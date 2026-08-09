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Roshn Scouting: Al-Hilal, takviyeye muhtaç sahte bir "Galaktikos"!

FEATURES
Al Hilal
Premier Lig
K. Benzema
S. Inzaghi
Suudi Arabistan
Fransa
İtalya

Zeim zorlu bir görevle karşı karşıya

Kâğıt üzerinde Hilal, şampiyonluklar için yarışmak isteyen herhangi bir takımın ihtiyaç duyacağı her şeye sahip gibi görünüyor: dünya çapında isimler, büyük tecrübeye sahip yıldızlar ve herhangi bir maçta fark yaratabilecek bir kadro. Ama futbol yalnızca yıldız sayısıyla ölçülmez; rollerin uyumu ve mevkilerin bütünlüğüyle ölçülür.

İşte "Lider"in yeni sezon öncesi kadrosundaki çelişki de burada ortaya çıkıyor. Hilal, bazılarına kendisini "Galaktikoslar" olarak nitelendirtebilecek isimlere sahip; ancak aynı zamanda bazı mevkilerde belirgin boşluklar yaşıyor. Bunun yanında, bazı oyunculardan kurtulmanın zorluğu ya da uygun alternatiflerin netleştirilememesi nedeniyle gerçek birer krize dönüşen başka dosyalar da var.

Simone Inzaghi'nin talepleri, yönetimin kadroyu yeniden şekillendirme isteği ve bazı sözleşmelerin pazarlanmasının zorluğu arasında Hilal, kendisini yalnızca yeni bir yıldız eklemeyle ilgili olmayan; yeni isimlerden çok çözümlere ihtiyaç duyan bir kadroyu yeniden düzene sokmayı gerektiren bir transfer dönemiyle karşı karşıya buluyor.

  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    Sağ kanat: Eksik parça

    Sağ kanat mevkisi, özellikle Brezilyalı Malcom'un mevcut dönemde ayrılıkla anılması nedeniyle Hilal içinde acil müdahale gerektiren en önemli dosyalardan biri gibi görünüyor.

    Malcom, bu mevkiyi doldurmasına imkân tanıyan kaliteye ve tecrübeye sahip; ancak geleceğinin belirsiz olması, Inzaghi'nin fark yaratabilecek yeni bir yabancı kanat oyuncusu eklemek istediği bir dönemde, Hilal'i sağ cephedeki önemli seçeneklerden birini kaybetme ihtimaliyle karşı karşıya bırakıyor.

    Sorun şu ki, Malcom'un uygun bir alternatifle anlaşılmadan ayrılması, takımı hücum seçeneklerinde bariz bir eksiklikle baş başa bırakacak; özellikle de şampiyonluk yarışının aynı mevkide oynayabilecek birden fazla oyuncuya ihtiyaç duyduğu düşünülürse.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Benzema, Inzaghi'nin istemediği bir kriz

    İkinci dosya, son gelişmelere göre kadro ve takımın teknik ihtiyaçları çerçevesinde Inzaghi'nin tam olarak ikna olmadığı görülen Fransız Karim Benzema ile ilgili.

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    Ancak sorun şu ki, Benzema'nın kendisi ayrılmak istemiyor. Bu da El Hilal'i gerçek bir ikilemle karşı karşıya bıraktı; teknik direktörün hücum hattına dair farklı bir vizyonu varken, oyuncu takımda kalmaya sıkı sıkıya bağlı.

    Benzema'nın kadroda bulunması, oyuncunun ismi veya yetenekleri nedeniyle bir kriz değil; asıl mesele, onun kalmasının El Hilal'in kadro kontenjanlarını yeniden dağıtması gereken bir mevkide bir yabancı oyuncunun devam etmesi anlamına gelmesi. Özellikle de Darwin Núñez ile ilgili çok daha karmaşık bir başka krizin varlığı göz önüne alındığında.

  • Nunez: Yük haline gelen sözleşme

    Darwin Nunez ile anlaşmak Hilal'in en dikkat çekici bahislerinden biriydi, ancak Uruguaylı forvet transferin bedeline ve kendisinden beklenenlere yakışır seviyeleri sunmayı başaramayınca deneyim beklenen şekilde gitmedi.

    Kısa bir süre sonra Nunez yerel planların dışında kaldı ve beklenen bir hücum transferi olmaktan çıkıp yönetimin bir çıkış yolu aradığı bir dosyaya dönüştü; özellikle de oyuncunun devam etmesi, başka bir bölgeyi güçlendirmek için kullanılabilecek bir yabancı kontenjanını harcadığı için.

    Ancak Hilal, Nunez'in sözleşmesini kadrosunu yeniden düzenlemesine olanak tanıyacak şekilde pazarlamayı şimdiye kadar başaramadı; böylece kriz sürüyor ve zaman geçtikçe daha da karmaşık hale geliyor.

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  • Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Stoper: Fotoğraflara yansımayan tehlike

    Hilal'e "Galaktikos" görüntüsünü veren isimler hücum hattındaki oyuncularsa, savunma hattı da kadronun farklı bir yüzünü ortaya koyuyor.

    Hilal, özellikle Kalidou Koulibaly ve Hassan Tambakti'yi vuran sakatlıklar ve sezon başında tam olarak hazır olup olmadıklarının netleşmemesi göz önüne alındığında, stoper mevkiinde net bir takviyeye ihtiyaç duyuyor.



    Buradaki sorun, yeni bir sakatlığın Inzaghi'yi son derece sınırlı seçeneklerle baş başa bırakabilecek olması; hele ki Hilal'in birden fazla cephede güçlü bir rekabet beklediği bir sezonda. Bu nedenle yeni bir stoperle anlaşmak bir lüks değil, savunma dengesini korumak için bir zorunluluk gibi görünüyor.


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