Çeviri:
"Sen Neymar değilsin!" - Vinicius Junior'a Brezilya'nın 10 numaralı forması konusunda sert bir uyarı
Bir efsanenin ağır gölgesi
Real Madrid formasıyla kulüp düzeyinde dünyanın en yıkıcı forvetlerinden biri olarak adını duyurmasına rağmen, Vinicius bu patlayıcı formunu Brezilya milli takımında sergileyemedi. Eylül 2019'daki milli takımdaki ilk maçından bu yana, 25 yaşındaki oyuncu 46 maçta sadece sekiz gol ve yedi asist kaydetmiş durumda; bu istatistik, ülkesinde yoğun tartışmalara yol açtı. Kısa süre önce Fransa ile oynanan hazırlık maçında, kanat oyuncusu prestijli 10 numaralı formayı giydi, ancak sahada olmayan Neymar kadar maça etki edememesi, taktiksel ve zihinsel yükün çok ağır olduğu yönündeki iddialara yol açtı.
Ağırlıktan kurtulmak
ESPN Brasil'in "Resenha da Rodada" programında konuşan eski Brezilya defans oyuncusu Fabio Luciano, Vinicius'un en iyi formuna kavuşabilmesi için milli takımın onu Neymar'ın oyun kurucu rolünün doğrudan halefi olarak görmeyi bırakması gerektiğini savundu. Luciano, mevcut taktik düzenin, kanat oyuncusunu Madrid'de sahip olduğu destek sistemine kıyasla sıklıkla yalnız ve aşırı yük altında bıraktığına inanıyor.
Luciano şunları söyledi: "Bence milli takım, Real Madrid'de olduğu gibi bire bir durumlara sokamıyor. Brezilya, herkes gibi topu dolaştırıyor ama top Vini'ye geldiğinde onu marke eden çok kişi oluyor. Taktiksel sorun bu. Diğer bir konu da, maalesef Neymar yokken, Vini'nin Neymar olması gerektiğini düşünmesi. Bence bu onun için çok büyük bir sorumluluk, bu yükü omuzlarından atması gerekiyor, milli takım da bu yükü omuzlarından atmalı, ona 'sen Neymar değilsin', 'bunu tek başına çözemeyeceksin', 'sana yardım edeceğiz' demeli."
Taktiksel uyumsuzluk
Vinicius’un yanlış belirlenmiş bir taktiksel kimliğin kurbanı olduğu konusunda giderek artan bir fikir birliği var; oyun kurucu rolünün yükünden kurtulmak için daha önce giydiği forma numaralarına dönmesi gerektiği yönünde önerilerde bulunuluyor.
Kanat oyuncusu üzerindeki 10 numaralı formanın yüküne değinen Luciano, şunları söyledi: “Vini'yi 10 numaralı formayla gördüğümde gerçekten çok sinirlendim. Bence 10 numarayla oynayamaz; Vini'nin milli takımda 10 numarayla oynaması hayal bile edilemez çünkü onu sürekli karşılaştırmaya devam edeceğiz. O bir 10 numara değil; o bir kanat oyuncusu, orta saha oyuncusu değil, bir dahi değil, zekâsı ile öne çıkan bir oyuncu değil, hızı ve top sürme yeteneği ile öne çıkan bir oyuncu.
"Vini, Neymar değil; milli takımın yıldızı olma sorumluluğunu üstlenmek zorunda değil. O, bir kolektifin parçası. Kolektif iyi çalıştığında, o da verim verecektir. Vini'ye tek bir tavsiye verebilseydim, o da 10 numarayı seçmemesi olurdu."
Florida'da bir turnusol testi
Brezilya, 1 Nisan Çarşamba günü Orlando'da Hırvatistan ile zorlu bir hazırlık maçı oynayacak. Tüm gözler, Vinicius'un 10 numaralı formayı koruyup koruyamayacağına ve milli takımdaki gol suskunluğunu bozup bozamayacağına çevrilmiş durumda. Son dört maçında gol atamayan kanat oyuncusu, geçen yıl Ekim ayında Güney Kore'yi 5-0 yendikleri hazırlık maçından bu yana Brezilya milli takımında gol atamadı; bu durum, Carlo Ancelotti'yi yıldız forvetini formuna kavuşturmak için büyük bir taktiksel zorlukla karşı karşıya bırakıyor.