarak aktardığına göre, Alvarez'in ailesi son saatler içinde, oyuncunun menajeri Fernando Hidalgo ve avukatları da dahil olmak üzere ekibinin tüm üyeleriyle 5 saatten fazla süren bir toplantı gerçekleştirdi ve toplantı şafak saatlerine kadar sürdü.

Toplantının amacı, durumu analiz etmek ve oyuncunun Barcelona forması giymesinin giderek zorlaşması karşısında sonunda Arsenal'in teklifini kabul etmesi mi, yoksa Atletico Madrid ile ilişkisini yeniden düzeltmeye çalışması mı gerektiğini değerlendirmekti; bunlar şu an için uygulanabilir tek iki seçenek durumunda.

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  • Julian AlvarezGetty Images

    Alvarez ve bir adım geri atmak

    Şu an için Arjantinli oyuncuyu Metropolitano'dan çıkarabilecek gerçek bir seçenek olarak görünen tek takım Arsenal, ancak sorun Julian'ın kendisinin hâlâ Arsenal formasını giymeye tam olarak ikna olmamasında yatıyor.

    İkinci yol ise oyuncu için çok daha zor; Atletico Madrid'de kalmaya devam etmek ve özür dilemek üzerine kurulu.

    Julian Alvarez'in bir adım geri atması, mevcut durumu kabullenmesi ve Atletico Madrid taraftarının güvenini yeniden kazanmak için çalışması gerekecek.

    Atletico Madrid'in tavrını her zamankinden daha da sertleştirmesinin ardından durum özellikle karmaşık bir hâl aldı; kulüp Julian'ın Barcelona'ya satılık olmadığını vurgulamakla yetinmiyor, yönetim kurulu da tamamen bu kararın arkasında saf tuttu.

    Arsenal, dev bir transferi tamamlayacak mali güce sahip ve gelişmeleri hâlâ yakından takip ediyor. 

    Julian Alvarez ise artık, Madrid'de kalma riskini göze alarak Barcelona'ya transfer olma isteğine sonuna kadar tutunmaya devam mı edeceğine, yoksa Arsenal'e kapıyı mı aralayacağına karar vermek zorunda.

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