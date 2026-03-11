Goal.com
Çeviri:

Serie B, resmi: Shpendi ve Busio, Empoli ve Venezia tarafından transfer edildi

İki önemli sözleşme yenilemesi duyuruldu.

Serie B 'de iki önemli futbolcunun sözleşmelerinin yenilenmesi açıklandı: forvet Stiven Shpendi Empoli ile , orta saha oyuncusu Gianluca Busio ise Venezia ile.

Busio'nun sözleri şöyle: "Sözleşmemi yenilediğim ve Venezia ile bu yolculuğa devam edebileceğim için gerçekten çok mutluyum. Burada ilk günden itibaren kendimi kabul edilmiş hissettim ve bu renkleri giymek benim için gerçekten çok önemli hale geldi. Bu yenileme benim için çok anlamlı ve bana güvenlerini sürdüren Direktör Antonelli'ye ve tüm kulübe teşekkür etmek istiyorum. Özel bir teşekkür de taraftarlarımıza gidiyor. Geldiğim günden beri bana desteklerini ve sevgilerini her zaman hissettirdiler ve bu, biz oyuncular için gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Onlarla birlikte bu yolda devam edebileceğim ve bu renklerle daha birçok heyecan yaşayabileceğim için mutluyum."

    Empoli Futbol Kulübü, futbolcu Stiven Shpendi ile sözleşmesini 30 Haziran 2029 tarihine kadar uzatmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmaktan mutluluk duyar.

    Venezia FC, orta saha oyuncusu Gianluca Busio ile sözleşme yenileme anlaşması sağlandığını ve oyuncunun 30 Haziran 2028 tarihine kadar turuncu-yeşil formayı giymeye devam edeceğini duyurdu.

    2021/22 sezonunda lagüne gelen 23 yaşındaki Gianluca Busio, şu ana kadar Venezia FC formasıyla 161 resmi maça çıktı, 17 gol attı ve 8 asist yaptı. 23/24 sezonunda Serie A'ya yükselmesinde önemli rol oynayan Gianluca, bugün takımın liderlerinden biri ve spor projesinin merkezi figürlerinden biri olarak, kulübü ayıran bağlılık, kararlılık ve aidiyet duygusu değerlerini tam olarak yansıtıyor.

