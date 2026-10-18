Ramos’un olası transferi büyük ses getirecek olsa da Torres, teknik direktör Jose Bordalas’ın kadro derinliğiyle ilgili daha acil ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bordalas’ın önceliğinin kanatlarda oynayan oyuncularla takımı güçlendirmek olduğu belirtiliyor. Elinde hâlihazırda altı stoper bulunduğu için Ramos’a duyulan ihtiyaç henüz acil değil.

Torres, Sport’a şunları söyledi: “Daha önce gerçekleştiği için bu da olabilir. Bir süredir takip ettiğimiz bir konu. Ama öncelik bu değildi; öncelik kanat oyuncuları almaktı. Stoper alacaksak şimdi değilse belki ocakta alırız... Fakat şu anda o mevkide yeterince oyuncumuz var.”