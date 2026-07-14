Sanatsal bir devrim… Deschamps, Zidane’ı gerçek bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor

Zinedine Zidane’ın Fransa milli takımının başına geçmeye yaklaşması, Didier Deschamps’ın liderliğinde Les Bleus’un en başarılı dönemine denk geliyor.

Deschamps, sadece iki maçın ardından Fransa milli takımından ayrılmaya hazırlanırken, henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da görevin Zidane’a devredilmesi neredeyse kesinleşmiş durumda.

"AS" gazetesi yayınladığı bir haberde, Deschamps'ın Les Bleus'un oyun tarzında belirgin bir dönüşüm yaratmasının ardından, Zidane'ın Fransız milli takımına futbol açısından en iyi dönemde katılacağını belirtti.

Fransız milli takımı, eskiden eğlenceli olmaktan çok işlevsel bir performansla sonuç almaya alışkınken, artık hücumdaki etkinliğini korurken, daha ikna edici bir teknik seviye sergiliyor ve takım oyununda gözle görülür bir gelişme kaydediyor.

Zidane, Fransız milli takımının teknik açıdan zirve seviyesindeyken görevi devralacak; bu durum, yüksek beklentiler nedeniyle büyük bir zorluk olarak görülebileceği gibi, halihazırda elde edilen başarıların üzerine inşa etmek için de ideal bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Ayrıca, Deschamps’ın sağladığı gelişme, Zidane’a, forvet hattındaki yıldızların bolluğu sayesinde Fransız milli takımının sahip olduğu muazzam hücum potansiyelinden yararlanması için sağlam bir temel sağlayabilir; bu da onun başarıyı sürdürmesine ve takımı daha da geliştirmesine olanak tanıyacaktır.