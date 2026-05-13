Ryan Reynolds, Wrexham'ın geleceğine dair büyük açıklamanın ardından Rob Mac'e "sapık herif" dedi
Mac, Kop'un ne zaman açılacağını doğruladı
Mac, ikonik Racecourse Ground stadyumunun yeniden geliştirilmesiyle ilgili taraftarların beklentilerini yönetmek amacıyla resmi bir açıklama yaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, "It's Always Sunny in Philadelphia" dizisinin yıldızı, merakla beklenen yeni Kop tribünü için "seyirciyi koltuklara oturtma" aşamasının tam olarak ne zaman başlayacağını doğruladı.
Collider'a konuşan Mac, şunları söyledi: "Bunu kamuoyuna açıklayacağım, çünkü kamuoyuna açıkladıktan sonra işler daha kolay oluyor. 2027-28 sezonunun başlangıcında hazır olacak. Hizmete açılacak ve bu da koltukların dolacağı anlamına geliyor. Gelecek sezon değil, ondan sonraki sezon. Koltuklarda oturan, futbol izleyen, yiyecek içecek alan insanlar olacak ve umarım o zaman hangi ligde olursak olalım."
Reynolds’un partnerine yaptığı komik övgü
Bu duyuru, Reynolds’tan klasik bir komik tepki kopardı; Reynolds, projeyi geciktiren bürokratik engelleri ve inşaat zorluklarını aşmada partnerinin efsanevi azmini övdü. Deadpool yıldızı, Mac’in bir futbol kulübünü yönetmenin getirdiği muazzam baskıyla başa çıkarken aynı anda altyapısını da geliştirme becerisine sürekli hayranlık duyduğunu itiraf etti.
Reynolds aynı röportajda şunları söyledi: “Bu adam işleri hallediyor. Şunu söylemeliyim ki, Rob'a 'imkansız' derseniz, göz bebeklerinin aniden büyüdüğünü ve içsel olarak bir şeylerin değiştiğini görürsünüz, sanki kendine kuduz bulaştırmış gibi ve sonra da deli gibi sorunun peşine düşer.”
Hipodrom Alanının Yeniden Düzenlenmesi
2022’deki devralınmasından bu yana, ticari adıyla Stok Racecourse olarak bilinen stadyum köklü bir yenileme sürecinden geçti. Sahipler, stadyumun üst liglerin standartlarını karşılayabilmesi için zemin altı ısıtma sistemi kurdu, drenaj sistemini iyileştirdi ve kale çizgisi teknolojisini devreye soktu. Yeni Kop projesi, kapasiteyi 18.250’nin üzerine çıkarmayı hedefleyen, bugüne kadarki en iddialı adımdır.
Genişletme çalışması, stadyumu tekrar dört taraflı bir stadyum haline getirerek üst düzey maçlara ev sahipliği yapabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Yurtiçi başarıların ötesinde, yeniden geliştirme çalışması stadyumu UEFA Kategori 4 ile uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu statü, Kuzey Galler'deki stadyumun gelecekte uluslararası maçlara ve büyük Avrupa turnuvalarına ev sahipliği yapmasına olanak tanıyacaktır.
Şimdi ne olacak?
Stadyum haberleri, Wrexham’ın Championship’teki serüvenini anlatan “Welcome to Wrexham” dizisinin beşinci sezonunun prömiyerine hazırlanırken geldi. İkinci ligde mücadele etmenin zorluklarına rağmen, kulüp sahipleri Premier League’e yükselme konusundaki uzun vadeli hedeflerine tam olarak bağlı kalmaya devam ediyor. Altyapı yatırımı, bu hayalin gerçekleştirilmesi için hayati bir temel olarak görülüyor.
Taraftarlar yeni tribünde yerlerini almak için 2027 yılına kadar beklemek zorunda kalabilir, ancak bu plan kulübün gelecekte de elit seviyede futbol oynayabilmesini garanti altına alıyor. Yeni Kop tribünü, güvenli ayakta izleme alanları, konuk ağırlama süitleri ve erişilebilirlik açısından iyileştirilmiş koltuklar içerecek ve hatta gelecekteki Kadınlar Dünya Kupası adaylığı için ev sahibi mekan olarak hizmet verebilecek. Reynolds ve Mac için İngiliz futbolunun zirvesine ulaşma misyonu henüz sona ermiş değil.