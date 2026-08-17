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Sao Paulo, bonservisi elinde olan Jamie Vardy için harekete geçti çünkü Brezilya devi bedelsiz transfer seçeneğini değerlendiriyor
Morumbi yönetimi sürpriz hamle ihtimalini değerlendiriyor
Brezilya'nın dev kulübünün, bu yaz Cremonese ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından eski Leicester yıldızı Vardy'yi kadrosuna katmak için ilk teması kurduğu bildirildi. Sürpriz transfer girişimine dair haber ilk olarak gazeteci Fabrizio Romano tarafından duyuruldu, ardından ESPN Brazil tarafından geniş ölçüde doğrulandı. 39 yaşındaki forvet, İtalya'da 29 maçta yedi gol attıktan sonra şu anda serbest oyuncu konumunda. Söz konusu sezon ise sonunda Serie B'ye düşüşle sonuçlandı.
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Yönetim kurulu piyasa fırsatını tartışıyor
ESPN Brazil'e göre, iki taraf arasındaki resmi görüşmeler henüz başlamadı, ancak yönetim kurulunun oyuncunun durumuyla ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmasının ardından tecrübeli santrfor bir "piyasa fırsatı" olarak ciddi şekilde değerlendiriliyor. Yönetim kademesinin bir bölümü, fiziksel ve teknik açıdan en üst seviyede olduğu düşünülen Vardy'nin, A takım kadrosuna paha biçilmez bir kazanma mentalitesi katacağına inanıyor. Ancak diğer yönetim kurulu üyeleri, gerekli olan önemli mali paket ve oyuncunun yaşı nedeniyle bu hamleyi büyük bir risk olarak görüyor; zira forvet, ocak ayında 40 yaşına girecek.
Tecrübeli golcü seçenekleri değerlendiriyor
Bu girişim, Sao Paulo'nun yakın zamanda geleceğini 2028'e kadar kulübe bağlayan Jonathan Calleri'nin liderliğindeki hücum hattını güçlendirmek istemesiyle geliyor. Aynı zamanda bu, 13 unutulmaz sezonda 500 maçta attığı 200 golle Leicester efsanesi haline gelen Vardy için yeni bir meydan okuma anlamına da geliyor. Tecrübeli oyuncu, Leicester'ın 2015-16 sezonundaki masalsı Premier League şampiyonluğuna 24 golle öncülük etmesinin ardından İtalya'daki dönemini tamamlayıp ailesiyle birlikte İngiltere'ye döndü.
Bir sonraki adımını değerlendirirken Vardy, eski takım arkadaşı Wes Morgan ile birlikte haftalık Jamie Vardy's Having A Party podcastini başlattı ve bir daha Leicester forması giymeyi planlamadığını, onları artık sadece tribünden destekleyeceğini açıkça ortaya koydu.
- Getty
Zorlanan hücum hattı kıvılcım arıyor
Güney Amerika'ya geçişi kabul etmesi halinde Vardy, 22 maçın ardından Brezilya Serie A'da 13. sırada bulunan takıma sezonun ortasında katılmış olacak. Hücum hattındaki formsuzluk acil bir sorun haline geldi; takım son altı maçında sadece beş gol atabildi ve mayıs ayından bu yana bitiricilikten yoksun. Tecrübeli bir golcünün gelişi, hücumu keskinleştirmek ve takımı üst sıralara taşımak için hayati bir takviye olarak görülüyor.
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