Antonin Kinsky'nin Tottenham ile oynadığı son maç, geçen Ekim ayında Spurs'un Lig Kupası'nda Newcastle'a 0-2 yenildiği maçtı. Son maçından neredeyse altı ay sonra, Çek kaleci, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısında sürpriz bir şekilde kaleye döndü. Ancak işler pek iyi gitmedi: Marcos Llorente, Antoine Griezmann ve Julian Alvarez, Kinsky'nin kafasını karıştırdı ve Simeone'nin takımı sadece 15 dakika sonra 3-0 öne geçti. Üçüncü golün ardından Tottenham kalecisi gözyaşları içinde oyundan çıkarıldı. Onun yerine, 29 Ekim'deki Lig Kupası maçından bu yana hiçbir maçı kaçırmayan Guglielmo Vicario oyuna girdi.
Schmeichel, Tudor'un Kinsky'yi değiştirme kararı hakkında: "Kariyerini mahvetti"
"ONUN YANINDA OLMAK GEREKİYORDU"
Maçı analiz eden eski Manchester United kalecisi Danimarkalı Peter Schmeichel, Tudor'un Kinsky'yi maçın başlamasından sadece 17 dakika sonra bu iki hata nedeniyle oyundan alıp yerine İtalyan Vicario'yu oyuna sokma kararını şöyle yorumladı: "Gelecekte onun adını duyduğunuzda, tüm futbol dünyası bu anı hatırlayacak," diye açıkladı Schmeichel CBS Sports'a. "En azından devre arasına kadar ona destek olmalıydı. Tudor bu şekilde onun kariyerini tamamen mahvetti. Onun için gerçekten çok üzülüyorum..."
