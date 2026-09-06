Sakatlık süresi şok etti: El Kaabi başarılı bir ameliyat geçirdi

Yunan Sportal sitesi şunları aktardı: "Faslı milli forvet, Olympiakos ile Volos arasında Süper Lig'in üçüncü haftası kapsamında oynanan ve 1-1 sona eren maçta ilk yarının bitimine kısa bir süre kala sol bacağında (kaval kemiği ve baldır kemiği) kırığı yaşadı."

Şöyle devam etti: "Ameliyat Atina'da Olympiakos doktoru Christos Theos ve tıbbi ekibi tarafından gerçekleştirildi ve başarıyla tamamlandı."