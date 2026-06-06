19 yaşındaki forvetin geçen hafta FC Brentford'un teklifini reddettiği iddia ediliyor; bu reddetmeden önce, İngiliz birinci lig takımı ile Köln kulübü arasında bu yaz gerçekleşecek bir transfer konusunda anlaşma sağlanmıştı. Express gazetesinin haberine göre, El Malas'ın reddi FC yetkilileri arasında "şaşkınlık" yarattı.
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Said El Mala'nın 1. FC Köln'de "şaşkınlık" yarattığı iddia ediliyor
El Malas'ın satılması halinde Köln kulübü 50 milyon avroluk bir transfer ücreti elde edecekti (45 milyon avro sabit ücret, 5 milyon avro ise kolayca ulaşılabilir bonuslar). Köln kulübü daha önce hiçbir oyuncu için bu kadar yüksek bir rakam almamıştı; ayrıca, satışın %15'i kadar bir pay da müzakere edilmiş olduğu söyleniyor. Medyada yer alan haberlere göre, spor direktörü Thomas Kessler teklifi kabul etti.
El Mala'nın Brentford'da 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Cuma günü son tarih dolmadan önce, oyuncunun tarafı, müzakere lideri ve annesi Sabrina El Mala'nın öncülüğünde transferi iptal etti. Sky, El Mala'nın daha büyük bir kulüpten teklif almayı beklediğini tahmin ediyor. Söylentilere göre, oyuncunun geleceği yeniden "tamamen belirsiz" hale geldi. Söylentilere göre, Bundesliga rakibi BVB'ye transfer olmak yeniden bir olasılık olarak gündeme geldi.
Hem Effzeh hem de Brentford için El Mala transferi rekor bir transfer olacaktı. El Mala, bir yandan kulüp tarihinin en pahalı satışı olan Anthony Modeste'yi (2018'de 29 milyon avroya TJ Quanjian'a satılmıştı) geride bırakacak, diğer yandan da Brentford tarihinin en pahalı transferi olan Dango Ouattara'yı (AFC Bournemouth'tan 42,8 milyon avroya transfer edilmişti) geride bırakacaktı.
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Said El Mala, 1. FC Köln ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor
El Mala'nın anlaşmayı bozması, Köln'ün gelecek sezon için yaptığı planları zorlaştırıyor; bu nedenle Express'e göre FC'deki bu gelişme "herkesi derinden sarstı". Köln, bu yaz orta derecede bir kadro değişikliğiyle karşı karşıya; çok sayıda profesyonel oyuncu kulüpten ayrılacak gibi görünüyor. El Mala'dan elde edilecek cüretkar milyonlar sayesinde yeni transferler kesinlikle daha iyi planlanabilirdi.
Genel olarak kulüp tarafında, sözleşmesi 2030'a kadar süren El Mala'nın tereddüt etmeye devam edip transfer döneminin son günlerinde transfer olmak isteyeceği endişesi var. Bu durumda Köln, transfer ücreti konusunda taviz vermek zorunda kalabilir ve transfer piyasasında baskı altında kalabilir.
El Mala, Bundesliga'daki muhteşem ilk sezonuyla sadece Bees'in ilgisini çekmemişti. FC Bayern'in de uzun süredir El Mala'yı takip ettiği söyleniyor. Aslında, Alman teknik direktör Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton & Hove Albion, Krefeld doğumlu oyuncuyu transfer etmek için en büyük favori olarak öne çıkmıştı, ancak Seagulls'un Effzeh'in talep ettiği 50 milyon avroyu karşılamaya hazır olmadığı söyleniyor. Buna göre, Brighton'ın ödeme sınırı sadece 35 milyon avroymuş.
Said El Mala, Almanya'nın Dünya Kupası kadrosuna giremedi
El Mala, Effzeh’te geçirdiği ilk sezonunda bile takımın ligde kalma mücadelesinde en önemli oyuncuydu. Bundesliga’da oynanan 34 maçın hepsinde forma giydi, 13 gol attı ve 5 asist yaptı. Yine de bu, Alman milli takımıyla Dünya Kupası’na gitmek için yeterli olmadı.
"İkinci yarıda harika oynadı, iyi gol attı," dedi milli takım teknik direktörü Julian Nagelsmann, Mayıs sonunda düzenlenen kadro açıklanma basın toplantısında; ancak El Mala'yı kadroya almama nedenlerini de doğrudan dile getirdi. "Elbette Köln'ün oyun anlayışına da çok iyi uyuyor. Asıl soru şuydu: Başka bir hücum derinliğinde bizim oyun anlayışımıza hazır mı? Köln'ün ısı haritasına bakıldığında, bu kendi kalesine yakın bir bölge."
Turnuva başlamadan kısa bir süre önce Lennart Karl'ın sakatlığı sonrasında da El Mala kadroda yer almadı. Nagelsmann, yedek olarak Leipzig'den Assan Ouedraogo'yu kadroya dahil etti.