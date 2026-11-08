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kolo muani 16_9Getty Images
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Serie A, Fiorentina-Juventus CANLI

Serie A'nın 11. haftasını bizimle CANLI takip edin.

Serie A, 11. hafta

Fiorentina-Juventus

Gol atanlar:

Ligde Juventus, Luciano Spalletti yönetiminde artık hata yapamaz. Bu akşamki maç da diğerleri gibi değil: Juventus, saat 20.45'te Floransa'daki Artemio Franchi Stadı'nda, Fiorentina'nın Paolo Vanoli yönetimindeki takımıyla Serie A'nın 11. haftasının pazar günkü geç maçında karşı karşıya gelecek. Napoli galibiyetinin ardından sahaya çıkacak Juventus, son dört maçının ikisini kaybetti ve dördüncü sıradaki Milan'ın 7 puan gerisinde, yedinci sırada yer alıyor. Bu nedenle, Toskanalı teknik direktörün geleceğini de güvence altına almak için puan kaybına tahammülü yok. Fiorentina ise düşme hattının 1 puan üzerinde, 15. sırada.

  • GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

  • MAÇ KÜNYESİ

    Fiorentina-Juventus

    Gol atanlar:

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai, Goncalves; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Teknik direktör: Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Cabal; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners; Kolo Muani, Woltemade, Boga. Teknik direktör: Luciano Spalletti

    Sarı kart görenler:

    Kırmızı kart görenler:

    Asistler:

    Hakem: Colombo

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