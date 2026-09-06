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Sakatlık süresi şok etti: El Kaabi başarılı bir ameliyat geçirdi

NFC Volos - Olympiakos
NFC Volos
Olympiakos
Yunanistan 1
A. El Kaabi
Yunanistan
Fas

Korkunç sakatlığın teşhisinin açıklanması

Yunan ekibi Olympiakos'un forması giyen Faslı yıldız golcü Ayoub El Kaabi, sol bacağındaki kırığı tedavi etmek amacıyla bugün, pazar sabahı başarılı bir ameliyat geçirdi.

Yunanistan Ligi'nin üçüncü haftasında cumartesi günü oynanan Olympiakos - Volos maçının 43. dakikasında El Kaabi, kaleciden önce topa ulaşmaya çalışırken kaleci büyük bir güçle topun üzerine atıldı ve çarpışmanın şiddetinden Faslı oyuncu korkunç bir sakatlık yaşadı.

El Kaabi büyük bir acı çekti; bu durum sahadaki herkesi dehşete düşürdü. Ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve oyuncunun içinde bulunduğu kritik durum göz önüne alınarak hızla ambulansa taşındı.

  • 1Kesin teşhis: Bacakta kırık

    Yunan Sportal sitesi şunları aktardı: "Faslı milli forvet, Olympiakos ile Volos arasında Süper Lig'in üçüncü haftası kapsamında oynanan ve 1-1 sona eren maçta ilk yarının bitimine kısa bir süre kala sol bacağında (kaval kemiği ve baldır kemiği) kırığı yaşadı."

    Şöyle devam etti: "Ameliyat Atina'da Olympiakos doktoru Christos Theos ve tıbbi ekibi tarafından gerçekleştirildi ve başarıyla tamamlandı."

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  • 2Ayoub El Kaabi'nin beklenen sakatlık süresi

    Yunan Protothema sitesi şöyle yazdı: "Sakatlık süresine gelince, Ayoub El Kaabi'nin spor müsabakalarından 6 ila 7 ay arası bir süre uzak kalmasının gerekeceği tahmin ediliyor."

    Aynı zamanda "sahalardan uzak kalacağı kesin sürenin, büyük ölçüde vücudunun tedaviye ve rehabilitasyona vereceği tepkiye bağlı olduğunu" vurguladı.

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  • 3Rehabilitasyon süreci bugün başlıyor

    Yunan Sport 24 sitesine göre, "Olympiakos resmi bir açıklamada, ameliyatın takımın baş doktoru Christos Theos ve ekibi tarafından Atina Tıp Merkezi'ne bağlı P. Faliro kliniğinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi".

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ameliyat sonrası süreç belirlenen plana göre ilerliyor. Ayrıca kırmızı-beyazlı takım, El Kaabi'nin rekabetçi faaliyete kademeli, güvenli ve tam olarak dönmesi hedefiyle rehabilitasyon sürecinin bugün başladığını bildirdi".

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