Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin rekoru egale edildi

Raphinha, Barcelona'nın Borussia Dortmund'u mağlup ettiği maçta kaydettiği bir gol ve iki asistle Lionel Messi'nin rekorunu egale etti.

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Barça'da Messi'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etti

Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yendi WhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱