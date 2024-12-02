Ruben Amorim'den Manchester United taraftarına şok sözler

Getty Images SportRichard Martin ve Can ÖzerRuben Amorim'den Manchester United taraftarına şok sözlerR. AmorimM. UnitedPremier LigManchester United patronu Ruben Amorim, taraftarların maçlarda kendi adına tezahürat yapmasından hoşlanmadığını itiraf etti.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaYeni hoca, tezahüratının hayranı değilTaraftarları, oyuncularla övmeye çağırıyorPortekizli 'açık ara' en zorlu maçla karşı karşıyaFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱