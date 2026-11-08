Serie A, Fiorentina-Juventus CANLI

Serie A, 11. hafta

Fiorentina-Juventus

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Ligde Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde artık hata yapamaz. Bu akşamki maç da diğerleri gibi değil: Juventus, saat 20.45'te Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda, Fiorentina'nın Paolo Vanoli yönetimindeki takımıyla Serie A'nın 11. haftasının pazar günkü geç maçında karşı karşıya gelecek. Napoli galibiyetinin ardından sahaya çıkacak Juventus, son dört maçının ikisini kaybetti ve dördüncü sıradaki Milan'ın 7 puan gerisinde, yedinci sırada yer alıyor. Bu nedenle, Toskanalı teknik direktörün geleceğini de güvence altına almak için puan kaybına tahammülü yok. Fiorentina ise düşme hattının 1 puan üzerinde, 15. sırada.