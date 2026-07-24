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FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Saygısızlık Barcelona'nın yıldızını ayrılığa yaklaştırıyor

Transfers
La Liga
Barcelona
F. Torres
Paris Saint-Germain
İspanya

Barcelona, Ferran Torres ile ilgili nihai tutumunu hâlâ belirleyebilmiş değil; zira Katalan kulübü, oyuncunun çevresiyle yapılan birkaç temas dışında, geleceği hakkında şu ana kadar net bir bilgiye sahip değil. 

"Sport" gazetesi, sözleşmesinin 2027 yazında sona ereceğini de belirterek, Barcelona'nın Torres'in aslında halihazırda teklifler almış olabileceğinin ve durumu netleştirmek için belirleyici bir toplantı beklediğinin tamamen farkında olduğunu aktardı.

Haberlere göre Ferran'ın elinde en az iki büyük teklif bulunuyor; ayrıca son aylarda değerlendiriliş biçimini gördüğü şekilde nedeniyle Barcelona'ya karşı bir rahatsızlık hissediyor. 

Zira istatistikleri onu ilk 11'de yer alacak bir oyuncu olmaya uygun kılsa da, Katalan kulübü onun devamlılığını sürekli sorguladı ve bu da sözleşme yenileme müzakerelerinin dondurulmasına yol açtı.

Barcelona oyuncunun kalmasını istiyor, ancak özellikle iki taraf arasındaki ilişkide bir soğukluk yaşandığı için onu ikna etmek adına elinden gelen tüm çabayı göstermek zorunda kalacak. 

Barcelona forması giymek için sahip olduğu her şeyi ortaya koyan Ferran, kulüp içinde bulduğuna kıyasla dışarıda daha fazla değer gördüğünü hissediyor.

  • Ferran TorresGetty

    Torres, sözleşme yenileme dosyasının ertelenmesinden psikolojik olarak etkilendi

    Ferran Torres, final maçında galibiyeti getiren golü kaydederek Dünya Kupası'nda ışıltısıyla dikkatleri üzerine çekti; ancak bununla da sınırlı kalmadı. Luis de la Fuente ona bir kozu olarak güvendi ve Ferran, İspanya Milli Takımı'nın hücum bölgesinde en etkili oyunculardan biri oldu.

    Akıllı hareketleri, kritik pasları ve golleri, İspanya teknik direktörünün ona güvenme kararının ne kadar isabetli olduğunu kanıtladı; özellikle de çoğu zaman maça yedek kulübesinde başlamak zorunda kalmasına rağmen Barcelona'da iyi istatistikler elde etmişken.

    Geçtiğimiz sezon Ferran Torres zor dönemlerden geçti; özellikle de Robert Lewandowski ile aynı mevki için rekabete devam etmesiyle. Bu, Polonyalı forvetin alışılmış seviyesinden uzak olduğu zamanlarda bile böyleydi. 

    Ayrıca teknik direktör Hansi Flick, Atletico Madrid karşısındaki kritik maçlardan birinde sahte dokuz olarak Dani Olmo'yu tercih etti; bu da Ferran'ı yedek kulübesinde tuttu.

    Bunun yanı sıra, sözleşme yenileme dosyasının ertelenmesi de oyuncu üzerinde belirgin bir etki bıraktı; özellikle bu konu, ancak ayrılabileceğine dair söylentiler ortaya çıktıktan sonra ciddi biçimde gündeme geldi.

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  • FERRAN TORRES BARCELONA Getty Images

    Ferran Torres netlik arıyor

    Yine de durum çözümsüz gibi görünmüyor; zira Ferran Torres her zaman Barcelona forması giymek istedi. Ayrıca soyunma odasında büyük bir sevgiyle karşılanıyor ve kulübün projesindeki bazı temel taşlarla güçlü ilişkileri bulunuyor.

    Ancak oyuncu aynı zamanda netlik de arıyor. Geçtiğimiz aylarda Barcelona'nın adı daha çok Julian Alvarez'i transfer etme düşüncesiyle anıldı; Ferran ise projenin ne asıl alternatifi ne de temel direklerinden biri olarak görüldü. 

    Ayrıca kanat mevkilerine yapılan yeni transferler, Torres'in gelecek sezon forma giyme şansını daha da karmaşık hale getirebilir.

    Bu durum karşısında, Paris Saint-Germain ve Premier Lig kulüplerinden biri onu transfer etme ihtimalini araştırmak üzere ortaya çıktı. Şimdiye kadar her iki kulüp de oyuncunun onayını almadan resmi bir adım atmayacak; bu konuda ise şu anda çalışmalar sürüyor.

  • Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

    Torres, Barcelona'da yaşadıklarından memnun değil

    Son saatlerde ortaya çıkan haberlere göre, Atletico Madrid'in Ferran Torres'i kadrosuna katmakla ilgilendiği belirtiliyor; özellikle de oyuncunun yaz tatilini Madrid ekibinin bazı futbolcularıyla birlikte İbiza'da geçirmesi bu iddiaları güçlendiriyor. Ancak Alvarez ile ilgili herhangi bir transferin gerçekleşmemesi durumunda anlaşmanın tamamlanmasının karmaşık olacağı görülüyor. Ayrıca Atletico, yıldız oyuncusunun Barcelona'ya geçmesini istemiyor.

    Paris Saint-Germain'in teklifi ise gerek sportif gerekse mali açıdan Torres için en cazip seçenek olmaya devam ediyor. Buna ek olarak, kariyerinde önemli bir rol oynayan ve İspanya Milli Takımı'nda ilk yıllarından itibaren kendisine güven veren teknik direktör Luis Enrique'nin de takımda bulunması bu teklifi öne çıkarıyor.

    Barcelona'nın ise önümüzdeki haftadan itibaren daha ciddi bir şekilde harekete geçmesi bekleniyor. Kulüp, oyuncuyu önümüzdeki eylül ayında sözleşmesini yenilemeye ikna etmeye çalışacak; ancak kulüp yönetimi bu dosyayı temkinli bir şekilde ele alması gerektiğinin farkında.

    Barcelona içinde hiç kimse Ferran'a ilk on birde bir yer garanti edemiyor, ancak oyuncu hem sportif hem de mali açıdan daha fazla saygıyı hak ettiğini düşünüyor. Buna karşılık kulüp, onu elinde tutmak için mali bir artırıma girmeye niyetli değil.

    Sonuç olarak her şey, bu ana kadar Katalan kulübün çatısı altında son aylarda yaşadıklarından tam anlamıyla memnun olmayan Ferran Torres'in kendi kararına bağlı olacak.

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