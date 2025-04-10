Raphinha Lionel Messi BarcelonaGetty/GOAL
İdil Erin Tetik

Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin rekoru egale edildi

RaphinhaL. MessiBarcelona - DortmundBarcelonaDortmundŞampiyonlar Ligi

Raphinha, Barcelona'nın Borussia Dortmund'u mağlup ettiği maçta kaydettiği bir gol ve iki asistle Lionel Messi'nin rekorunu egale etti.

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  • Raphinha, Dortmund'a karşı bir gol ve iki asist yaptı
  • Barça'da Messi'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu egale etti
  • Barcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yendi
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