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Sanatsal bir devrim… Deschamps, Zidane’ı gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor

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Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
Z. Zidane
D. Deschamps
Fransa

Zinedine Zidane’ın Fransa milli takımının başına geçmeye yaklaşması, Didier Deschamps’ın liderliğinde Les Bleus’un en başarılı dönemine denk geliyor.

Deschamps, sadece iki maçın ardından Fransa milli takımından ayrılmaya hazırlanırken, henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da görevin Zidane’a devredilmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.

"AS" gazetesi yayınladığı bir haberde, Deschamps'ın Les Bleus'un oyun tarzında belirgin bir dönüşüm yaratmasının ardından, Zidane'ın Fransız milli takımına futbol açısından en iyi dönemde katılacağını belirtti.

Fransız milli takımı, eskiden eğlenceli olmaktan çok işlevsel bir performansla sonuç almaya alışkınken, artık hücumdaki etkinliğini korurken, daha ikna edici bir teknik seviye sergiliyor ve takım oyununda gözle görülür bir gelişme kaydediyor.

Zidane, Fransız milli takımının teknik açıdan zirve seviyesindeyken görevi devralacak; bu durum, yüksek beklentiler nedeniyle büyük bir zorluk olarak görülebileceği gibi, halihazırda elde edilen başarıların üzerine inşa etmek için de ideal bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, Deschamps’ın sağladığı gelişme, Zidane’a, forvet hattındaki yıldızların bolluğu sayesinde Fransız milli takımının sahip olduğu muazzam hücum potansiyelinden yararlanması için sağlam bir temel sağlayabilir; bu da onun başarıyı sürdürmesine ve takımı daha da geliştirmesine olanak tanıyacaktır.

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    Deschamps, Les Bleus ile felsefesini değiştiriyor

    Futbolda bilinen bir kural vardır: Oyuncu, antrenör olduğunda, kariyeri boyunca oynadığı pozisyona özel bir ilgi gösterir; çünkü bu rolün inceliklerini bilir ve geçmişte kendisinin üstlendiği görevleri yerine getiren oyuncuyu anlar. 

    Bu durum, her zaman Discamp için geçerli olmuştur. Discamp, iyi pozisyon alma ve taktiksel disipliniyle öne çıkan disiplinli bir defansif orta saha oyuncusuydu; teknik açıdan olağanüstü bir oyuncu değildi, ancak sahada vazgeçilmez bir askerdi. 

    Bu nedenle Deschamps, futbol kişiliğinde yerleşik hale gelen rollerle oynayan oyunculara her zaman öncelik verirdi.

    Ancak zamanla Dişamp, felsefesini kademeli olarak değiştirmeye başladı ve sonunda, Dünya Kupası yarı finalinde İspanya milli takımını sınayacak olan, 4 forvet üzerine kurulu bu Fransız milli takımına ulaştı.

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    Zidane: Deschamps’ın başarılı formülü ile kendi projesi arasında

    Deschamps, orta saha oyuncularına güvenmekten vazgeçip forvetlere yöneldi; bu, doğal bir gelişmeydi, çünkü forvet hattındaki yükselen yetenekler kendilerini güçlü bir şekilde ortaya koyarken, orta sahadan ayrılan oyuncuların yerine aynı seviyede yedekler bulunamadı.

    Böylece, Blaise Matuidi, Paul Pogba ve N'Golo Kanté gibi, çeşitli nedenlerle Deschamps'ın projesinin temel taşlarını oluşturan isimler yavaş yavaş kadrodan kayboldu. 

    Hatta Eduardo Camavinga gibi onların doğal varisleri olarak görülen oyuncular bile Deschamps’ın tam güvenini kazanamadı.

    Buna karşılık, Desiré Doué, Bradley Barcola, Mikel Olise, Ousmane Dembélé ve Kylian Mbappé gibi bir forvet nesli öne çıktı ve teknik direktör bu oyuncuları tek bir sistem içinde bir arada kullanmayı başardı.

    4-2-3-1 düzenine geçiş, Deschamps’ın nihayet İspanya’yı yenmeye çalışacağı taktik olacak; ancak bu durum aynı zamanda Zidane’ı gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor: Ya Deschamps’ın bulduğu başarılı formüle güvenmeye devam edecek ya da tüm riskleriyle birlikte kendi projesini sıfırdan başlatacak. Deschamps’ın bıraktığı çıtayı aşmak artık son derece zor.

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