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Şampiyonlar Ligi, Roma-Slovan Bratislava CANLI

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SSC Napoli
Bodoe/Glimt
Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasını bizimle canlı takip edin.

Şampiyonlar Ligi, 3. hafta

Roma-Slovan Bratislava

Gol atanlar:



Altı gün önce eski teknik direktörü Mourinho'nun Real Madrid'i karşısında yaşadığı hayal kırıklığını telafi etmek ve Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak.Roma, teknik direktörü Gian Piero Gasperini yönetiminde hedeflerini net biçimde belirledi. Organizasyonun üçüncü haftasında bu akşam saat 21.00'de Stadio Olimpico'da Slovan Bratislava ile karşılaşacak. Yaya Touré yönetimindeki rakibi, sıfır puanla son sırada ve şu ana kadar yalnızca bir gol attı. Ligde üçüncü sırada bulunan Roma, gelecek iki haftada Manchester'da United'a ve Paris'te Avrupa şampiyonu PSG'ye karşı oynayacağı zorlu deplasman maçları öncesinde, fazlasıyla yenilebilir bir rakip karşısında üç puanı almak zorunda.



  • Goller ve önemli pozisyonlar

  • MAÇ KÜNYESİ

    Roma-Slovan Bratislava

    Gol atanlar


    ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Pisilli, de Roon, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. Teknik direktör: Gasperini

    SLOVAN BRATISLAVA (4-2-3-1): Takac; Blackman, Bajric, Markovic, Cruz; Pokorný, Ibrahim; Barseghyan, Martínez, Suleiman Camara; Sporar. Teknik direktör: Yaya Touré

    Sarı kart görenler:

    Kırmızı kart görenler:

    Asistler:

    Hakem: Scharer (İsviçre)

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