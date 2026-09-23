Foggia, rakiplerinin maça yeniden ortak olmasına ve karşılaşmayı etkilemesine izin veren basit hataları yapmayı sürdürüyor. Bu şekilde tüm çalışma, emek, agresiflik ve coşku sahada karşılığını bulmuyor. Bunlar bir lig maratonunda yaşanabilecek şeyler, ancak Foggia bunları artık fazla sık tekrarlıyor ve bu da performansı, sonucu ve puan durumunu etkiliyor. Gol atamayan ve savunmada sürekli açık veren bir takım, puan tablosunda önemli sıraları hedefleyemez; aksine, kendini hemen alt sıralardan çıkarmak zorundadır, çünkü şu anda Foggia play-out hattında.