Said El Mala'nın 1. FC Köln'de "şaşkınlık" yarattığı iddia ediliyor

El Malas'ın satılması halinde Köln kulübü 50 milyon avroluk bir transfer ücreti elde edecekti (45 milyon avro sabit ücret, 5 milyon avro ise kolayca ulaşılabilir bonuslar). Köln kulübü daha önce hiçbir oyuncu için bu kadar yüksek bir rakam almamıştı; ayrıca, satışın %15'i kadar bir pay da müzakere edilmiş olduğu söyleniyor. Medyada yer alan haberlere göre, spor direktörü Thomas Kessler teklifi kabul etti.

El Mala'nın Brentford'da 2030 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalayacağı ve yıllık 4 milyon euro kazanacağı belirtiliyor. Cuma günü son tarih dolmadan önce, oyuncunun tarafı, müzakere lideri ve annesi Sabrina El Mala'nın öncülüğünde transferi iptal etti. Sky, El Mala'nın daha büyük bir kulüpten teklif almayı beklediğini tahmin ediyor. Söylentilere göre, oyuncunun geleceği yeniden "tamamen belirsiz" hale geldi. Söylentilere göre, Bundesliga rakibi BVB'ye transfer olmak yeniden bir olasılık olarak gündeme geldi.

Hem Effzeh hem de Brentford için El Mala transferi rekor bir transfer olacaktı. El Mala, bir yandan kulüp tarihinin en pahalı satışı olan Anthony Modeste'yi (2018'de 29 milyon avroya TJ Quanjian'a satılmıştı) geride bırakacak, diğer yandan da Brentford tarihinin en pahalı transferi olan Dango Ouattara'yı (AFC Bournemouth'tan 42,8 milyon avroya transfer edilmişti) geride bırakacaktı.