Şaşırtıcı bir dönüş ve ciddi sonuçlar mı? PSG'nin yıldızı, görünüşe göre Real Madrid'e gitmeye kararlı

Hakimi, 2017 yılında Real Madrid'in altyapısından A takımına yükseltilmiş ve 2018'de iki yıllığına Borussia Dortmund'a kiralanmış, burada da büyük bir çıkış yakalamıştı. Kiralama süresinin sona ermesinin ardından Inter Milan, Real Madrid'de Marcelo veya Dani Carvajal gibi oyuncuların arkasında kalmak zorunda kalacak olan bu bek oyuncusunu 43 milyon euroya kadrosuna kattı.

Inter'de Hakimi daha da olgunlaştı, ancak Lombardiya'nın başkentinde sadece bir yıl kaldıktan sonra, bugün 27 yaşındaki oyuncu için 68 milyon euro ödeyen Paris'e transfer oldu. Geçen sezon PSG ile Şampiyonlar Ligi'ni kazandı; final maçında Fransızlar, Hakimi'nin eski kulübü Inter'i 5-0'lık skorla ezip geçti.