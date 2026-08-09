Kâğıt üzerinde Hilal, şampiyonluklar için yarışmak isteyen herhangi bir takımın ihtiyaç duyacağı her şeye sahip gibi görünüyor: dünya çapında isimler, büyük tecrübeye sahip yıldızlar ve herhangi bir maçta fark yaratabilecek bir kadro. Ama futbol yalnızca yıldız sayısıyla ölçülmez; rollerin uyumu ve mevkilerin bütünlüğüyle ölçülür.

İşte "Lider"in yeni sezon öncesi kadrosundaki çelişki de burada ortaya çıkıyor. Hilal, bazılarına kendisini "Galaktikoslar" olarak nitelendirtebilecek isimlere sahip; ancak aynı zamanda bazı mevkilerde belirgin boşluklar yaşıyor. Bunun yanında, bazı oyunculardan kurtulmanın zorluğu ya da uygun alternatiflerin netleştirilememesi nedeniyle gerçek birer krize dönüşen başka dosyalar da var.

Simone Inzaghi'nin talepleri, yönetimin kadroyu yeniden şekillendirme isteği ve bazı sözleşmelerin pazarlanmasının zorluğu arasında Hilal, kendisini yalnızca yeni bir yıldız eklemeyle ilgili olmayan; yeni isimlerden çok çözümlere ihtiyaç duyan bir kadroyu yeniden düzene sokmayı gerektiren bir transfer dönemiyle karşı karşıya buluyor.