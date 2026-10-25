Manchester United'ın teknik direktörü Michael Carrick, Como karşısında alınan ağır yenilginin ardından Bruno Fernandes'in yaptığı açıklamaların teknik direktörüyle ilişkisine dair geniş çaplı tartışmalara yol açmasının ardından, Premier Lig'in sekizinci haftası kapsamında bugün oynanacak Bournemouth maçı öncesinde önemli bir sınavla karşı karşıya.
Bu alışılmadık açıklamalar, takım kaptanını ilk on bir dışında kalma ihtimaliyle karşı karşıya bırakırken, Carrick'in soyunma odasındaki otoritesini kurma becerisini kanıtlaması gereken bir dönemde geldi.
Premier Lig'de geride kalan yedi maçta Manchester United yalnızca 7 puan toplayarak on beşinci sırada yer alıyor; bu puanla kendisini takip eden Crystal Palace'la aynı konumda bulunurken, 17. sıradaki Bournemouth'un bir puan önünde yer alıyor.