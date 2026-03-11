Serie B, resmi: Shpendi ve Busio, Empoli ve Venezia tarafından transfer edildi

Serie B 'de iki önemli futbolcunun sözleşmelerinin yenilenmesi açıklandı: forvet Stiven Shpendi Empoli ile , orta saha oyuncusu Gianluca Busio ise Venezia ile.

Busio'nun sözleri şöyle: "Sözleşmemi yenilediğim ve Venezia ile bu yolculuğa devam edebileceğim için gerçekten çok mutluyum. Burada ilk günden itibaren kendimi kabul edilmiş hissettim ve bu renkleri giymek benim için gerçekten çok önemli hale geldi. Bu yenileme benim için çok anlamlı ve bana güvenlerini sürdüren Direktör Antonelli'ye ve tüm kulübe teşekkür etmek istiyorum. Özel bir teşekkür de taraftarlarımıza gidiyor. Geldiğim günden beri bana desteklerini ve sevgilerini her zaman hissettirdiler ve bu, biz oyuncular için gerçekten büyük bir fark yaratıyor. Onlarla birlikte bu yolda devam edebileceğim ve bu renklerle daha birçok heyecan yaşayabileceğim için mutluyum."