Sergio Ramos'tan Meksika'yı karıştıran tekme: Maçtan sonra dalga geçti

Sergio Ramos kırmızı kart geleneğini yeni takımında da bozmadı ve Monterrey formasıyla rakibine son dakikalarda sert bir tekme attı.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Tecrübeli savunmacı şimdi Liga MX'te oynuyor

Kırmızı kart konusunda sabıkalı

Son kırmızının ardından dalga geçti GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱