Serie B’ye yükselmeye uygun bir transfer dönemi, Serie D’ye düşmeye uygun bir lig başlangıcı. Gaetano Auteri yönetimindeki Foggia, Serie C Girone C’de hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yaptı: Dauniler, altı maçta sadece beş puan topladı; Crotone deplasmanındaki açılış galibiyetinin ardından sonraki beş karşılaşmada iki beraberlik ve üç yenilgi aldı.
Serie B hedefi, başlangıç noktası Serie D: Foggia nasıl gidiyor
Kısır hücum
Atılan gol sayısı sadece dört,ligin en kötü hücum hattıyla, yenilen 7 golle ve yaz aylarında Panico, Petito, Luciani ve Ravasio’nun transfer edilmesine rağmen bir türlü ivme kazanamayan bir hücum performansıyla karşı karşıya. Bu oyuncuların tamamı, kategori için skorer isimler. Sesto San Giovanni’de Inter U23’e karşı kaybedilen son maç dışında, önceki dört karşılaşmada ise hiç gol gelmemişti.
Auteri'nin sözleri
Teknik direktör, takımın içinden geçtiği olumsuz süreçle ilgili şu ifadeleri kullandı: “Büyümemiz gerekiyor ama aynı zamanda bir şeyler de inşa etmeliyiz. Zorunlu değişiklikler yaptık ama futbol böyle. Bu olumsuzluk üzerinde çalışmalıyız. Çalışarak ve tüm hatalarımızı iyi analiz ederek bu dönemden çıkacağız. Gol atmayı başaracağımız anlar da gelecek”.
Dönüm noktası
Foggia, rakiplerinin maça yeniden ortak olmasına ve karşılaşmayı etkilemesine izin veren basit hataları yapmayı sürdürüyor. Bu şekilde tüm çalışma, emek, agresiflik ve coşku sahada karşılığını bulmuyor. Bunlar bir lig maratonunda yaşanabilecek şeyler, ancak Foggia bunları artık fazla sık tekrarlıyor ve bu da performansı, sonucu ve puan durumunu etkiliyor. Gol atamayan ve savunmada sürekli açık veren bir takım, puan tablosunda önemli sıraları hedefleyemez; aksine, kendini hemen alt sıralardan çıkarmak zorundadır, çünkü şu anda Foggia play-out hattında.
Yeniden inşa edilmesi gereken bir tablo
Özellikle de transfer döneminin son gününde Del Sole, Zuccon ve Ravasio’nun gelişi düşünüldüğünde, tamamen beklenmedik bir senaryo: Bunlar, Serie B’yi hedefleyen bir takımın yaptığı üç hamle.
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun