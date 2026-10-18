AFP
Çeviri:
Sergio Ramos Madrid'e dönebilir! Getafe yöneticisi, olası transfer için savunmacının erkek kardeşiyle temas kurduklarını doğruladı
Getafe Başkanı, Sergio Ramos ile görüşmeleri doğruladı
Getafe Başkanı Torres, kulübün efsane stoper Sergio Ramos'u transfer etme ihtimalini değerlendirdiğini açıklayarak İspanyol futbolunda büyük yankı uyandırdı. Carvajal'ı ses getiren bir anlaşmayla kadrosuna katan Getafe, şimdi de eski bir Real Madrid kaptanını daha Coliseum'a getirme olasılığını değerlendiriyor.
Torres, 40 yaşındaki savunmacının kardeşi ve temsilcisi Rene Ramos ile deneyimli yıldızın La Liga'ya dönüşünün mümkün olup olmadığını görüşmek üzere doğrudan temas kurduğunu doğruladı.
Madrid merkezli kulüp son haftalarda dikkat çekici bir transfer hırsı gösterse de Torres, Ramos'a kapılarının açık olduğunu ancak bu transferin şu anda sportif yönetimin önceliği olmadığını vurguladı. Radio Nacional de España'nın (RNE) Tablero Deportivo programına konuşan başkan, kadroda stoper bölgesinde hâlihazırda yeterli oyuncu bulunduğunu kabul etti. Yine de uygun koşullar oluşursa transfer ihtimalini dışlamadı. Torres, Dünya Kupası şampiyonu futbolcuya duydukları ilginin geçici bir heves olmadığını belirterek, "Bu, bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konu" dedi.
- AFP
Getafe'nin önceliği hâlâ kanat oyuncuları
Ramos’un olası transferi büyük ses getirecek olsa da Torres, teknik direktör Jose Bordalas’ın kadro derinliğiyle ilgili daha acil ihtiyaçları olduğunu vurguladı. Bordalas’ın önceliğinin kanatlarda oynayan oyuncularla takımı güçlendirmek olduğu belirtiliyor. Elinde hâlihazırda altı stoper bulunduğu için Ramos’a duyulan ihtiyaç henüz acil değil.
Torres, Sport’a şunları söyledi: “Daha önce gerçekleştiği için bu da olabilir. Bir süredir takip ettiğimiz bir konu. Ama öncelik bu değildi; öncelik kanat oyuncuları almaktı. Stoper alacaksak şimdi değilse belki ocakta alırız... Fakat şu anda o mevkide yeterince oyuncumuz var.”
Getafe'de olası Real Madrid buluşması
Ramos’un Getafe’ye katılma ihtimali, Carvajal ile yeniden bir araya gelmesini sağlayacağı için özellikle ilgi çekici. Sağ bek, kısa süre önce futbol dünyasını şaşırtan bir transfer gerçekleştirdi ve yurt dışında son bir büyük kazanç peşinde koşmak yerine memleketi Madrid’de kalmayı seçti.
Santiago Bernabeu’da Ramos ile birlikte çok sayıda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Carvajal, 2027 yazına kadar sürecek bir sözleşme imzaladı ve gelecek sezonlarda Getafe savunmasının temel direği olacak. İki simge savunmacının yeniden bir araya gelmesi, Bordalas’a benzeri görülmemiş düzeyde deneyim ve liderlik sağlayacaktır.
- (C)Getty Images
Ramos, Meksika'daki döneminin ardından hâlâ serbest oyuncu
Sergio Ramos, 2025 sonunda Meksika ekibi Monterrey'den ayrıldığından beri kulüpsüz. Son profesyonel maçına o yılın aralık ayında, Apertura yarı finalinde Toluca'ya 3-2 yenildikleri karşılaşmada çıktı. Yaşına rağmen Sevilla'nın eski oyuncusunun fiziksel olarak çok iyi durumda olduğu ve üst düzeyde mücadele edebileceği son bir fırsat aradığı düşünülüyor. Getafe ile İspanya'ya dönmek, Carvajal'ın da tercih ettiği gibi, ona ülkesinde kalırken Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynama imkânı sunacak.
Böyle bir transferin mali açıdan gerçekleşmesi için Ramos'un muhtemelen Carvajal'a benzer bir yol izlemesi gerekecek. Carvajal'ın, Coliseum'a transfer olabilmek için maaşında yüzde 90'a varan bir indirimi kabul ettiği bildirildi. Transferinin parayla ilgili olmadığını açıkça belirten Carvajal, her şeyi tutkuyla yaptığını ve Getafe'nin ailesi için gereken tüm koşulları karşıladığını söyledi.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun