Sergio Ramos'tan Meksika'yı karıştıran tekme: Maçtan sonra dalga geçti

Gettyİdil Erin TetikSergio Ramos'tan Meksika'yı karıştıran tekme: Maçtan sonra dalga geçtiS. RamosLiga MXMonterreyReal MadridClub Universidad Nacional - MonterreyClub Universidad NacionalSergio Ramos kırmızı kart geleneğini yeni takımında da bozmadı ve Monterrey formasıyla rakibine son dakikalarda sert bir tekme attı.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorTecrübeli savunmacı şimdi Liga MX'te oynuyorKırmızı kart konusunda sabıkalıSon kırmızının ardından dalga geçtiGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱