Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin rekoru egale edildi

Getty/GOALİdil Erin TetikŞampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin rekoru egale edildiRaphinhaL. MessiBarcelona - DortmundBarcelonaDortmundŞampiyonlar LigiRaphinha, Barcelona'nın Borussia Dortmund'u mağlup ettiği maçta kaydettiği bir gol ve iki asistle Lionel Messi'nin rekorunu egale etti.Makaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorMakaleye aşağıda devam ediliyorHaberin devamı aşağıdaRaphinha, Dortmund'a karşı bir gol ve iki asist yaptıBarça'da Messi'nin Şampiyonlar Ligi rekorunu egale ettiBarcelona, Borussia Dortmund'u 4-0 yendiWhatsApp'ta GOAL'u takip edin! 🟢📱