Bu girişim, Sao Paulo'nun yakın zamanda geleceğini 2028'e kadar kulübe bağlayan Jonathan Calleri'nin liderliğindeki hücum hattını güçlendirmek istemesiyle geliyor. Aynı zamanda bu, 13 unutulmaz sezonda 500 maçta attığı 200 golle Leicester efsanesi haline gelen Vardy için yeni bir meydan okuma anlamına da geliyor. Tecrübeli oyuncu, Leicester'ın 2015-16 sezonundaki masalsı Premier League şampiyonluğuna 24 golle öncülük etmesinin ardından İtalya'daki dönemini tamamlayıp ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndü.

Bir sonraki adımını değerlendirirken Vardy, eski takım arkadaşı Wes Morgan ile birlikte haftalık Jamie Vardy's Having A Party podcastini başlattı ve bir daha Leicester forması giymeyi planlamadığını, onları artık sadece tribünden destekleyeceğini açıkça ortaya koydu.