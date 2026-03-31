"Sen Neymar değilsin!" - Vinicius Junior'a Brezilya'nın 10 numaralı forması konusunda sert bir uyarı

ESPN Brasil'in "Resenha da Rodada" programında konuşan eski Brezilya defans oyuncusu Fabio Luciano, Vinicius'un en iyi formuna kavuşabilmesi için milli takımın onu Neymar'ın oyun kurucu rolünün doğrudan halefi olarak görmeyi bırakması gerektiğini savundu. Luciano, mevcut taktik düzenin, kanat oyuncusunu Madrid'de sahip olduğu destek sistemine kıyasla sıklıkla yalnız ve aşırı yük altında bıraktığına inanıyor.

Luciano şunları söyledi: "Bence milli takım, Real Madrid'de olduğu gibi bire bir durumlara sokamıyor. Brezilya, herkes gibi topu dolaştırıyor ama top Vini'ye geldiğinde onu marke eden çok kişi oluyor. Taktiksel sorun bu. Diğer bir konu da, maalesef Neymar yokken, Vini'nin Neymar olması gerektiğini düşünmesi. Bence bu onun için çok büyük bir sorumluluk, bu yükü omuzlarından atması gerekiyor, milli takım da bu yükü omuzlarından atmalı, ona 'sen Neymar değilsin', 'bunu tek başına çözemeyeceksin', 'sana yardım edeceğiz' demeli."