Achraf Hakimi, Paris Saint-Germain'den ayrılıp Real Madrid'e dönmeye hazır görünüyor. İspanyol gazeteci Ramon Alvarez de Mon'un haberine göre, Faslı oyuncu PSG'den ayrılmayı planlıyor ve gençlik takımlarında yetiştiği Real Madrid'e transfer olmayı çok istiyor.
Şaşırtıcı bir dönüş ve ciddi sonuçlar mı? PSG'nin yıldızı, görünüşe göre Real Madrid'e gitmeye kararlı
Hakimi, 2017 yılında Real Madrid'in altyapısından A takımına yükseltilmiş ve 2018'de iki yıllığına Borussia Dortmund'a kiralanmış, burada da büyük bir çıkış yakalamıştı. Kiralama süresinin sona ermesinin ardından Inter Milan, Real Madrid'de Marcelo veya Dani Carvajal gibi oyuncuların arkasında kalmak zorunda kalacak olan bu bek oyuncusunu 43 milyon euroya kadrosuna kattı.
Inter'de Hakimi daha da olgunlaştı, ancak Lombardiya'nın başkentinde sadece bir yıl kaldıktan sonra, bugün 27 yaşındaki oyuncu için 68 milyon euro ödeyen Paris'e transfer oldu. Geçen sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı; final maçında Fransızlar, Hakimi'nin eski kulübü Inter'i 5-0'lık skorla ezip geçti.
Hakimi'nin sözleşmesi 2029'a kadar uzadı
Ancak Hakimi'nin Fransa'nın başkentinden gerçekten ayrılıp ayrılmayacağı ayrı bir konu. 2025 Afrika'nın En İyi Futbolcusu ödülünü kazanan oyuncu, sözleşmesini Şubat 2025'te 2029'a kadar uzatmıştı; dolayısıyla PSG'nin acil bir hamle yapma zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca Real Madrid'in Hakimi'yi transfer etmekle gerçekten ilgilenip ilgilenmediği de bir soru işareti.
İki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Hakimi, tartışmasız dünya klasında bir oyuncu olsa da, transferi oldukça maliyetli olabilir. Bunun yanı sıra, Hakimi sağ kanatta rahat oynuyor, ancak Real Madrid'in bu pozisyonda kaptan Dani Carvajal ve yaz aylarında Liverpool'dan gelen Trent Alexander-Arnold ile kadrosu oldukça güçlü. Transfer gerçekleşirse, ya Alexander-Arnold ya da Hakimi sol kanada geçmek zorunda kalacak.
Achraf Hakimi: Paris Saint-Germain'deki istatistikleri
Oyunlar
199
Gol
28
Asist
42
Sarı kart
29
Sarı-Kırmızı Kartlar
1
Kırmızı kart
3