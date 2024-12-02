Manchester United v FK Bodo/Glimt - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD5Getty Images Sport
Richard Martin ve Can Özer

Ruben Amorim'den Manchester United taraftarına şok sözler

R. AmorimM. UnitedPremier Lig

Manchester United patronu Ruben Amorim, taraftarların maçlarda kendi adına tezahürat yapmasından hoşlanmadığını itiraf etti.

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