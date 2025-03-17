Sergio Ramos Monterrey Pumas red card 2025Getty
İdil Erin Tetik

Sergio Ramos'tan Meksika'yı karıştıran tekme: Maçtan sonra dalga geçti

S. RamosLiga MXMonterreyReal MadridClub Universidad Nacional - MonterreyClub Universidad Nacional

Sergio Ramos kırmızı kart geleneğini yeni takımında da bozmadı ve Monterrey formasıyla rakibine son dakikalarda sert bir tekme attı.

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  • Tecrübeli savunmacı şimdi Liga MX'te oynuyor
  • Kırmızı kart konusunda sabıkalı
  • Son kırmızının ardından dalga geçti
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