Sakatlık süresi şok etti: El Kaabi başarılı bir ameliyat geçirdi

Yunan ekibi Olympiakos'un forması giyen Faslı yıldız golcü Ayoub El Kaabi, sol bacağındaki kırığı tedavi etmek amacıyla bugün, pazar sabahı başarılı bir ameliyat geçirdi.
Yunanistan Ligi'nin üçüncü haftasında cumartesi günü oynanan Olympiakos - Volos maçının 43. dakikasında El Kaabi, kaleciden önce topa ulaşmaya çalışırken kaleci büyük bir güçle topun üzerine atıldı ve çarpışmanın şiddetinden Faslı oyuncu korkunç bir sakatlık yaşadı.
El Kaabi büyük bir acı çekti; bu durum sahadaki herkesi dehşete düşürdü. Ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve oyuncunun içinde bulunduğu kritik durum göz önüne alınarak hızla ambulansa taşındı.