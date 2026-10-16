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Marco BaroniGetty Images
Gianluca Minchiotti
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Serie B: Verona-Catanzaro 2-2, Baroni'nin koltuğu tehlikede, Gorgone ise rahat bir nefes aldı

Hellas Verona - Catanzaro
Serie B
Hellas Verona
Catanzaro

Bentegodi'de Serie B'nin 7. haftasının cuma günü oynanan maçında beraberlik

Cuma günü oynanan Serie B'nin yedinci haftasının açılış maçında, Marco Baroni'nin Hellas Verona'sı ile Giorgio Gorgone'nin Catanzaro'su 2-2 berabere kaldı. Bu puanla Hellas Verona ligde 8, Catanzaro ise 4 puana ulaştı.


Ev sahibi ekip için bu beraberlik, üst sıralara tırmanışını yavaşlatan kısmi bir tökezleme oldu. Konuk ekip açısından ise beraberlik, özellikle mağlubiyet hâlinde görevini sürdürmesi ciddi biçimde tehlikeye girecek olan Gorgone için bir nefes alma fırsatı oldu.




Şu noktada görevini sürdürmesi tehlikeye girebilecek isim ise Baroni olabilir. Luca Cilli'nin X'te yazdığına göre Verona, teknik direktörünün durumunu değerlendirecek. Kulüp başka teknik direktörleri değerlendirmeye karar verirse göz önünde bulundurulabilecek isimler arasında Davide Ballardini ve Paolo Zanetti de bulunuyor.


  • GOLLER

    Maçta Catanzaro, 11. dakikada Candela ile öne geçti. Verona, Mosquera'nın iki golüyle (37 ve 67. dakikalarda) geri döndü. Calabria ekibi ise 75. dakikada penaltıdan Pecorino ile beraberliği yakaladı.

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