Alpha TV'ye duygusal bir röportaj veren Kourbelis, Almanya gibi bir futbol ülkesini yenmenin en üst düzey fiziksel fedakârlık ve savunma direnci gerektirdiğini kabul etti. Yoğun Alman baskısı sırasında takım arkadaşlarının büyük özveri göstermesini övdü.

Kourbelis, kadronun uluslararası futbolun en üst seviyesinde yer almayı hak ettiğini kanıtladığını savundu.

Kourbelis, Alpha TV'ye "Dünya futbolunun gerçekten çok büyük bir gücüne karşı çok büyük bir sonuç" dedi. "Sahada çok mücadele ettik ve çok acı çektik. Bu seviyedeki takımlara karşı sonuç almanın tek yolu bu. Büyük maçlarda oynamayı ve büyük bir turnuvada yer almayı hak ediyoruz. Bu takımın potansiyeline inanıyorum."