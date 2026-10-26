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FBL-KSA-NASSR-NEOMAFP
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Ronaldo'yu Portekiz Milli Takımı'nda bir sürpriz bekliyor

Portekiz - Danimarka
Portekiz
Danimarka
UEFA Nations League A
Galler - Portekiz
Galler
C. Ronaldo
J. Felix
Samu
Al Nassr FC
Portekiz
Danimarka
Galler
Suudi Arabistan

Jesus'un Nassr'ın üçlüsüyle ilgili kararı merakla bekleniyor

Portekiz Milli Takımı'nın kaptanı Cristiano Ronaldo, teknik direktör Jorge Jesus'un UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının son iki maçı için hazırladığı ön listede yer aldı.

Portekizli "O Jogo" sitesinin aktardığına göre, önümüzdeki kasım ayındaki Galler ve Danimarka maçları için hazırlanan ön listede Ronaldo'nun yanı sıra, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'daki takım arkadaşları Joao Felix ve Samu Costa da yer alıyor.

Ronaldo'nun isminin yeniden Jesus'un hesaplarına girmesi, geçtiğimiz eylül ayında yaşananlar göz önüne alındığında ayrı bir önem taşıyor. O dönemde Ronaldo, üçüncü hafta Danimarka maçının arifesinde, Oslo'daki bir önceki Norveç maçında forma giymemesinin ardından teknik direktörle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle milli takım kampından ayrılmıştı.

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  • Ronaldo'nun cezası ne zaman sona eriyor?

    Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu'na bağlı disiplin kurulu tarafından 30 günlük men cezası almıştı, ancak önümüzdeki maçta milli takıma katılabilmek için uygun durumdaydı.

    Cezanın açıklandığı anda bunun 19 gününü doldurmuş ve geriye yalnızca 11 gün kalmıştı. Bu da cezanın, Jesus'un kadrosundan çıkarılması için disiplin açısından bir gerekçe olmayacağı anlamına geliyor.

    Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Dördüncü Grup müsabakaları kapsamında 14 Kasım'da Braga şehrinde Danimarka ile karşılaşacak, ardından aynı ayın 17'sinde Cardiff'te Galler'e konuk olacak.

    Portekiz Milli Takımı'nın önümüzdeki kamp için nihai kadrosunun 6 Kasım Cuma günü açıklanması bekleniyor; Ronaldo'nun cezası ise 30 Ekim'de sona eriyor.

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