Schmeichel, Tudor'un Kinsky'yi değiştirme kararı hakkında: "Kariyerini mahvetti"

Maçı analiz eden eski Manchester United kalecisi Danimarkalı Peter Schmeichel, Tudor'un Kinsky'yi maçın başlamasından sadece 17 dakika sonra bu iki hata nedeniyle oyundan alıp yerine İtalyan Vicario'yu oyuna sokma kararını şöyle yorumladı: "Gelecekte onun adını duyduğunuzda, tüm futbol dünyası bu anı hatırlayacak," diye açıkladı Schmeichel CBS Sports'a. "En azından devre arasına kadar ona destek olmalıydı. Tudor bu şekilde onun kariyerini tamamen mahvetti. Onun için gerçekten çok üzülüyorum..."