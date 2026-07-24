Saygısızlık Barcelona'nın yıldızını ayrılığa yaklaştırıyor

Barcelona, Ferran Torres ile ilgili nihai tutumunu hâlâ belirleyebilmiş değil; zira Katalan kulübü, oyuncunun çevresiyle yapılan birkaç temas dışında, geleceği hakkında şu ana kadar net bir bilgiye sahip değil.

"Sport" gazetesi, sözleşmesinin 2027 yazında sona ereceğini de belirterek, Barcelona'nın Torres'in aslında halihazırda teklifler almış olabileceğinin ve durumu netleştirmek için belirleyici bir toplantı beklediğinin tamamen farkında olduğunu aktardı.

Haberlere göre Ferran'ın elinde en az iki büyük teklif bulunuyor; ayrıca son aylarda değerlendiriliş biçimini gördüğü şekilde nedeniyle Barcelona'ya karşı bir rahatsızlık hissediyor.

Zira istatistikleri onu ilk 11'de yer alacak bir oyuncu olmaya uygun kılsa da, Katalan kulübü onun devamlılığını sürekli sorguladı ve bu da sözleşme yenileme müzakerelerinin dondurulmasına yol açtı.

Barcelona oyuncunun kalmasını istiyor, ancak özellikle iki taraf arasındaki ilişkide bir soğukluk yaşandığı için onu ikna etmek adına elinden gelen tüm çabayı göstermek zorunda kalacak.

Barcelona forması giymek için sahip olduğu her şeyi ortaya koyan Ferran, kulüp içinde bulduğuna kıyasla dışarıda daha fazla değer gördüğünü hissediyor.