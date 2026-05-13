Mac, ikonik Racecourse Ground stadyumunun yeniden geliştirilmesiyle ilgili taraftarların beklentilerini yönetmek amacıyla resmi bir açıklama yaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, "It's Always Sunny in Philadelphia" dizisinin yıldızı, merakla beklenen yeni Kop tribünü için "seyirciyi koltuklara oturtma" aşamasının tam olarak ne zaman başlayacağını doğruladı.

Collider'a konuşan Mac, şunları söyledi: "Bunu kamuoyuna açıklayacağım, çünkü kamuoyuna açıkladıktan sonra işler daha kolay oluyor. 2027-28 sezonunun başlangıcında hazır olacak. Hizmete açılacak ve bu da koltukların dolacağı anlamına geliyor. Gelecek sezon değil, ondan sonraki sezon. Koltuklarda oturan, futbol izleyen, yiyecek içecek alan insanlar olacak ve umarım o zaman hangi ligde olursak olalım."



