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imago-sport-1083901087.jpgKirchner-Media
Alvino Hanafi
Çeviri:

'Sahada acı çektik!' - Dimitris Kourbelis, Jürgen Klopp'un Almanya'sını devirmenin sırrını açıkladı

Yunanistan
D. Kourbelis
UEFA Nations League A

Yunanistan orta saha oyuncusu Dimitris Kourbelis, ülkesinin Almanya'yı Uluslar Ligi'nde tarihi 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü attıktan sonra büyük gurur duyduğunu ifade etti. Alpha TV'ye konuşan maçın kahramanı, dünya futbolunun ağır toplarını yenmenin tek yolunun sahada birlikte acı çekmek olduğunu vurguladı.

  • Kourbelis'in son dakikalardaki golü, Augsburg'a tarihi zaferi getirdi

    Yunanistan orta saha oyuncusu Dimitris Kourbelis, pazar günkü UEFA Uluslar Ligi'nde Almanya'ya karşı alınan 1-0'lık galibiyette attığı golle adını milli takım tarihine yazdırdı. 56. dakikada oyuna sonradan giren 32 yaşındaki orta saha, 74. dakikada sol ayağıyla vurduğu ve Alexander Nubel'e çarpıp köşeden ağlara giden şutla takımına galibiyeti getirdi.

    Bu gol, Yunanistan'ın Almanya karşısında deplasmandaki ilk galibiyetini getirdi ve Ethniki'yi A Grubu'nun zirvesinde tuttu.

    Kourbelis, WWK Arena'daki 6.000 Yunan taraftarla birlikte golünü büyük bir coşkuyla kutladı.

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    Golcü, elit ulusların üstesinden gelmenin anahtarının acı çekmek olduğunu vurguladı

    Alpha TV'ye duygusal bir röportaj veren Kourbelis, Almanya gibi bir futbol ülkesini yenmenin en üst düzey fiziksel fedakârlık ve savunma direnci gerektirdiğini kabul etti. Yoğun Alman baskısı sırasında takım arkadaşlarının büyük özveri göstermesini övdü.

    Kourbelis, kadronun uluslararası futbolun en üst seviyesinde yer almayı hak ettiğini kanıtladığını savundu.

    Kourbelis, Alpha TV'ye "Dünya futbolunun gerçekten çok büyük bir gücüne karşı çok büyük bir sonuç" dedi. "Sahada çok mücadele ettik ve çok acı çektik. Bu seviyedeki takımlara karşı sonuç almanın tek yolu bu. Büyük maçlarda oynamayı ve büyük bir turnuvada yer almayı hak ediyoruz. Bu takımın potansiyeline inanıyorum."

  • Orta saha oyuncusu, zorlu çifte maç öncesinde kadronun potansiyeline işaret etti

    Yunanistan'ın deplasmandaki iki maçtan altı puan çıkararak yaptığı kusursuz başlangıcı değerlendiren Kourbelis, grubun her uluslararası rakibe meydan okuyacak yeteneğe sahip olduğunu vurguladı. Rövanşta Hollanda ve Almanya'ya karşı zorlu maçlar yaklaşırken, alçakgönüllülüğü korumanın hayati önem taşıdığının altını çizdi.

    Orta saha oyuncusu, takıma sarsılmaz bir takım zihniyeti aşılaması nedeniyle teknik direktör Ivan Jovanovic'i övdü.

    Kourbelis, önümüzdeki milli maçlarda maç kazandıran performansının üzerine koymayı hedefliyor.

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  • imago-sport-1083902582.jpgJan Huebner

    Yunanistan, Selanik'teki Hollanda sınavına odaklandı

    Kourbelis ve takım arkadaşları, odaklarını perşembe günü Selanik'te Hollanda ile oynanacak Uluslar Ligi karşılaşmasına çevirirken Almanya'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Jovanovic'in ekibi, A Grubu'nun zirvesindeki puan farkını artırmayı hedefliyor.

    Almanya ise aynı akşam Münih'te Sırbistan'ı ağırlayacak ve yeniden çıkışa geçmeye çalışacak.

    Kourbelis, orta sahada bir kez daha etkili bir performans sergilemeyi hedefliyor.

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