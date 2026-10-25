Carrick, cuma günü düzenlediği basın toplantısında güçlü bir mesaj verdi. Soruları almadan önceki açılış konuşması 5 dakika 36 saniye sürdü ve bu süre boyunca gerileyen sonuçlardan, taraftarların öneminden, kulübün tarihinden ve oyuncularından beklediklerinden bahsederek Manchester United'ın herhangi bir bireyden daha büyük olduğunu vurguladı.

Konuşmasında tevazu ve sıkı çalışma gibi kelimeler öne çıktı; bu, takımı çevreleyen baskılar ve gerileyen sonuçlar ortasında oyuncularına yönelik bir mesaj gibi görünüyordu.

Bu açıklamalar, Fernandez'in Manchester United'ın Como karşısında 4-1 kaybettiği maçın ardından kamuoyu önünde yaptığı eleştirilerin peşi sıra geldi; Fernandez bir röportajda teknik direktörün tarzını eleştirmiş, başka bir röportajda ise kulübü geçmişin şan ve şöhreti üzerinden yaşamakla suçlayarak eleştiriler yöneltmişti.

Kriz, United'ın hayal kırıklığı yaratan sonuçlar yaşadığı bir dönemde geldi; takım sezonun ilk 11 maçında yalnızca iki galibiyet elde etmişti; bunlar da yeni çıkan Ipswich Town ve Azerbaycan ekibi Sabah karşısında alınmıştı.