Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son iki maçı için hazırladığı ön listede yer aldı.

Portekizli "O Jogo" sitesinin aktardığına göre, önümüzdeki kasım ayındaki Galler ve Danimarka maçları için hazırlanan ön listede Ronaldo'nun yanı sıra, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'daki takım arkadaşları Joao Felix ve Samu Costa da yer alıyor.

Ronaldo'nun isminin yeniden Jesus'un hesaplarına girmesi, geçtiğimiz eylül ayında yaşananlar göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıyor. O dönemde Ronaldo, üçüncü hafta Danimarka maçının arifesinde, Oslo'daki bir önceki Norveç maçında forma giymemesinin ardından teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı.