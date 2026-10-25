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"Ronaldo" - World Premiere - Red Carpet ArrivalsGetty Images Entertainment
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Sır Ronaldo'nun tecrübesinde: Rooney'den Carrick'e Fernandes krizini çözmesi için tavsiye

M. United - AFC Bournemouth
M. United
AFC Bournemouth
Premier Lig
M. Carrick
W. Rooney
C. Ronaldo
B. Fernandes
S. Ferguson
İngiltere
Portekiz
İskoçya

Manchester United teknik direktörü soyunma odasındaki hakimiyetini kuruyor mu?

Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Como karşısında alınan ağır yenilginin ardından Bruno Fernandes'in yaptığı açıklamaların teknik direktörüyle ilişkisine dair geniş çaplı tartışmalara yol açmasının ardından, Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında bugün oynanacak Bournemouth maçı öncesinde önemli bir sınavla karşı karşıya.

Bu alışılmadık açıklamalar, takım kaptanını ilk on bir dışında kalma ihtimaliyle karşı karşıya bırakırken, Carrick'in soyunma odasındaki otoritesini kurma becerisini kanıtlaması gereken bir dönemde geldi.

Premier Lig'de geride kalan yedi maçta Manchester United yalnızca 7 puan toplayarak on beşinci sırada yer alıyor; bu puanla kendisini takip eden Crystal Palace'la aynı konumda bulunurken, 17. sıradaki Bournemouth'un bir puan önünde yer alıyor.


  • Bruno'nun açıklamaları Carrick'i baskı altına soktu

    Carrick, cuma günü düzenlediği basın toplantısında güçlü bir mesaj verdi. Soruları almadan önceki açılış konuşması 5 dakika 36 saniye sürdü ve bu süre boyunca gerileyen sonuçlardan, taraftarların öneminden, kulübün tarihinden ve oyuncularından beklediklerinden bahsederek Manchester United'ın herhangi bir bireyden daha büyük olduğunu vurguladı.

    Konuşmasında tevazu ve sıkı çalışma gibi kelimeler öne çıktı; bu, takımı çevreleyen baskılar ve gerileyen sonuçlar ortasında oyuncularına yönelik bir mesaj gibi görünüyordu.

    Bu açıklamalar, Fernandez'in Manchester United'ın Como karşısında 4-1 kaybettiği maçın ardından kamuoyu önünde yaptığı eleştirilerin peşi sıra geldi; Fernandez bir röportajda teknik direktörün tarzını eleştirmiş, başka bir röportajda ise kulübü geçmişin şan ve şöhreti üzerinden yaşamakla suçlayarak eleştiriler yöneltmişti.

    Kriz, United'ın hayal kırıklığı yaratan sonuçlar yaşadığı bir dönemde geldi; takım sezonun ilk 11 maçında yalnızca iki galibiyet elde etmişti; bunlar da yeni çıkan Ipswich Town ve Azerbaycan ekibi Sabah karşısında alınmıştı.

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  • Bruno'nun istatistikleri onun gönderilmesine kapı aralıyor

    Eleştiriler Portekizli kaptanın açıklamalarıyla sınırlı kalmadı, sahadaki performansına da uzandı. Fernandes bu sezon dört gol kaydetti ve bir asist yaptı; altı gol katkısının tamamı yalnızca Ipswich ve Sabah karşısında oynadığı iki maçta geldi, diğer dokuz maçta ise gol ya da asist üretemedi.

    Fernandes'in performansındaki düşüş, açık eleştirileriyle birlikte Carrick'i net bir tavır almaya mecbur bırakıyor; özellikle takımın hızlı bir tepkiye ihtiyaç duyduğu bir dönemde, üstelik görevini zorlaştıran uzun sakatlık listesine rağmen.

    Fernandes daha önce United'ın eski kaptanı Wayne Rooney'nin eleştirileriyle karşılaşmıştı. Rooney, oyuncunun uzun bir sezon ve Dünya Kupası'ndaki katılımın ardından keskinliğinin ve formunun bir kısmını kaybettiğini belirterek, ona ışıklardan uzak bir dinlenme dönemi verilmesini önermişti.

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  • Ferguson ve Ronaldo deneyimi: Carrick aynısını tekrarlayabilir mi?

    Rooney, Manchester United efsanesi Sir Alex Ferguson'un eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo ile yaptığı uygulamayı örnek göstererek, Portekizli yıldızın zaman zaman beklenmedik bir şekilde bir haftalık izin aldığını, bunun amacının da onun yeniden canlanıp daha iyi bir durumda geri dönmesi olduğunu açıkladı.

    Mirror gazetesine göre Rooney, Fernandes'in de canlılığını yeniden kazanması için benzer bir süreye ihtiyaç duyabileceğini söyledi ve onun üzerindeki baskının devam etmesinin hayal kırıklığını artırabileceği ve performansını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Buna karşılık Carrick, kaptanlık pazubandını Fernandes'ten alma olasılığı konusundaki tutumunu netleştirmedi; takımın ve kulübün çıkarının önce geldiğini vurgulamakla yetinerek Manchester United'ın yararına olan kararı alacağını belirtti.

    Ruben Amorim'in ayrılığının ardından takımı motive etmeyi başaran ve yaz aylarında görevi kalıcı olarak üstlenen Carrick, artık yalnızca başarı dönemlerinde takımı yönetmekle kalmayıp krizlerle başa çıkma becerisini de kanıtlamak zorunda.

    Fernandes'in Bournemouth maçı kadrosundan çıkarılması, disiplini yeniden sağlamak ve ismi ne olursa olsun herhangi bir oyuncunun yerinin takımın çıkarına bağlı olduğunu göstermek adına belirleyici bir adım olabilir.

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